Мостовой об Абаскале: «Какую рекламу ему сделали в России – на 10 лет вперед хватит. Зачем каждый раз поднимать эту фамилию? Играют футболисты, а не он все равно»
Александр Мостовой считает, что журналисты часто говорят о Гильермо Абаскале.
«Что вы об этом Абаскале говорите? Вы и так подняли его до небес. Есть команда «Спартак», играет хорошо – здорово, нет – плохо.
Зачем каждый раз поднимать эту фамилию? Какую рекламу в России сделали Абаскалю, ему ее хватит на 10 лет вперед. Все равно играют футболисты, а не он», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. Команда набрала 31 очко за 20 матчей. На 1-м месте «Зенит», у которого 40 очков.
Классика от Царя
-Александр, здравствуйте. Как настроение, как здоровье?
-Абаскаль!!! Кто! Что?! 30 лет в футболе!!! Престиж!!!
-Но вопрос был не в этом...
-Чекань, чекань меня полностью!!! Три обводочки да под водочку, прошёл, ГОООЛ!!!
-Александр, всё хорошо? может, вам водички?
-Да отстань ты от меня с этой лицензией, когда получу тогда и всё! СПАРТААААААК!!!!
Так что он нашёл бы за счёт кого о себе напоминать.
Может и правда у них никто вью не берёт?
Тупо одно и тоже два года твердят.
главным тренером , ассистентом , пускай поработает человек
Ну почему так, боже) кто-нибудь может сказать Александру, что он лицо не менее, а даже более популярное?) Не надо ревновать, Александр) вы и так на всегда в сердцах миллионов за свои яркие, безбашенные интервью😄