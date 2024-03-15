Морган считает, что «Арсенал» выиграет ЛЧ: «Победим «Баварию», потом – «Ман Сити». В финале обыграем «Барсу». Легко»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Лига чемпионов УЕФА Арсенал Пирс Морган Футбол

Пирс Морган считает, что «Арсенал» выиграет Лигу чемпионов.

«Арсенал» [выиграет]. Мы победим «Баварию», обыграем «Ман Сити» в полуфинале, а затем победим «Барсу» в финале. Легко», – написал журналист, телеведущий и болельщик «Арсенала» в твиттере.

Напомним, по итогам жеребьевки Лиги чемпионов «Арсенал» встретится с «Баварией» в четвертьфинале.

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92 комментария
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Ему больше не наливать
+37
-2
+35
Надёжный план
+21
0
+21
Ответ Миша Воробьёв
Ему больше не наливать
Да, а то он уже Барсу в финал отправляет
+27
-7
+20
Болельщики Арсенала на ветке явно оптимисты. Бавария по классике накидает авоську канонирам и отправит бороться за титул АПЛ.

Ну а Морган явно что-то употребляет, с такими прогнозами.
+11
-2
+9
Ответ S. A.
Да, а то он уже Барсу в финал отправляет
с арсеналом как-то посмешнее
+16
-7
+9
Кое как прошли Порту, уже о победе мечтает. надо думать как не проиграть Баварии разгромно
+7
0
+7
А потом ты проснешься
+8
-2
+6
Ответ Jim Beam
Надёжный план
Великолепный план Уолтер!
+8
-2
+6
Ответ Jim Beam
Надёжный план
Как швейцарские часы
+5
-2
+3
Морган, трофеи любят тишину. Лучше молчи
+4
-1
+3
А Роналду станет лучшим бомбардиром ЛЧ! - добавил Морган
+2
0
+2
Ответ Den-is
Морган, трофеи любят тишину. Лучше молчи
Да ладно, говорить — это его профессия. Он же не тренер Арсенала и не сотрудник, чтобы тихим быть
+2
0
+2
🤣🤣🤣обожаю таких фанатов
+3
-1
+2
Ну в то, что Арсенал выиграет ЛЧ верится больше, чем в то, что Барселона попадёт в финал.
+4
-2
+2
Морган замолчи пж
+2
-1
+1
Барса в финале унизить орсеНОЛЬлч
+3
-2
+1
ну удачи) в АПЛ по крайней мере точно желаю Арсеналу победы
+1
0
+1
Про финал Арсенала более реально, чем финал Барсы. Увы.
+1
0
+1
Ответ Nissan 0123
Болельщики Арсенала на ветке явно оптимисты. Бавария по классике накидает авоську канонирам и отправит бороться за титул АПЛ. Ну а Морган явно что-то употребляет, с такими прогнозами.
Если бы, Бавария уже не та. Да и Арсенал сильнейший за последние лет 10
+1
0
+1
Ответ che kaif
То что баварию надо обыгрывать ясно а вот то что барса в финале это анекдот конечно
Сетка фартовая у бчк, может и проскочит, как Интер в прошлом году
+3
-2
+1
Ответ Born is the King
А разве в полуфинал проходит та команда, которая пропускает 10?
Тут вроде таких нет
+1
0
+1
Ответ Abdul Aziz
Про финал Арсенала более реально, чем финал Барсы. Увы.
Вовсе нет. На самом деле, ни те, ни другие)
+1
0
+1
лёгкий наркотик )
+1
0
+1
Наполеоновский план!
+1
0
+1
что он пил ,кушал??)
+3
-2
+1
Он сумасшедший. Барса в финале 🤣🤣
+3
-2
+1
То что баварию надо обыгрывать ясно а вот то что барса в финале это анекдот конечно
+10
-9
+1
Очень аргументировано
+1
0
+1
Хороший тост!
+2
-1
+1
Арсенал - Барселона прекрасный был бы финал:)
+4
-3
+1
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