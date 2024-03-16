Ротен о том, что «Реал» не отпустит игроков на Олимпиаду: «Мадрид» должен быть благодарен французам. Мбаппе подпишет контракт на 5 лет – что с того, что вы потеряете его на месяц?»

Теги Жером Ротен Реал Мадрид Ла Лига Олимпийский футбольный турнир Килиан Мбаппе олимпийская сборная Франции Футбол

Жером Ротен прокомментировал решение «Реала» не отпускать игроков на Олимпиаду.

Напомним, мадридский клуб направил письмо в Федерацию футбола Франции, в котором сообщил, что ни один из его футболистов не будет допущен к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

«Реал» должен быть благодарен французским игрокам, которые многое дали ему: Зидан, Бензема, Копа в свое время... Все они, включая нынешних игроков сборной, позволили «Реалу» выиграть самые важные соревнования и стать лучшим клубом в мире.

Сегодня из-за этого решения не отпускать игроков у меня сложилось впечатление, что клубам слишком часто не хватает класса. Я считаю, что отправкой подобного письма ты демонстрируешь свой авторитет, реального обсуждения между сторонами нет. «Реал» не отпускает своих игроков, особенно французов, но все равно можно обсудить это с ними.

Я понять позицию, при которой невозможно участвовать в двух международных соревнованиях за одно лето, но класс нельзя купить. И я считаю, что когда ты выиграл все, ты можешь понять, что такой игрок, как Мбаппе, который должен присоединиться к клубу, хочет представлять свою страну на Олимпийских играх в Париже.

Вы потеряете его на месяц, и что с того? Он подпишет контракт на пять лет, нет ничего страшного в том, чтобы отпустить его на этот короткий срок, это также позволит вам построить отношения с игроком, основанные на взаимном доверии», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».

