Акинфеев о том, что ЦСКА ушел на зимнюю паузу 8-м: «Клуб с такой историей не должен опускаться так низко»

Игорь Акинфеев высказался о положении ЦСКА в таблице Мир РПЛ.

На зимнюю паузу команда ушла, занимая восьмое место в таблице. Сейчас ЦСКА идет четвертым, отставая от «Динамо» на шесть очков.

«Восьмое место перед зимним перерывом – это антирекорд. До этого сезона ниже пятого места мы перед перерывом не падали. Понимали, что восьмое место – это не уровень ЦСКА. Когда ты надеваешь форму топ-клуба, должен быть на две головы легче, выше, прыгучее. Клуб с такой историей не должен опускаться так низко.

Но мы все можем исправить. У нас все для этого есть. Мы недобрали очков: были провальные игры, а в скольких матчах в самом конце пропустили. Сейчас вот хорошо начали рестарт чемпионата, но опять потеряли очки в концовке. Но я думаю, что мы на верном пути. Нет предела совершенству.

Жизнь же на месте не стоит. Первое время мне было трудно смириться, например, с тем, что больше нет Натхо, Вернблума, Мусы, Игнашевича, Березуцких. Такова жизнь. Но я уверен, что с нашим составом можно и нужно побеждать», – сказал Акинфеев.