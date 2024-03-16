«Ман Сити» готов заплатить за Гимараэса 117 млн евро тремя платежами по 39 млн. Опорник «Ньюкасла» мечтает о «Барсе» (As)
«Манчестер Сити» интересуется Бруно Гимараэсом.
По данным As, руководство «Ман Сити» находится в поисках опорника. В число кандидатов входят Йозуа Киммих из «Баварии», Дуглас Луис из «Астон Виллы» и, прежде всего, Бруно Гимараэс из «Ньюкасла».
«Ман Сити» готов заплатить за Бруно 117 млн евро тремя платежами – суммами чуть более 39 млн каждая. При этом, как отмечается, на футболиста претендуют другие топ-клубы, в том числе из АПЛ. Сам футболист, по данным As, мечтает играть за «Барселону».
Гимараэс в этом сезоне провел 39 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. Контракт игрока с «Ньюкаслом» рассчитан до лета 2028 года.
И может быть тогда Лапорта соизволит понизить зарплаты всей команде, чтобы наскрести на него деньжат.
Филиппс, Нуньес и стареющий травмат Ковачич не зашли.
Смените уже пластинку )