Фанаты «Ноттингема» скандировали «1:0 в пользу судьи» после поражения от «Ливерпуля» с голом на 99-й. Владелец клуба пытался спорить с арбитрами
Фанаты «Ноттингем Форест» выразили недовольство судейством матча с «Ливерпулем».
В 27-м туре АПЛ «Ливерпуль» одержал выездную победу со счетом 1:0 благодаря голу Дарвина Нуньеса на 99-й минуте. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни.
После финального свистка болельщики хозяев свистели арбитрам и скандировали: «1:0 в пользу судьи». Кроме того, после окончания матча владелец «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис попытался вступить в спор с арбитрами.
Пусть своего кипера винят который в концовке кучу времени на траве лежал
Он бы не лежал, если бы какой-то лохматый юноша не влетел в него коленом.
Понимаю, что это другое, но и Бога тоже нужно уважать.
Гол чистый!
после просмотров ВАР, замен, травмы кипера 8 минут получается.
Пенку липовую не поставили и с оффсайда не закатывали, как некоторые из клуба 115 нарушений.
Там 8 минут только замены и травма вратаря были.
Вот лжец
Не удалили Конате против эвертона, две пенки челси не поставили, пенку Шеффилду, гол после фола против того же Шеффилда. И это всё в пользу порта
Какие вы бедняжки, всё вас обижают, мало помогают
кипер Фореста лежал сколько? замены все посчитай по 30 секунд.
Вроде бы были основания еще в первом тайме поставить пенку лесникам, так?
ну...гол чистый забили, а мяч надо было выносить дальним ударом со своей трети и тогда прозвучал бы свисток.