«Ман Сити» готов заплатить за Гимараэса 117 млн евро тремя платежами по 39 млн. Опорник «Ньюкасла» мечтает о «Барсе» (As)

Теги Бавария Ньюкасл Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Йозуа Киммих Дуглас Луис Бруно Гимараэс деньги Футбол

«Манчестер Сити» интересуется Бруно Гимараэсом.

По данным As, руководство «Ман Сити» находится в поисках опорника. В число кандидатов входят Йозуа Киммих из «Баварии», Дуглас Луис из «Астон Виллы» и, прежде всего, Бруно Гимараэс из «Ньюкасла».

«Ман Сити» готов заплатить за Бруно 117 млн евро тремя платежами – суммами чуть более 39 млн каждая. При этом, как отмечается, на футболиста претендуют другие топ-клубы, в том числе из АПЛ. Сам футболист, по данным As, мечтает играть за «Барселону».

Гимараэс в этом сезоне провел 39 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. Контракт игрока с «Ньюкаслом» рассчитан до лета 2028 года.

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27 комментариев
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Если Бруно Гимараэс мечтает о Барселоне, то ему нужно ещё годика 3 притворяться конченным днищем, чтобы он стоил не 117, а 11,7 млн.

И может быть тогда Лапорта соизволит понизить зарплаты всей команде, чтобы наскрести на него деньжат.
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Ответ #SharkTeam
По данным As кто-нибудь не мечтает играть за Барселону, кто знает?
Те, кто уже в Барселоне.
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Ответ suka1989
Рафиньо продадут и купят
Наивный
+15
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+14
По данным As кто-нибудь не мечтает играть за Барселону, кто знает?
+21
-8
+13
Бруно Гимараэс после перехода в Сити: "Да, я мечтал играть в Барсе, но если бы туда перешёл - как потом жить без мечты?")
+8
0
+8
Ответ suka1989
Рафиньо продадут и купят
Рафинию продадут, ясно. А где ещё 100 недостающих миллионов найти?
+9
-1
+8
Ответ #SharkTeam
По данным As кто-нибудь не мечтает играть за Барселону, кто знает?
Дембеле
+7
0
+7
Ответ suka1989
Рафиньо продадут и купят
Такой наивный, даже с продажей Рафиньи за 60 млн позволить Гимараэса Барса не сможет;)
+4
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вранье
+3
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Ответ Marcus-light
Гимараэш топ игрок, но не думаю, что уровня Родри или спасителя для Барселоны.
На подмену Родри идеально будет.
+2
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Да уж, Пеп что-то пролетает с полузащитой в последние годы.
Филиппс, Нуньес и стареющий травмат Ковачич не зашли.
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117 тремя платежами по 39% ))
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Гимараэш топ игрок, но не думаю, что уровня Родри или спасителя для Барселоны.
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Сначала основам механики обучись, чтобы в рычагах разбираться. А то тебя может ждать множество сюрпризов.
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Ответ corazon blanco
Классный игрок, но для чего его покупать Сити, если есть Родри, Ковачич который тоже может сыграть опорной зоне. Если для подмены, то уж слишком неадекватно платить такие суммы.
Там же еще один опорник есть
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117 миллионов на скамейку?. Там ещё сидят Грилиш и Гвардиол.
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А чё не 217 ? Всё равно им всё сойдёт с рук
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Ответ Артемий Дмитриев
Такой наивный, даже с продажей Рафиньи за 60 млн позволить Гимараэса Барса не сможет;)
Барса 2 года никого позволить не может , а покупают )))
Смените уже пластинку )
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Ответ fussballer
Те, кто уже в Барселоне.
))) Я не барсофоб, но ответ шикарный)
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Классный игрок, но для чего его покупать Сити, если есть Родри, Ковачич который тоже может сыграть опорной зоне. Если для подмены, то уж слишком неадекватно платить такие суммы.
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