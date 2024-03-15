Морган считает, что «Арсенал» выиграет ЛЧ: «Победим «Баварию», потом – «Ман Сити». В финале обыграем «Барсу». Легко»
Пирс Морган считает, что «Арсенал» выиграет Лигу чемпионов.
«Арсенал» [выиграет]. Мы победим «Баварию», обыграем «Ман Сити» в полуфинале, а затем победим «Барсу» в финале. Легко», – написал журналист, телеведущий и болельщик «Арсенала» в твиттере.
Напомним, по итогам жеребьевки Лиги чемпионов «Арсенал» встретится с «Баварией» в четвертьфинале.
Ну а Морган явно что-то употребляет, с такими прогнозами.