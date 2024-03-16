Ротен о том, что «Реал» не отпустит игроков на Олимпиаду: «Мадрид» должен быть благодарен французам. Мбаппе подпишет контракт на 5 лет – что с того, что вы потеряете его на месяц?»

Жером Ротен прокомментировал решение «Реала» не отпускать игроков на Олимпиаду.

Напомним, мадридский клуб направил письмо в Федерацию футбола Франции, в котором сообщил, что ни один из его футболистов не будет допущен к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

« » должен быть благодарен французским игрокам, которые многое дали ему: Зидан, Бензема, Копа в свое время... Все они, включая нынешних игроков сборной, позволили «Реалу» выиграть самые важные соревнования и стать лучшим клубом в мире.

Сегодня из-за этого решения не отпускать игроков у меня сложилось впечатление, что клубам слишком часто не хватает класса. Я считаю, что отправкой подобного письма ты демонстрируешь свой авторитет, реального обсуждения между сторонами нет. «Реал» не отпускает своих игроков, особенно французов, но все равно можно обсудить это с ними.

Я понять позицию, при которой невозможно участвовать в двух международных соревнованиях за одно лето, но класс нельзя купить. И я считаю, что когда ты выиграл все, ты можешь понять, что такой игрок, как , который должен присоединиться к клубу, хочет представлять свою страну на Олимпийских играх в Париже.

Вы потеряете его на месяц, и что с того? Он подпишет контракт на пять лет, нет ничего страшного в том, чтобы отпустить его на этот короткий срок, это также позволит вам построить отношения с игроком, основанные на взаимном доверии», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».