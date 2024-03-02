Фанаты «Ноттингема» скандировали «1:0 в пользу судьи» после поражения от «Ливерпуля» с голом на 99-й. Владелец клуба пытался спорить с арбитрами

Фанаты «Ноттингем Форест» выразили недовольство судейством матча с «Ливерпулем».

В 27-м туре « » одержал выездную победу со счетом 1:0 благодаря голу Дарвина Нуньеса на 99-й минуте. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с .

После финального свистка болельщики хозяев свистели арбитрам и скандировали: «1:0 в пользу судьи». Кроме того, после окончания матча владелец « » Евангелос Маринакис попытался вступить в спор с арбитрами.