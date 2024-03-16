Ротен о том, что «Реал» не отпустит игроков на Олимпиаду: «Мадрид» должен быть благодарен французам. Мбаппе подпишет контракт на 5 лет – что с того, что вы потеряете его на месяц?»
Жером Ротен прокомментировал решение «Реала» не отпускать игроков на Олимпиаду.
Напомним, мадридский клуб направил письмо в Федерацию футбола Франции, в котором сообщил, что ни один из его футболистов не будет допущен к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
«Реал» должен быть благодарен французским игрокам, которые многое дали ему: Зидан, Бензема, Копа в свое время... Все они, включая нынешних игроков сборной, позволили «Реалу» выиграть самые важные соревнования и стать лучшим клубом в мире.
Сегодня из-за этого решения не отпускать игроков у меня сложилось впечатление, что клубам слишком часто не хватает класса. Я считаю, что отправкой подобного письма ты демонстрируешь свой авторитет, реального обсуждения между сторонами нет. «Реал» не отпускает своих игроков, особенно французов, но все равно можно обсудить это с ними.
Я понять позицию, при которой невозможно участвовать в двух международных соревнованиях за одно лето, но класс нельзя купить. И я считаю, что когда ты выиграл все, ты можешь понять, что такой игрок, как Мбаппе, который должен присоединиться к клубу, хочет представлять свою страну на Олимпийских играх в Париже.
Вы потеряете его на месяц, и что с того? Он подпишет контракт на пять лет, нет ничего страшного в том, чтобы отпустить его на этот короткий срок, это также позволит вам построить отношения с игроком, основанные на взаимном доверии», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».
Верим с бубновым ещё могу понять
https://euro--football-ru.turbopages.org/euro-football.ru/s/article/35/1005157042_mbappe_izvinilsya_pered_peresom_za_predatelstvo_godichnoy_davnosti
https://matchtv-ru.turbopages.org/matchtv.ru/s/football/matchtvnews_NI1876890_Mbappe_prines_izvinenija_Florentinu_Peresu_i_soobshhil_o_zhelanii_perejti_v_Real__SMI
https://m.vk.com/wall-54140256_879633
"Все орали, что дело сделано" - и как это исключает тот факт, что регулярно поступали новости о том, что ПСЖ уговаривает Мбаппе продлить контракт? "Мбаппе в декабре 2021 всё подписал" - он мог подписать контракт не ранее января 2022 года, это база) "ПСЖ до конца молчал" - а Реал официально объявлял о трансфере в течение сезона?)
Нужно им от Винисиуса избавляться. Эти двое не смогут ужиться и делить медийность.