Фанаты «Ноттингема» скандировали «1:0 в пользу судьи» после поражения от «Ливерпуля» с голом на 99-й. Владелец клуба пытался спорить с арбитрами

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия судьи болельщики Ноттингем Форест Пол Тирни Футбол

Фанаты «Ноттингем Форест» выразили недовольство судейством матча с «Ливерпулем».

В 27-м туре АПЛ «Ливерпуль» одержал выездную победу со счетом 1:0 благодаря голу Дарвина Нуньеса на 99-й минуте. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни.

После финального свистка болельщики хозяев свистели арбитрам и скандировали: «1:0 в пользу судьи». Кроме того, после окончания матча владелец «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис попытался вступить в спор с арбитрами.

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106 комментариев
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Смешно)
Пусть своего кипера винят который в концовке кучу времени на траве лежал
+105
-32
+73
Клоуны, Ливерпуль провел 4 матча за 11 дней, пол состава в лазарете, Гомес играет на трех позициях, выходят игроки академии, но Ливерпуль виноват что дожал этот автобус )
+93
-25
+68
Честно говоря, не понял, из-за чего было столько возмущений. Будто пенальти левый поставили. Играть надо до конца.
+70
-12
+58
Вратарю бы Нотингема лучше бы кричали он в валялся на поле так долго
+47
-10
+37
Ответ Streetbor
Комментарий скрыт
Гол Стерлинга на 97 при 6 доб Саутгемптону забыл
+29
-3
+26
Ответ away1892
Смешно) Пусть своего кипера винят который в концовке кучу времени на траве лежал
Ты вообще видел, по какой причине он лежал на газоне?
Он бы не лежал, если бы какой-то лохматый юноша не влетел в него коленом.
+55
-32
+23
А что ещё остаётся делать? Признать что не умеем играть до конца? Нет конечно, лучше найти внешнюю причину неудачи.
+21
-3
+18
Валяться нечего по 5 минут!
+19
-3
+16
Ответ away1892
Смешно) Пусть своего кипера винят который в концовке кучу времени на траве лежал
Причем валялся он минут 5, а потом скакал как козлик, отбивая удары, - чудесное исцеление. Домингес целое представление устроил, прыгая на одной ноге с поля. Лесники с первой минуты первого тайма тянули время, ничего необычного
+39
-24
+15
Ответ l1973
После тухлого чемпионата мира стало модным по полчаса добавлять.
Правильно, чтобы по полчаса не валялись и не изображали состояние при смерти.
+15
-1
+14
Надо быть полными мансями, что бы обвинять Тирни в подсуживании Ненавистному Ливерпулю...
+18
-5
+13
Ответ jordy
Ты вообще видел, по какой причине он лежал на газоне? Он бы не лежал, если бы какой-то лохматый юноша не влетел в него коленом.
Ты прав, да. Но время добавляют вне зависимости от того по делу там кто-то лежал или нет. 8 минут по той игре норм.
+14
-3
+11
каждому своё, но почему-то некоторые юзеры из стана Мансити молчали когда ломали игроков Ливерпуля в однозначных эпизодах без КК, молчали при отменах чистых голов Ван Дейка и Диаса....молчали при баскетболе Эдегора и т.д.
Понимаю, что это другое, но и Бога тоже нужно уважать.
Гол чистый!
после просмотров ВАР, замен, травмы кипера 8 минут получается.
Пенку липовую не поставили и с оффсайда не закатывали, как некоторые из клуба 115 нарушений.
+13
-4
+9
Ответ jordy
У фанов НФ были все основания так скандировать. Вратарю оказывали помощь около 3-х минут. Больше каких-то существенных остановок во 2 тайме не было. Откуда судья нашел 8 минут? И ладно судья дал на 97.57 угловой, понять можно, но НФ отбился с этого углового, и судья обязан был свистеть окончание матча, но он даёт Ливерпулю ещё одну атаку. Если бы такое дали в пользу Сити, те, кто сейчас пишут, что всё нормально и надо играть до конца, кричали бы в комментах, что шейхи судьям занесли.
Невнимательно матч смотрел. Оказание помощи вратарю лесников, травма Домингеса, столкновение Роббертсона с Неко Уильямсом, попадание в голову мячом Йетсу, сознательная затяжка времени на 90+2 от лесников, отсюда лишние секунды после 98:00. Плюс все замены во втором тайме были произведены
+9
-1
+8
Ответ jordy
Ты вообще видел, по какой причине он лежал на газоне? Он бы не лежал, если бы какой-то лохматый юноша не влетел в него коленом.
А что это отменяет то что он валялся больше пяти минут? Лохматый свою карточку получил, узбагойся
+16
-8
+8
Пфф, сами время тянули, а виноват судья
+12
-4
+8
Ответ Santa-Barbara
Это уже в который раз так. Помнится, с Ньюкаслом судья тоже не заканчивал игру, пока портовые не забили. Тянут к «конкуренции» с Сити и Арсеналом как могут.
Только вратарь Ноттингема на травке больше 3 мин пролежал. + все паузы + все замены + травмированный Ноттингема прикольно менялся - то он может идти, то не может и скачет на одной ножке, то ему нужна помощь, то нет .... минуту к бровке шёл и умирал, но за ней сразу выздоровел и сам пошёл )
+8
0
+8
Ответ jordy
