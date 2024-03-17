Диалло на 121-й забил победный гол «МЮ» в матче с «Ливерпулем» и получил 2-ю желтую за празднование – он снял футболку и показал болельщикам

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии дисквалификации судьи Джон Брукс судья Амад Диалло Футбол

Амад Диалло забил победный гол в ворота «Ливерпуля» на 121-й минуте матча.

Хавбек «МЮ» вывел манкунианцев вперед в добавленное ко 2-му дополнительному тайму время матча 1/4 финала Кубка Англии (4:3).

После забитого гола Диалло был удален с поля – арбитр Джон Брукс показал ему вторую желтую карточку.

21-летний футболист из Кот-д’Ивуара снял футболку во время празднования и показал ее болельщикам.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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122 комментария
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лицо скаузеров, которые говорили про 4 трофея в этом сезоне представили?🤣🤣🤣
+170
-49
+121
Ответ Serkan_Ballboy
лицо скаузеров, которые говорили про 4 трофея в этом сезоне представили?🤣🤣🤣
Так это вокруг все говорили, а скаузеры все понимали) Желаю МЮ победы в кубке, чтобы тен хага еще на пару сезонов оставить.
+130
-16
+114
Очередной победный гол на последней минуте в матче с участием Ливерпуля, но есть один нюанс
+71
-9
+62
Матч 🔥🔥🔥
Ребятааа! Те кто пропустил матч, вы это зря конечно 🤷
Обе команды хороши были.
Но этот матч МЮ был лучшим в этом году!
+49
-1
+48
Ответ Serkan_Ballboy
лицо скаузеров, которые говорили про 4 трофея в этом сезоне представили?🤣🤣🤣
Никто всерьез 4 трофея не мечтал, не с этим календарем, есть кубки поважнее, а вот на твое лицо в конце сезона я посмотрю с удовольствием когда маню останется за бортом лч🤣🤣🤣
+53
-18
+35
Тен Хаг красавчик. Вытащил матч. Игра была равна, но МЮ реально очень хорошо играл. Я думал, что у МЮ почти не будет шансов. Но игроки дьяволов выложились на все 100%. Шикарный матч, просто шикарный. Тен Хаг - реально лысый волшебник!!!!
+40
-6
+34
Дети Клоппа и несостоявшийся квадрупл
+35
-8
+27
он уходя в подтрибунку показал- тупо забыл про первую желтую😆
+23
0
+23
Ответ 10tti
Так это вокруг все говорили, а скаузеры все понимали) Желаю МЮ победы в кубке, чтобы тен хага еще на пару сезонов оставить.
+++
Полуфинал и отсутствие 4 кубков у Ливерпуля - теперь победа для фанатов МЮ😂

Обмельчали достижения, даже 0 шансов на выход в ЛЧ не смущает
Хорошо что ЭТХ останется
+22
-6
+16
Надо кубок брать - характер есть 🔥
+17
-2
+15
Великий матч! Огромное удовольствие получил от игры
+10
-1
+9
Ливерпуль провёл 120 минут напряженного матча и вылетел.
Отличный результат.
Ну и МЮ своей игрой и характером заслужил выход в полуфинал.
Вот с таким настроем нужно играть все матчи.
Адекватных фанов МЮ с победой.
+11
-2
+9
Ответ jordy
Диалло глупость совершил. Одного игрока в концовке матча могло не хватить в обороне, чтобы удержать счёт. Плюс, теперь его не будет в полуфинале. Стоило это того?
не будет c Брентфордом в АПЛ, в Англии сквозная дисква на все турниры
+8
0
+8
Ответ Тумбочка Тевеса
Амад молодец конечно в этом моменте, но, думаю, он всем показал почему его не выпускают - нет там ничего. Вышел на замену и занимался непонятно чем. Ни в отборе, ни в продвижении, ни игре пас - ничего Зато показал что у него и в голове пустота - забить гол в дополнительное и удалиться потому что уже карточка есть это как минимум заявка на недалекость. Но маечку всем показал а-ля Месси.
Ага, а кто у Дарвина отобрал мяч в конце возле штрафной?
Мы за одним и тем же игроком наблюдали?
+7
0
+7
Классный матч. Наконец кайфанул за этот несчастный сезон. Со второй половины второго тайма был чистый дворовой футбол между командами - никаких правил, одни эмоции
+8
-1
+7
Как нейтральный фанат рад за МЮ, но так хотел посмотреть серию пенальти))
+5
0
+5
"Ливерпуль слил очередной бесполезный кубок во имя чемпионства, молодцы!" (с) болельщики красных
+13
-8
+5
Ответ Реконер
Хахаха, 7хаг тут при чем?
Ну, как бы, тренер настраивает на матч команду, выбирает тактику, поднимает её дух, делает замены, не? Объективно, в этом матче, в победе МЮ, огромную роль сыграл именно тренер, т.е Тен Хаг. Голландца любят ругать, но в этом матче, во-многом благодаря Тен Хагу, Дьяволы выиграли этот матч.
+5
0
+5
Ответ Serkan_Ballboy
лицо скаузеров, которые говорили про 4 трофея в этом сезоне представили?🤣🤣🤣
Но твой клуб изначально не претендовал на это
Лицемерно
+6
-2
+4
Вот когда хорошо, тогда хорошо , сегодня манки молодцы , заслужили победу !! Поздравляю
+4
0
+4
Игра была равная, но мю хотел больше выиграть и к моему сожалению прошел дальше. Ливерпуль почти весь второй тайм играл как-то вальяжно, будто "а, мю, ща быстро доиграем". Карма погубила. Не хотели забивать, постоянно вместо ударов перекатывая мяч под "лучшую" позицию.
+4
0
+4
За последние 10 лет, я таких матчей не припомню. Я забыл даже, что мю может хотеть побеждать.
Надеюсь, это влияние нового руководства. У пацанов словно появилась мотивация - либо на выход, либо доказывайте.
Но мы знаем, что мю может в следующем матче показать другую сторону медали. Хочется верить, что тухлый мю скоро останется в прошлом.
+5
-1
+4
Я всегда считал, что давать желтые за снятие футболки — лишнее. Как можно наказывать за эмоции? В них и суть игры
+6
-3
+3
Диалло глупость совершил.
Одного игрока в концовке матча могло не хватить в обороне, чтобы удержать счёт.
Плюс, теперь его не будет в полуфинале.
Стоило это того?
+3
0
+3
Как пафосно играл Ливерпуль. За что и были наказаны.
+10
-7
+3
Ответ Serkan_Ballboy
лицо скаузеров, которые говорили про 4 трофея в этом сезоне представили?🤣🤣🤣
А почему просто не порадоваться проходу своей команды? Зачем обязательно язвить в отношении соперника? И про квадрупл это больше шутки болел других команд, думаю никто в здравом уме и не верил в такое
+4
-1
+3
Такое поражение точно негативно скажется на Ливерпуле, могут и поплыть мальца. В общем идеальный результат для конкурентов и особенно то, как именно он был добыт)
+7
-4
+3
Воскрешение Сэра Алекса начнут говорить они…
+3
0
+3
Не буду его осуждать за это. Это эмоции
+3
0
+3
Ливерпуль сам уступил победу.при счёте 1-2 пижонили в штрафной,когда надо было делать разницу хотя бы два мяча .
+2
0
+2
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