Александр Мостовой считает, что журналисты часто говорят о Гильермо Абаскале.

«Что вы об этом говорите? Вы и так подняли его до небес. Есть команда « », играет хорошо – здорово, нет – плохо.

Зачем каждый раз поднимать эту фамилию? Какую рекламу в России сделали Абаскалю, ему ее хватит на 10 лет вперед. Все равно играют футболисты, а не он», – сказал бывший полузащитник сборной России .

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир . Команда набрала 31 очко за 20 матчей. На 1-м месте «Зенит», у которого 40 очков.