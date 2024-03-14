В Нидерландах ожидают экстрадиции Промеса из ОАЭ в ближайшее время

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Р-Спорт Футбол

В Нидерландах рассчитывают на экстрадицию Квинси Промеса в ближайшее время.

Вчера футболист «Спартака» был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены требовать экстрадиции футболиста. До этого Квинси находился под домашним арестом после ДТП.

Ранее суд Амстердама заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

По словам пресс-секретаря отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Туши Эссед, меры по выдаче Промеса будут приняты сразу после удовлетворения властями ОАЭ запроса об экстрадиции.

«На данный момент новой информации нет, и мы не можем назвать точные сроки процедуры [экстрадиции], но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время», – сказала Эссед.

Промес арестован, есть запрос на экстрадицию. Квинси был уверен, что «все схвачено». События и реакции

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59 комментариев
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С новой причёской и песней, хорошо подготовился))
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Ребята, ну если по справедливости, то преступник должен сидеть в тюрьме.
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Ну уот и усё... Карачун тебе, Церетели
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Ответ Eridan
Давай, до свидания на 6-8 лет!)
А потом сможет за ветеранов Спартака играть на Кубке Легенд.
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я конечно осуждаю нарушение закона .. Но какой умник в Спартаке его решил на сборы взять🤡
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Ответ bestvideox
Ребята, ну если по справедливости, то преступник должен сидеть в тюрьме.
Скажите это мясным ветеранам и нашим депутатам))
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Возвращение блудного антошки. на родину, говорят там неплохие условия в тюрьмах.
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Громкий трансфер из Спартака в Европу! Шах и мат, хейтеры!
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Ответ algersht
А потом сможет за ветеранов Спартака играть на Кубке Легенд.
С Кокориным и Мамаевым сколотят команду Бутырка для медиа лиги.
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Давай, до свидания на 6-8 лет!)
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Ответ TravenS
С новой причёской и песней, хорошо подготовился))
Причёску делал Погба, с треком кореш Депай помог 😃
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Я хоть и болельщик Спартака, но тоже ожидаю. Задолбал этот цирк. Благодарен ему за самоотдачу и вклад в результаты команды, но отвечать за свои поступки должен каждый. Более того, не должно быть прецедентов, когда спортивная организация покрывает преступника - очень плохой пример для молодежи.
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Промес тут всем минусы ставит?)
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Ответ bestvideox
Ребята, ну если по справедливости, то преступник должен сидеть в тюрьме.
Вор должен сидеть в тюрьме©Глеб Жеглов
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Ответ Senchas
Ну уот и усё... Карачун тебе, Церетели
В камине не сожгут, но 7,5 годиков от звонка до звонка.
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Прощай, со всех вокзалов поезда
Уходят в дальние края.
Прощай, мы расстаемся на 7 лет
Выйдешь в Нидерландах под рассвет.
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Как можно было вообще его брать с собой на сборы , как будто специально слили типа ))
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Белая ковровая дорожка готова
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Ответ Алексѣй Пестовъ
Громкий трансфер из Спартака в Европу! Шах и мат, хейтеры!
Читать далее..
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Ответ Амин Чич
В следующий раз пусть Лавров в своей очередной поездке возьмёт с собой Сноудена
Да уж, в кои-то веки российские власти сделали хорошее дело и дали ему убежище. У меня от этого, конечно, когнитивный диссонанс, но лучше так, чем наоборот.
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Ответ bestvideox
С Кокориным и Мамаевым сколотят команду Бутырка для медиа лиги.
Тоже вариант....
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Ответ Max Zhomkov
я конечно осуждаю нарушение закона .. Но какой умник в Спартаке его решил на сборы взять🤡
Юристы были против. Настоял Абаскаль и сам Промес...
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Ответ Max Zhomkov
я конечно осуждаю нарушение закона .. Но какой умник в Спартаке его решил на сборы взять🤡
У нас в клубе хватает идиотов!!
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Ответ Max Zhomkov
я конечно осуждаю нарушение закона .. Но какой умник в Спартаке его решил на сборы взять🤡
Его специально взяли, чтобы слить
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За семерик столько новых треков напишет и возможно даже Золотой граммофон возьмёт!!!
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Ответ Forte Live
История для фильма с саундтреком от самого Квинси...
И название "Белая дорога домой"😜
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Дурачок сам себя закопал
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Ничего - ничего , работают адвокаты , в крайнем случае Спартак откупится нефтью !
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Эти новости давно уже надо переместить из раздела Футбол в раздел Криминал.
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Ниче как раз есть возможность сменить репертуар так сказать на блатной рэпчик/шансончик
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