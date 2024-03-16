«Ман Сити» готов заплатить за Гимараэса 117 млн евро тремя платежами по 39 млн. Опорник «Ньюкасла» мечтает о «Барсе» (As)

«Манчестер Сити» интересуется Бруно Гимараэсом.

По данным As, руководство «Ман Сити» находится в поисках опорника. В число кандидатов входят из «Баварии», из «Астон Виллы» и, прежде всего, из «Ньюкасла».

« » готов заплатить за Бруно 117 млн евро тремя платежами – суммами чуть более 39 млн каждая. При этом, как отмечается, на футболиста претендуют другие топ-клубы, в том числе из . Сам футболист, по данным As, мечтает играть за «Барселону».

Гимараэс в этом сезоне провел 39 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. Контракт игрока с «Ньюкаслом» рассчитан до лета 2028 года.