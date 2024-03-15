Акинфеев о том, что ЦСКА ушел на зимнюю паузу 8-м: «Клуб с такой историей не должен опускаться так низко»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Игорь Акинфеев высказался о положении ЦСКА в таблице Мир РПЛ.

На зимнюю паузу команда ушла, занимая восьмое место в таблице. Сейчас ЦСКА идет четвертым, отставая от «Динамо» на шесть очков.

«Восьмое место перед зимним перерывом – это антирекорд. До этого сезона ниже пятого места мы перед перерывом не падали. Понимали, что восьмое место – это не уровень ЦСКА. Когда ты надеваешь форму топ-клуба, должен быть на две головы легче, выше, прыгучее. Клуб с такой историей не должен опускаться так низко.

Но мы все можем исправить. У нас все для этого есть. Мы недобрали очков: были провальные игры, а в скольких матчах в самом конце пропустили. Сейчас вот хорошо начали рестарт чемпионата, но опять потеряли очки в концовке. Но я думаю, что мы на верном пути. Нет предела совершенству.

Жизнь же на месте не стоит. Первое время мне было трудно смириться, например, с тем, что больше нет Натхо, Вернблума, Мусы, Игнашевича, Березуцких. Такова жизнь. Но я уверен, что с нашим составом можно и нужно побеждать», – сказал Акинфеев.

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40 комментариев
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Да, такой собаки как Вернблум в центр явно не хватает.
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+16
Ответ Доктор Верховцев
Комментарий скрыт
что-то я не нахожу в составе ЦСКА Родригао и Кассьерру
+7
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+7
Ответ Доктор Верховцев
Комментарий скрыт
Ну да, всего лишь 2 место в чемпионате и кубок России.
+7
0
+7
Ответ Vatikan
Комментарий скрыт
Такого клуба как Спартак вообще быть не должно! Бромантаново уголовный клуб основанный коллаборантами должен быть расформирован !
+15
-9
+6
Да Игорь, о том звёздном составе одни приятные воспоминания остались... 🎉 Славное было время!!! 🥇🏆 Но верим в КОМАНДУ!!! ЦВБП!! 💪💥💯
+10
-5
+5
Ответ Vatikan
норм место для текущего состава
это удел спартачка занимать 8-10 места с любыми составами😁
+15
-10
+5
Ответ Небеса
Работяга… и эти эмоции)
А потом шел и в концовках решал вопросы в штрафной, мощь
+4
0
+4
Ответ Клирик
Да, такой собаки как Вернблум в центр явно не хватает.
Работяга… и эти эмоции)
+3
0
+3
ЦСКА под руководством эффективных гос менеджеров превращается в Динамо
+5
-3
+2
Ответ Доктор Верховцев
Комментарий скрыт
Сказал болельщик клуба развалившего весь росфутбол! Смешно!
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Ответ Ибн Хоттабыч
ЦСКА- мужского рода. Должно!? Умник.
нет, я не ошибся. именно "должно".
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Ответ Ибн Хоттабыч
В каком месте, самым великим, можно уточнить?
как минимум в России
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Ответ Александр Апраксин
В чем его "величие", в том, что за последнюю четверть века 2 раза золото взял?! Так и у "великого" Рубина, тот же результат...
история пишется с самого начала, а не за последние 10 лет, допустим. а взлеты и падения бывают у всех клубов без исключения
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Ответ Небеса
Работяга… и эти эмоции)
Да уж. Не одно лицо скушал) И своих и чужих и арбитрам!
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Ответ Александр Апраксин
Каких "трофеев", международных или клуба "Пищевик"?
Как это? А Копа Дель Соль? Да по сравнению с этим трофеем ЛЧ дворовый кубок! Уже Реал обзавидовался гы гы гы!
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий удален модератором
Какие преступления и махинации? Что то доказанно? Факты в студию! Зато бромантан и наркота доказанно это факт!
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Ответ Ибн Хоттабыч
Могу только посоветовать вспомнить правила русского языка, если, конечно, есть что вспоминать.
Как он вспомнит то! Там же пластины !
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Ответ Vagner01
Такого клуба как Спартак вообще быть не должно! Бромантаново уголовный клуб основанный коллаборантами должен быть расформирован !
Комментарий удален модератором
Ответ Ибн Хоттабыч
Можно уточнить, а почему?
мне лень столько писать, открой Википедию, например. там должен быть список футбольных клубов по числу трофеев
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Ответ Ибн Хоттабыч
Могу только посоветовать вспомнить правила русского языка, если, конечно, есть что вспоминать.
могу посоветовать немного подумать и понять, почему"должно". и все сразу станет на свои места. могу дать подсказку и намекнуть, что связано со словом тонуть
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Ответ Vatikan
нет, я не ошибся. именно "должно".
Могу только посоветовать вспомнить правила русского языка, если, конечно, есть что вспоминать.
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Ответ Vatikan
как минимум в России
Можно уточнить, а почему?
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Ответ Vatikan
Спартак был есть и будет самым великим!
В каком месте, самым великим, можно уточнить?
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Ответ Vagner01
Комментарий удален модератором
и клуб, и болелы с пластинами в головах, бгг😁
+1
-1
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Ответ Vatikan
протер. повторяю вопрос: зачем ты свой клуб назвал позорищем? хотя.. факт!
Ну так протри ещё! И протирай пока не поймёшь!
+1
-1
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Ответ Vatikan
зачем ты так про свой клуб?
Комментарий удален модератором
Ответ Vatikan
Спартак был есть и будет самым великим!
Комментарий удален модератором
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