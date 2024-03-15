Тен Хаг о матче с «Ливерпулем»: «МЮ» всегда хорошо играет в подобных матчах. Не помню, чтобы были провалы. Для победы нужно выложиться по полной»

Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча Кубка Англии с «Ливерпулем».

«Некоторые игры больше, чем другие. Думаю, матч «Манчестер Юнайтед» против « » – всегда большая игра. Я с нетерпением жду встречи.

Болельщики видят, что это очень большая игра, и они очень хотят, чтобы мы победили. На стадионе будет много фанатов «Ливерпуля», так что наши болельщики должны быть громкими.

В таких матчах мы всегда показываем хорошую игру. Я не думаю, что в каком-то действительно большом матче у нас были какие-то провалы. Они очень стабильны, нам нужно приложить все усилия, чтобы победить их», – сказал тренер « ».