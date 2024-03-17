Диалло на 121-й забил победный гол «МЮ» в матче с «Ливерпулем» и получил 2-ю желтую за празднование – он снял футболку и показал болельщикам
Амад Диалло забил победный гол в ворота «Ливерпуля» на 121-й минуте матча.
Хавбек «МЮ» вывел манкунианцев вперед в добавленное ко 2-му дополнительному тайму время матча 1/4 финала Кубка Англии (4:3).
После забитого гола Диалло был удален с поля – арбитр Джон Брукс показал ему вторую желтую карточку.
21-летний футболист из Кот-д’Ивуара снял футболку во время празднования и показал ее болельщикам.
Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport
Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ребятааа! Те кто пропустил матч, вы это зря конечно 🤷
Обе команды хороши были.
Но этот матч МЮ был лучшим в этом году!
Полуфинал и отсутствие 4 кубков у Ливерпуля - теперь победа для фанатов МЮ😂
Обмельчали достижения, даже 0 шансов на выход в ЛЧ не смущает
Хорошо что ЭТХ останется
Отличный результат.
Ну и МЮ своей игрой и характером заслужил выход в полуфинал.
Вот с таким настроем нужно играть все матчи.
Адекватных фанов МЮ с победой.
Мы за одним и тем же игроком наблюдали?
Лицемерно
Надеюсь, это влияние нового руководства. У пацанов словно появилась мотивация - либо на выход, либо доказывайте.
Но мы знаем, что мю может в следующем матче показать другую сторону медали. Хочется верить, что тухлый мю скоро останется в прошлом.
Одного игрока в концовке матча могло не хватить в обороне, чтобы удержать счёт.
Плюс, теперь его не будет в полуфинале.
Стоило это того?