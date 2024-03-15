Мостовой об Абаскале: «Какую рекламу ему сделали в России – на 10 лет вперед хватит. Зачем каждый раз поднимать эту фамилию? Играют футболисты, а не он все равно»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой считает, что журналисты часто говорят о Гильермо Абаскале.

«Что вы об этом Абаскале говорите? Вы и так подняли его до небес. Есть команда «Спартак», играет хорошо – здорово, нет – плохо.

Зачем каждый раз поднимать эту фамилию? Какую рекламу в России сделали Абаскалю, ему ее хватит на 10 лет вперед. Все равно играют футболисты, а не он», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. Команда набрала 31 очко за 20 матчей. На 1-м месте «Зенит», у которого 40 очков.

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51 комментарий
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Так это к тебе вопрос, зачем ты каждый раз его фамилию поднимаешь по любому поводу?
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Побеждают футболисты, проигрывает Абаскаль!
Классика от Царя
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Сам и раскрутил Абаскаля,)) «Позвоните Сане»
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Ходят слухи,что если 800 раз сказать Абаскаль-тебя поставят главным в Спартак
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Никто в РФ не произносит фамилию Абаскаля чаще Мостового. И кто кого вознёс спрашивается.
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Так ты, царь-дурачок сам его пиаришь лучше любой прессы.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Сдаётся мне,интервью с Мостовым выглядит именно так: -Александр, здравствуйте. Как настроение, как здоровье? -Абаскаль!!! Кто! Что?! 30 лет в футболе!!! Престиж!!! -Но вопрос был не в этом... -Чекань, чекань меня полностью!!! Три обводочки да под водочку, прошёл, ГОООЛ!!! -Александр, всё хорошо? может, вам водички? -Да отстань ты от меня с этой лицензией, когда получу тогда и всё! СПАРТААААААК!!!!
Александр мэтр интервью, "чекушкой" перед началом вводит себя в тонус.
+4
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Абаскаль абаскаль абаскаль абаскаль абаскаль абаскаль в любом интервью Мостового
+4
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«Да не бомбит у меня!» - добавил Мостовой
+4
0
+4
Сдаётся мне,интервью с Мостовым выглядит именно так:
-Александр, здравствуйте. Как настроение, как здоровье?
-Абаскаль!!! Кто! Что?! 30 лет в футболе!!! Престиж!!!
-Но вопрос был не в этом...
-Чекань, чекань меня полностью!!! Три обводочки да под водочку, прошёл, ГОООЛ!!!
-Александр, всё хорошо? может, вам водички?
-Да отстань ты от меня с этой лицензией, когда получу тогда и всё! СПАРТААААААК!!!!
+6
-3
+3
Ответ evgen-elektromen
Побеждают футболисты, проигрывает Абаскаль! Классика от Царя
"Ну а дальше то что?" еще одна "коронка" от человека с сальными волосами.
+3
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Ответ Igor Ryabchikov
Так это к тебе вопрос, зачем ты каждый раз его фамилию поднимаешь по любому поводу?
а что это он набивать не умеет, аж корежит.
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Ощущение такое, что Абаскаль это парень Мостового:) Он только про него и говорит. Скучает наверное? :)
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Саша,твоя фамилия набила аскомину больше,чем Абаскаля.Не будь его его в Спартаке,про тебя и не вспоминали бы.
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Он его ненавидит?
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Фамилия Мостовой встречается здесь гораздо чаще чем Абаскаль
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Абаскаль бросил Мостового или что?
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Ответ Nomer22
Ходят слухи,что если 800 раз сказать Абаскаль-тебя поставят главным в Спартак
Если бы это было правдой, то Мостовой стал бы тренером Спартака уже на третий день после назначения Абаскаля.
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PR менеджер Абаскаля
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Ответ Павел Ермаков
Саша,твоя фамилия набила аскомину больше,чем Абаскаля.Не будь его его в Спартаке,про тебя и не вспоминали бы.
Пфф. Царю выдумать себе "соперника" (который об этом соперничестве ни сном, ни духом) - задачка на одну чекуш... я хотел сказать - чеканку.)
Так что он нашёл бы за счёт кого о себе напоминать.
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Зачем хвалят Гвардиолу, если играют футблисты?
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Ответ Клирик
Реально зомби, как и Зарема. Может и правда у них никто вью не берёт? Тупо одно и тоже два года твердят.
Искусственный интеллект за Мостового давно уже перлы выдаёт...
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Ответ Recreated
Он его ненавидит?
Да нет. Просто завидует.)
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Реально зомби, как и Зарема.
Может и правда у них никто вью не берёт?
Тупо одно и тоже два года твердят.
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Возьмите его уже кто нибудь на работу
главным тренером , ассистентом , пускай поработает человек
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😄
Ну почему так, боже) кто-нибудь может сказать Александру, что он лицо не менее, а даже более популярное?) Не надо ревновать, Александр) вы и так на всегда в сердцах миллионов за свои яркие, безбашенные интервью😄
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А какую антирекламу для работодателя делает себе Мостовой, каждый день как попугай, про Абаскаля, чеканку, 500 лет в футболе, лицензию и что в футболе уже все придумано
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Ответ ielisen@mail.ru
Мостовой хоть кушать может,когда слышит фамилию Абаскаль?
Ну он же не сам бегает за прессой! Это жуналюги хайпуют своими левыми вопросами. И в принципе он прав в этом вопросе. Именно журналисты провоцируют болтовню вокруг какого либо вопроса. Например Спартак- ну скажите кому он интересен кроме тех 11 тысяч, что были в Лужниках на игре с Факелом? Но околоспартаковские медийные подстилки поднимают такую волну по любому поводу связанному с КБ , создаётся иллюзия интереса к этому проекту. Так что дело не в Мостовом, а в хайпе журналюх. Как то так…
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о футболистах говорят после побед, о тренерах - после поражений
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Если бы не Абаскаль,Саня был бы в забвении...
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