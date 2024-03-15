«МЮ» будет платить adidas 10 млн фунтов штрафа после каждого невыхода в ЛЧ до 2035-го

«Ман Юнайтед» будет терять 10 млн фунтов после каждого непопадания в ЛЧ.

В новом контракте « » с adidas прописан штраф в размере 10 млн фунтов. Он будет вступать в силу всякий раз, когда клуб не сможет выйти в , пишет The Times.

Текущий 10-летний контракт «МЮ» с adidas рассчитан до 2025-го, его общая сумма – 750 млн фунтов. Новое соглашение будет действовать до 2035 года.

По нему «МЮ» будет получать до 4,4 млн фунтов бонусов всякий раз, когда мужская или женская команда выиграет чемпионат, Кубок Англии или континентальный турнир.