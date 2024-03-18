АПЛ снимет с «Ноттингема» 4 очка из-за нарушения финансовых правил. Клуб опустится в зону вылета (The Guardian)

Теги премьер-лига Англия Ноттингем Форест Бреннан Джонсон Футбол

«Ноттингем Форест» будет оштрафован на 4 очка.

АПЛ приняла решение о таком наказании для «лесников» из-за нарушения ими финансовых правил, сообщает The Guardian. Согласно правилам, клубам разрешено терять не более 105 млн фунтов за три сезона. В случае с «Ноттингемом» допустимые убытки были ограничены 61 миллионом фунтов, поскольку два из трех сезонов клуб провел в Чемпионшипе.

Отчетный период истекал 30 июня. 

Ожидается, что лига официально объявит о снятии баллов с «Ноттингема» сегодня. Клуб подаст апелляцию. 

«Форест» признал нарушение, но защита клуба основывалась на смягчающих обстоятельствах в связи с продажей Бреннана Джонсона. В начале прошлого лета «Брентфорд» предложил 30 миллионов фунтов за трансфер полузащитника, но игрок не пожелал переходить.

«Форест» решил, что сможет выручить более крупную сумму, продав Джонсона после 30 июня. Так и случилось – в сентябре футболист перешел в «Тоттенхэм» за 47,5 млн фунтов. Независимая комиссия, занимавшаяся рассмотрением дела, не приняла аргументы клуба. 

Потеряв 4 очка, «Ноттингем» опустится в зону вылета АПЛ – на 18-е место. На его счету будет 21 балл.

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100 комментариев
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Нищие нищают, богатые богатеют - вот и все нехитрые правила финансового фэйр-плея
+205
-16
+189
Эвертон - снятие
Форест - снятие
Сити - лолкек
+136
-15
+121
С МС снимите
+92
-17
+75
Ответ Bunyod Turgunov
Комментарий удален модератором
Да не будут с Сити снимать, ибо не за что, у них сто пудов по документам все чётко. А как может быть иначе? У Эвертона, Ноттингема или Лутона если минуса им откуда взять? Неоткуда, вот и лепят им штраф. А Сити если недостача, то появляется спонсор, многомиллионная фирма с одним сотрудником Махмуд Ибн Баблосом с офисом в 9м2 где нибудь на окраине Дубая, который спонсирует клуб на нужную сумму и они в плюсе. Все просто как раз два, почему чиновники в УЕФА этого не видят непонятно, а хотя нет - понятно, оттуда же получают. Вот и получается показуха и порка бедных чтобы видимо они беднели.
+49
-2
+47
Ответ Ебздрогыч
Нищие нищают, богатые богатеют - вот и все нехитрые правила финансового фэйр-плея
Классика
+30
-2
+28
сняли очки с лесников, но
кто бы снял розовые очки, заляпанные нефтью
+32
-4
+28
А почему не с Лудогорца?
+30
-5
+25
Ответ Ебздрогыч
Нищие нищают, богатые богатеют - вот и все нехитрые правила финансового фэйр-плея
они не нищие, им после выхода в АПЛ платят 150 миллионов
+32
-11
+21
Ответ Ебздрогыч
Нищие нищают, богатые богатеют - вот и все нехитрые правила финансового фэйр-плея
Это Ноттингем-то нищий? Я бы понял если Лутон условный бы оштрафовали, но называть Ноттингем нищим - смешно.
+17
-2
+15
Какой позор... Столько клубов в том 5 лигах (даже внутри премьер-лиги), которые действительно заслужили, но снимают с Ноттингема... Это позорище, максимальный позор
+16
-3
+13
Ответ Эксперт Спортс
А почему не с Лудогорца?
Лудогорцу дали передохнуть пока.
+8
0
+8
Ответ Barsenoga
Лучше бы сняли с реала пару судейских кубков.
Если так снимать, то Барселона тогда вообще без евро чашек останется, смысл?
+16
-8
+8
Всегда знал что это мешки, вместе с Эвертоном.
+9
-1
+8
Ответ vtsch4svws
Комментарий удален модератором
Как вчерашнее поражение связано с финансовыми нарушениями Сити? Ну проиграли четвертьфинал, неприятно, бывает
+11
-4
+7
К сожалению, за счет махинаций канистра стала флагманом английского футбола, и это стало своебразным щитом от любых серьезных санкций.
+19
-12
+7
Ответ Кирилл Мартыненко
Это Ноттингем-то нищий? Я бы понял если Лутон условный бы оштрафовали, но называть Ноттингем нищим - смешно.
Нищий Ноттингем, владелец которого слишком много ТРАТИЛ деньги, поэтому и получили санкции))) Мне кажется, плюсодрочеры уже просто не понимают о чём речь с этими санкциями и пишут просто по скрипту.
+8
-1
+7
Очень странная практика по ходу сезона то снимать, то прибавлять очки. С Эвертоном например цирк какой-то был. Наказание должно действовать со следующего сезона, с самого начала, чтобы не было лишнего сумбура в таблице.
+6
0
+6
В сторонке , тихо посмеивались горожане …
+6
0
+6
Всё андердогов общипывают. Как насчёт Ман Сити?
+7
-1
+6
Манся и sharkteam минусуют😆 Правда глаза режет?
+10
-6
+4
Ничья с Лутоном заиграла новыми красками.
+6
-2
+4
ну в принципе ничего другого от продажной конторы ожидать не приходится, пускай условные Сити, Челси, МЮ и другие мешки нарушают правила, но наказывать вечно будут такие клубы как Эвертон, Ноттингем и другие, классика)
+6
-2
+4
АПЛ пытается спасти Лутон всеми фибрами
+5
-1
+4
Лучше бы сняли с реала пару судейских кубков.
+14
-10
+4
Пора заканчивать с этим фаер-плеем. Ничего хорошего с ним нет
+3
0
+3
Админресурс Лутона в действии
+4
-1
+3
Вообще это бред, конечно. Независимо от клубных пристрастий, неправильно штрафовать клуб в ходе чемпионата. Меняются цели и текущие задачи. Как по мне, вообще глупо за это штрафовать, отнимая турнирные баллы, но если без этого никак, то это должно объявляться перед стартом чемпионата. Если же команда допущена к старту сезона без минусования очков, а потом что-то вскрылось - значит минусуются очки перед следующим чемпионатом и т. д.
+3
0
+3
Ответ Ебздрогыч
Нищие нищают, богатые богатеют - вот и все нехитрые правила финансового фэйр-плея
это правила не только футбола, но и жизни)
+4
-1
+3
Всё жду счастливый конец ,где Сити наказывают ссылкой в лигу 2)
+5
-2
+3
Ответ Покерный Футбол
Если так снимать, то Барселона тогда вообще без евро чашек останется, смысл?
речь же про снятие за ФФП. Насколько понимаю,у Реала с ФФП всё хорошо. Вот у другого испанского топ клуба с финансами всё очень плохо. Тут уже вопрос почему с них не снимают очки,разве нет?
+4
-1
+3
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