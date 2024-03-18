АПЛ снимет с «Ноттингема» 4 очка из-за нарушения финансовых правил. Клуб опустится в зону вылета (The Guardian)

«Ноттингем Форест» будет оштрафован на 4 очка.

АПЛ приняла решение о таком наказании для «лесников» из-за нарушения ими финансовых правил, сообщает The Guardian. Согласно правилам, клубам разрешено терять не более 105 млн фунтов за три сезона. В случае с « » допустимые убытки были ограничены 61 миллионом фунтов, поскольку два из трех сезонов клуб провел в Чемпионшипе.

Отчетный период истекал 30 июня.

Ожидается, что лига официально объявит о снятии баллов с «Ноттингема» сегодня. Клуб подаст апелляцию.

«Форест» признал нарушение, но защита клуба основывалась на смягчающих обстоятельствах в связи с продажей . В начале прошлого лета «Брентфорд» предложил 30 миллионов фунтов за трансфер полузащитника, но игрок не пожелал переходить.

«Форест» решил, что сможет выручить более крупную сумму, продав Джонсона после 30 июня. Так и случилось – в сентябре футболист перешел в «Тоттенхэм» за 47,5 млн фунтов. Независимая комиссия, занимавшаяся рассмотрением дела, не приняла аргументы клуба.

Потеряв 4 очка, «Ноттингем» опустится в зону вылета – на 18-е место. На его счету будет 21 балл.