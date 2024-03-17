Диалло на 121-й забил победный гол «МЮ» в матче с «Ливерпулем» и получил 2-ю желтую за празднование – он снял футболку и показал болельщикам

Амад Диалло забил победный гол в ворота «Ливерпуля» на 121-й минуте матча.

Хавбек « » вывел манкунианцев вперед в добавленное ко 2-му дополнительному тайму время матча 1/4 финала Кубка Англии (4:3).

После забитого гола был удален с поля – арбитр показал ему вторую желтую карточку.

21-летний футболист из Кот-д’Ивуара снял футболку во время празднования и показал ее болельщикам.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.