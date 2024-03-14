В Нидерландах ожидают экстрадиции Промеса из ОАЭ в ближайшее время

В Нидерландах рассчитывают на экстрадицию Квинси Промеса в ближайшее время.

Вчера футболист « » был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены требовать экстрадиции футболиста. До этого Квинси находился под домашним арестом после ДТП.

Ранее суд Амстердама заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

По словам пресс-секретаря отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Туши Эссед, меры по выдаче Промеса будут приняты сразу после удовлетворения властями ОАЭ запроса об экстрадиции.

«На данный момент новой информации нет, и мы не можем назвать точные сроки процедуры [экстрадиции], но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время», – сказала Эссед.

Промес арестован, есть запрос на экстрадицию. Квинси был уверен, что «все схвачено». События и реакции