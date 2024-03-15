Тен Хаг о матче с «Ливерпулем»: «МЮ» всегда хорошо играет в подобных матчах. Не помню, чтобы были провалы. Для победы нужно выложиться по полной»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча Кубка Англии с «Ливерпулем».

«Некоторые игры больше, чем другие. Думаю, матч «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля» – всегда большая игра. Я с нетерпением жду встречи.

Болельщики видят, что это очень большая игра, и они очень хотят, чтобы мы победили. На стадионе будет много фанатов «Ливерпуля», так что наши болельщики должны быть громкими.

В таких матчах мы всегда показываем хорошую игру. Я не думаю, что в каком-то действительно большом матче у нас были какие-то провалы. Они очень стабильны, нам нужно приложить все усилия, чтобы победить их», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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49 комментариев
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7:0, видимо, память блокировала))
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"В таких матчах мы всегда показываем хорошую игру".
Такой матч - 7:0. Согласен. Та игра была хорошей)
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Особенно хорошо играл когда 7:0 ливерпулю проиграл))
+32
-1
+31
Последние 5 матчей против скаузеров - 0-5, 0-4, 2-1, 0-7, 0-0... Даже плюшевый Эвертон им больше проблем доставляет.
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0
+23
Что то быстро 7хаг забыл откуда у него 7 в начале фамилии
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+20
6 от Сити и 7 от Ливерпуля видимо прошли бесследно для Тен Хага)
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+14
Ответ revodrok
7:0, видимо, память блокировала))
Так он там хорошо играл, просто хаотично бегающие по полю игроки Ливерпуля не поняли замысла.
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Тен Хаг как жертва изнасилования - его подсознаие закрылось от суровой реальности
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Какой же он смешной.
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+11
Боже, как же мне стыдно
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Ответ hompos
Особенно хорошо играл когда 7:0 ливерпулю проиграл))
Играл-то хорошо, пропускал много токо
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А 7:0???
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Если 7-0 не провал, страшно представить что такое провал в его представлении.
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у него волосы походу внутрь растут
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+5
Ответ revodrok
7:0, видимо, память блокировала))
8-0 там должно было быть
Пеналь на Жоте
+10
-6
+4
опять полную панамку получит, а потом будет говорить, что мы проиграли лишь 3 из 12 матчей в 2024 году
+4
0
+4
Вы ничего не понимаете) 7-0 это очень достойно в глазах Хага. У него титул в фамилии изменился даже.
+3
0
+3
Тен Хаг шутник тот еще. 0-7 это конечно хороший матч😁😁😁
+3
0
+3
Пока одно разочарование от комментов на спортсе. Одна из самых шикарных новостей, прям рай для троллей и шуток и ни одного норм коммента. Но я верю что появятся достойные комменты и надо подождать.
+4
-1
+3
Болельщики МЮ будьте объективным, скажите, что он херн. сморозил
+2
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Когда один из журналистов спросил про 0:7, Тен Хаг закрыл лицо руками и сказал "я в домике!"
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Что-то у лысого фляга потекла

Там статистика игр с топ-клубами просто кошмар, а он затирает, что провалов не было.

Нууу окээй
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Лысый шарлатан , как бы его поменять на Лукомского)))!!!
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Тут пишут про 7-0, но даже эти 7-0 по игре не были такими позорными как игра с Сити крайняя. Там играли в стиле аутсайдера Чемпионшипа, забились в штрафную и сидели всю игру. Мужик просто неадекватный, не признает очевидных косяков игры
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человек явно обитает в своей реальности
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Тен хаг любит переворачивать матчи, только не на поле, а за пределами. Сначала он говорит, что мы проиграли, но играли хорошо, затем говорит о равной игре, через пару недель он уже почти выиграл тот матч. Стоит ему напомнить в воскресенье, что такое провальный матч против Ливерпуля
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6 голов от МС забыл что ли?)
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Ответ corazon blanco
6 от Сити и 7 от Ливерпуля видимо прошли бесследно для Тен Хага)
он про кубковые матчи говорил в целом а не про конкретные.
в кубковых матчах результаты у него хорошие по прошлому сезону.
Один трофей и один проигранный финал
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Ответ Олег Тамбовский
Блин как же Тен Хаг , напоминает Абаскаля, уровни разные я понимаю, история в одном ключе развивается, накупили игроков двоим каких они хотели , а выхлопа никакого
Кого Спартак "накупил"???
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Он точно аутист. Оптимист на всю голову. Дырявую.
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