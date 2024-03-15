«МЮ» будет платить adidas 10 млн фунтов штрафа после каждого невыхода в ЛЧ до 2035-го

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА adidas игровая форма стиль деньги Футбол

«Ман Юнайтед» будет терять 10 млн фунтов после каждого непопадания в ЛЧ.

В новом контракте «Манчестер Юнайтед» с adidas прописан штраф в размере 10 млн фунтов. Он будет вступать в силу всякий раз, когда клуб не сможет выйти в Лигу чемпионов, пишет The Times.

Текущий 10-летний контракт «МЮ» с adidas рассчитан до 2025-го, его общая сумма – 750 млн фунтов. Новое соглашение будет действовать до 2035 года.

По нему «МЮ» будет получать до 4,4 млн фунтов бонусов всякий раз, когда мужская или женская команда выиграет чемпионат, Кубок Англии или континентальный турнир.

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43 комментария
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У всех спонсоры платят клубам, у МЮ наоборот)
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Хм… пусть сразу им просто Антони отдадут в рабство на 10 лет. Как раз получится
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Адидас может тогда особо не париться с продажами товаров, чисто на штрафах МЮ в плюсе будут
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В случае невыплаты Адидас не выдаст форму, запрещая разрывать контракт, и выходить на матчи будут в одних лишь трусах)
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Ответ Эркинбек Апаканов
У всех спонсоры платят клубам, у МЮ наоборот)
Вообще-то штрафы за невыполнение условий спонсорского контракта есть если не у всех, то у многих больших клубов.
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Ого, это же им придётся целых 100 млн выплатить
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Описался🙃
ну не надо так сразу писаться)
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Ну вообщем адидас ещё и в плюс выйдет от этого контракта....
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Рычаг на 100 млн от Адидас)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
В случае невыплаты Адидас не выдаст форму, запрещая разрывать контракт, и выходить на матчи будут в одних лишь трусах)
заставит их надевать jogel или вообще абибас.
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Стонкс
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Ответ Эркинбек Апаканов
У всех спонсоры платят клубам, у МЮ наоборот)
Не будь как все! Выйди из толпы!
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Ответ Эркинбек Апаканов
У всех спонсоры платят клубам, у МЮ наоборот)
шах и мат
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Так и обанкротиться можно
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Неплохо, адидасам надо было такой же контрактик с Зенитом заключить - железяка дело
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Ответ T T
Адидас может тогда особо не париться с продажами товаров, чисто на штрафах МЮ в плюсе будут
Каким образом в плюсе-то? Скорее МЮ может особо и не париться.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
В случае невыплаты Адидас не выдаст форму, запрещая разрывать контракт, и выходить на матчи будут в одних лишь трусах)
будут играть в достойном абибасе
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Ответ LifeStream
Хм… пусть сразу им просто Антони отдадут в рабство на 10 лет. Как раз получится
Антони если отдадут, нужно будет еще доплачивать, чтобы взяли его вообще
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Ответ LifeStream
Хм… пусть сразу им просто Антони отдадут в рабство на 10 лет. Как раз получится
С амортизацией даже
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МЮ надо брать пример с Адидаса, если команда не пробьётся в ЛЧ пусть игроки с тренером оплатят этот штраф
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Начинается обратный виток обязательств)
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Не платить наверное, а получать на 10 лямов меньше . Но так срача не развести в комментах по этому напишем иначе .
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подстраховались.
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А сколько адидас будет платить МЮ до 2035 года, мне кажется это более важная информация. А так из контекста вырвана сумма и сравнить не с чем.
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Контракт новый до 2025..?
Исправьте если не так ..
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Гениально !
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Считай 650 млн за 10 лет
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юристы МЮ самые лучшие))
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в 2036 МЮ выставлен на продажу с огромными долгами
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Отличные новости, я считаю ))
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