У фанов НФ были все основания так скандировать. Вратарю оказывали помощь около 3-х минут. Больше каких-то существенных остановок во 2 тайме не было. Откуда судья нашел 8 минут? И ладно судья дал на 97.57 угловой, понять можно, но НФ отбился с этого углового, и судья обязан был свистеть окончание матча, но он даёт Ливерпулю ещё одну атаку. Если бы такое дали в пользу Сити, те, кто сейчас пишут, что всё нормально и надо играть до конца, кричали бы в комментах, что шейхи судьям занесли.
5 замен, по 30 сек каждая. Вратарь валялся. Ну и пару минут обычно добавляют просто постольку поскольку, потому что всегда кто-то где-то подтягивает время.
+5
-1
+4
Ответ А.В. Бубнов
Надо быть полными мансями, что бы обвинять Тирни в подсуживании Ненавистному Ливерпулю...
Самое смешное - забей Эланга свои моменты, лесники сели бы ещё глубже в оборону и Ливерпуль скорее всего проиграл бы. А эти падения без контакта и свистки - это вообще моё "любимое" в матчах с участием Ливерпуля. Ладно, когда Роббо поездом в Неко въехал, там реально малому не повезло, но Бредли вообще чувака не трогает - свисток.
+4
0
+4
Ответ jordy
У фанов НФ были все основания так скандировать. Вратарю оказывали помощь около 3-х минут. Больше каких-то существенных остановок во 2 тайме не было. Откуда судья нашел 8 минут? И ладно судья дал на 97.57 угловой, понять можно, но НФ отбился с этого углового, и судья обязан был свистеть окончание матча, но он даёт Ливерпулю ещё одну атаку. Если бы такое дали в пользу Сити, те, кто сейчас пишут, что всё нормально и надо играть до конца, кричали бы в комментах, что шейхи судьям занесли.
Не бомби браза, знаю, ты же адекватный фан МС, в отличии от других немногочисленных юзеров. Никого так не засуживают в этом сезоне, как Ливерпуль.
+9
-6
+3
Когда добавили 8 минут я даже удивился что так мало.
Там 8 минут только замены и травма вратаря были.
+5
-2
+3
Ответ jordy
У фанов НФ были все основания так скандировать. Вратарю оказывали помощь около 3-х минут. Больше каких-то существенных остановок во 2 тайме не было. Откуда судья нашел 8 минут? И ладно судья дал на 97.57 угловой, понять можно, но НФ отбился с этого углового, и судья обязан был свистеть окончание матча, но он даёт Ливерпулю ещё одну атаку. Если бы такое дали в пользу Сити, те, кто сейчас пишут, что всё нормально и надо играть до конца, кричали бы в комментах, что шейхи судьям занесли.
Оказывали помощь вратарю, 5 остановок на замены, игроки НФ намеренно тянули время за что и получали жк, так что плюс минус добавили столько же
+2
0
+2
Ответ Th33nd
Не бомби браза, знаю, ты же адекватный фан МС, в отличии от других немногочисленных юзеров. Никого так не засуживают в этом сезоне, как Ливерпуль.
"Никого так не засуживают в этом сезоне, как Ливерпуль"
Вот лжец
Не удалили Конате против эвертона, две пенки челси не поставили, пенку Шеффилду, гол после фола против того же Шеффилда. И это всё в пользу порта
Какие вы бедняжки, всё вас обижают, мало помогают
+5
-3
+2
Угловой заработан в пределах добавленного времени. Гиббс-Уайт получил желтую за затяжку уже в добавленное время. Гол забит на 98:35. После возобновления с центра судья дал провести атаку Форесту, так как уже в добавленное время были остановки (вне зависимости от гола). Судья - Тирни. И где тут подсуживание Ливерпулю? Добавленное так и называется на английском «minimum time added”, т.е. минимум, но по обстоятельствам играют больше. Тут такие были. Сплошь и рядом играют больше добавленного — кто смотрит футбол, тот это знает
+3
-1
+2
Ответ jordy
У фанов НФ были все основания так скандировать. Вратарю оказывали помощь около 3-х минут. Больше каких-то существенных остановок во 2 тайме не было. Откуда судья нашел 8 минут? И ладно судья дал на 97.57 угловой, понять можно, но НФ отбился с этого углового, и судья обязан был свистеть окончание матча, но он даёт Ливерпулю ещё одну атаку. Если бы такое дали в пользу Сити, те, кто сейчас пишут, что всё нормально и надо играть до конца, кричали бы в комментах, что шейхи судьям занесли.
тв же весь матч смотрел, не так ли? во втором тайме ВАР сколько раз работал?
кипер Фореста лежал сколько? замены все посчитай по 30 секунд.
Вроде бы были основания еще в первом тайме поставить пенку лесникам, так?
ну...гол чистый забили, а мяч надо было выносить дальним ударом со своей трети и тогда прозвучал бы свисток.
+2
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+2
Нападающих Ноттингема надо палками бить за реализацию моментов и за привезенный гол.
+2
0
+2
Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
А че , Грилиш "ливерпульский"?
+3
-1
+2
где чисто пенальти на Дэнсе? она Холланде тоже самое поставили
+1
0
+1
Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
А то, что Селс и Гиббс-Уайт натянули дохрена времени, скромно умолчим?
+4
-3
+1
Ноттингем, видимо, хочет заманить Моуриньо
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