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40 комментариев
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А Реал дал всем этим игрокам всемирную славу и уважение. И никто не думает что поехав на два международных соревнования и потом вернувшись в клуб Мбаппе рискует не то что провалить сезон, а провалить карьеру вовсе и сломаться от того количества матчей что вы предлагаете игроку провести за сезон. Ведь он приедет в Мадрид не для того чтобы просидеть на лавке, ведь хорошая статистика как минимум подразумевает проведения огромного количества матчей. В общем Реал Мадрид на сто процентов прав в том что не отпустит своих игроков на Олимпиаду.
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Гениально. Человек участвует на Евро, затем отпускать его на Олимпиаду и как итог полностью пропущенная предсезонная подготовка, накопительная усталость и огромный риск получения травмы. А результат от Килиана будут ждать здесь и сейчас. Поэтому позиция клуба абсолютно логичная и здравая.
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Игроки после Евро поедут на олимпиаду, и когда начнётся сезон поедут в отпуск. А еще могут травмироваться на бесполезном турнире. Почему Мадрид не хочет платить им зарплату за игру за сборные?
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-3
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Ни один игрок не больше, чем клуб
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Ответ meringue
Комментарий удален модератором
Тухель такого не прощает) Сейчас как закинет тебя в ЧС)
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Ответ News13
Ни один игрок не больше, чем клуб
Ага. А ещё в Реал два раза не зовут
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Ответ meringue
Да плевать я хотел на это чудо).
Точное описание этого персонажа) Он просто блокирует всех подряд без предупреждения.
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Представьте подкаст с Морганом, Мостовым и Ротеном
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Ответ Тухель
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ evgeny.pavlyu4encko
Кому эта олимпиада всралась,турнир по типу Евровидения,обесценилась олимпиада.
Что? Это поэтому все французы мечтают сыграть на домашнем ОИ, и даже Мбаппе по слухам когда договаривался о контракте отмечал, что ему важно сыграть на ОИ?
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Ответ Homelander_666
Тухель такого не прощает) Сейчас как закинет тебя в ЧС)
Да плевать я хотел на это чудо).
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Ответ Homelander_666
Тухель такого не прощает) Сейчас как закинет тебя в ЧС)
Я даже не в курсах за что
Верим с бубновым ещё могу понять
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Ответ Homelander_666
Точное описание этого персонажа) Он просто блокирует всех подряд без предупреждения.
Та а нам то что, заблокируй его в ответ, чтобы не донимал своими супер "логическими" мыслями).🐵
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Ответ meringue
А Реал дал всем этим игрокам всемирную славу и уважение. И никто не думает что поехав на два международных соревнования и потом вернувшись в клуб Мбаппе рискует не то что провалить сезон, а провалить карьеру вовсе и сломаться от того количества матчей что вы предлагаете игроку провести за сезон. Ведь он приедет в Мадрид не для того чтобы просидеть на лавке, ведь хорошая статистика как минимум подразумевает проведения огромного количества матчей. В общем Реал Мадрид на сто процентов прав в том что не отпустит своих игроков на Олимпиаду.
Роналду ездил и на Евро 2004 и на ОИ. На ОИ ещё в группе вылетели.
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Ответ meringue
Комментарий удален модератором
ну про то что Зидан сам хотел в Реал тоже чушь, ему и в Италии было вполне комфортно, Перес захотел купить Зидана, Перес его купил
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Ответ ShamilK
Я что-то пропустил момент, когда Мбаппе подписал контракт с Мадридом. Как РМ вообще может запрещать что-то игроку другого клуба? Это просто смешно. Сейчас если еще ПСЖ пройдет Барсу, то Мбаппе может легко передумать переходить в РМ. Уже проходили все это. Нужно было поступать, как Кальдерон с Роналду. Составить договор, что в случае срыва трансфера, то штраф в размере н-ной суммы. А так Килиан еще сто раз может передумать
Да когда вы все с своим может передумать переведетесь все, глаза разуйте
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Ответ ShamilK
Я что-то пропустил момент, когда Мбаппе подписал контракт с Мадридом. Как РМ вообще может запрещать что-то игроку другого клуба? Это просто смешно. Сейчас если еще ПСЖ пройдет Барсу, то Мбаппе может легко передумать переходить в РМ. Уже проходили все это. Нужно было поступать, как Кальдерон с Роналду. Составить договор, что в случае срыва трансфера, то штраф в размере н-ной суммы. А так Килиан еще сто раз может передумать
В 2022 ПСЖ весь сезон его уговаривал продлить контракт, а сейчас об этом нет даже слухов. Он точно уйдёт из клуба, а проход Барсы ни на что не повлияет. Мбаппе уже играл с ПСЖ в финале, но всё равно хотел уйти. После продления в 2022 он с матерью извинился перед Флорентино, тогда же стали работать над переходом в 2024 году. Я понимаю сомнения фанатов, но сейчас ситуация изменилась, потому что Мбаппе выполнил все требования Переса.
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Ответ Homelander_666
В 2022 ПСЖ весь сезон его уговаривал продлить контракт, а сейчас об этом нет даже слухов. Он точно уйдёт из клуба, а проход Барсы ни на что не повлияет. Мбаппе уже играл с ПСЖ в финале, но всё равно хотел уйти. После продления в 2022 он с матерью извинился перед Флорентино, тогда же стали работать над переходом в 2024 году. Я понимаю сомнения фанатов, но сейчас ситуация изменилась, потому что Мбаппе выполнил все требования Переса.
Какие он требования выполнил? Кто тебе сказал, что он с матерью извинился там перед кем-то? В 2022 все орали, что Мбаппе в декабре 2021 все подписал и дело сделано. ПСЖ до конца молчал. Официальных объявлений нет, поэтому Мбаппе все еще игрок ПСЖ
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Ответ ShamilK
Какие он требования выполнил? Кто тебе сказал, что он с матерью извинился там перед кем-то? В 2022 все орали, что Мбаппе в декабре 2021 все подписал и дело сделано. ПСЖ до конца молчал. Официальных объявлений нет, поэтому Мбаппе все еще игрок ПСЖ
Он официально уведомил ПСЖ об отказе продлевать контракт, отказался от бонуса и заявил Нассеру об уходе из клуба - это были требования Реала. Кто сказал?)
https://euro--football-ru.turbopages.org/euro-football.ru/s/article/35/1005157042_mbappe_izvinilsya_pered_peresom_za_predatelstvo_godichnoy_davnosti
https://matchtv-ru.turbopages.org/matchtv.ru/s/football/matchtvnews_NI1876890_Mbappe_prines_izvinenija_Florentinu_Peresu_i_soobshhil_o_zhelanii_perejti_v_Real__SMI
https://m.vk.com/wall-54140256_879633
"Все орали, что дело сделано" - и как это исключает тот факт, что регулярно поступали новости о том, что ПСЖ уговаривает Мбаппе продлить контракт? "Мбаппе в декабре 2021 всё подписал" - он мог подписать контракт не ранее января 2022 года, это база) "ПСЖ до конца молчал" - а Реал официально объявлял о трансфере в течение сезона?)
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Ответ meringue
А Реал дал всем этим игрокам всемирную славу и уважение. И никто не думает что поехав на два международных соревнования и потом вернувшись в клуб Мбаппе рискует не то что провалить сезон, а провалить карьеру вовсе и сломаться от того количества матчей что вы предлагаете игроку провести за сезон. Ведь он приедет в Мадрид не для того чтобы просидеть на лавке, ведь хорошая статистика как минимум подразумевает проведения огромного количества матчей. В общем Реал Мадрид на сто процентов прав в том что не отпустит своих игроков на Олимпиаду.
Комментарий удален модератором
Кому эта олимпиада всралась,турнир по типу Евровидения,обесценилась олимпиада.
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Мбаппе и Реал контракт не подпишут. Пока в пользу подписания одни инсайды со стороны Мбаппе. А Перес молчит.
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Всем до одного места на эту днОлимпиаду. Студенческие турниры никому не интересны.
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Спасибо игрокам из Франции что согласились играть за Реал! Это было очень важно для клуба и теперь конечно клуб который платил да и в будущем возможно будет платить деньги (и не малые деньги) таким игрокам, будет забивать на свои интересы и отпускать игроков куда и когда угодно во имя Франции))) ппц пишу это и самому смешно, человек явно с синдромом Наполеона! ))))
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А за что должны быть благодарны французам? Не понятно
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Намучается Реал с черепашкой. Сильно намучается.
Нужно им от Винисиуса избавляться. Эти двое не смогут ужиться и делить медийность.
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А вот сейчас мы и посмотрим, есть ли у "черепашки" достоинство. Слабо заявить, если вы не гарантируете мне отпуск на Олимпиаду, то я фиг с вами подпишу контракт.
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Напоните ему что было с Педри,бедолага до сих пор не может прийти в себя
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Когда за спиной длинный клубный сезон (Лига-1, КФ, ЛЧ), потом Евро-24 и сразу ОИ-24, после чего начнется новый клубный сезон. Не, так нельзя. Пусть на ОИ едкут те кто не играл на ЧЕ. Пример Педри перед глазами еще.
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Благодарен ? Они в Реале за бесплатно играют ?
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