Руслан Литвинов: «Переживаем за Промеса, он часть нашей семьи. Держим кулачки, что скоро вернется. Он мой партнер по команде, не могу говорить про него что-то плохое»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Квинси Промес Руслан Литвинов Футбол

Руслан Литвинов высказался о ситуации с Квинси Промесом.

– Не можете не обсуждать Промеса...

– Обсуждаем. Переживаем за него. Надеемся, что все обойдется. И он вернется в скором времени в команду.

– Думаешь, это еще возможно?

– Не знаю, я же не разбираюсь в этих делах. Я так же, как и вы, читаю все из прессы. Мы переживаем за него, потому что он часть нашей команды и нашей семьи. Переживаем, держим за него кулачки, что он скоро вернется. Надеюсь, что все будет спокойно.

– С учетом того, что мы знаем, ты как оценишь этот поступок? То, что произошло ДТП, после которого его задержали, и это должно возможность его экстрадировать. 

– Все по-разному расценивают. Он мой партнер по команде, я не могу говорить про него что-то плохое. Если так случилось, так случилось. Главное – чтобы он вернулся в команду и мог помочь на поле.

– Он пропустил уже три важных матча. Он подвел команду?

– Все в жизни у нас случается. Если мы будем говорить, что он подвел команду или еще что-то, это ж неправильно. Мы же все кричим: «Один за всех и все – за одного». Говорить, что Квинси виноват, что он пропустил три игры – неправильно.

– Кто виноват?

– Значит, все виноваты. Вся команда, – сказал полузащитник «Спартака». 

Теперь Промеса точно экстрадируют?
 

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38 комментариев
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– Кто виноват?
– Значит, все виноваты. Вся команда,

Это он о чем? Весь Спартак получается- клуб-наркокартель с вором в законе Антохой?
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-10
+22
"Нельзя винить Квинси в пропуске трех матчей" Он вообще на какой планете? Он понимает вообще что происходит и что сделал Промес? Или им на базе в супчик зелье фигарят и они там все такие?
+16
-3
+13
"Нельзя винить Квинси в пропуске трех матчей" 🤣🤣🤣
Эмираты виноваты, полюбому)
Пожалейте ещё) Скиньтесь всей командой на сушки)
+15
-4
+11
Вернется
лет так через десяток
+8
-3
+5
Ну, конечно, нельзя винить Квинси! Это команда виновата, что воспитала такого😂😂😂
+5
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Ответ My Channels To Watch
"Нельзя винить Квинси в пропуске трех матчей" Он вообще на какой планете? Он понимает вообще что происходит и что сделал Промес? Или им на базе в супчик зелье фигарят и они там все такие?
Походу, сотню кг кокоса Кокси своему бывшему клубу подкинул. Поэтому эти КБ-клоуны каждый день такую ересь несут, под действием кокоса...
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"все виноваты. Вся команда, – сказал полузащитник «Спартака»"
Вот так игрок Спартака публично признался, что вся команда Спартак участвовала в контрабанде кокаина. И двоюродного брата Промеса тоже всем Спартаком резали, втыкая нож по очереди.
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Осталось только дождаться слов восхищения и гордости сабжем.
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Ответ Гроссмейстер Д
– Кто виноват? – Значит, все виноваты. Вся команда, Это он о чем? Весь Спартак получается- клуб-наркокартель с вором в законе Антохой?
Т.е Зенит тоже нужно судить за преступления Миллера ?
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Передачки готовь. Нафига ему твои кулачки)
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Он не может говорить плохое о партнёре, потому что он партнёр? Чиво?
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Такие мямли как Литвинов ничего не сказали бы против Промеса, даже если тот взорвал бы бомбу в центре Москвы
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Молодчина парень. Уважение!
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Ответ Гроссмейстер Д
– Кто виноват? – Значит, все виноваты. Вся команда, Это он о чем? Весь Спартак получается- клуб-наркокартель с вором в законе Антохой?
База
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Ответ Почтенный эльф
Вы так всегда делаете ?
тебе сделаю, думаю согласен будешь
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Ответ Боевой пчеловод
не только кулачки надо держать, но попку
Вы так всегда делаете ?
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Ответ Shumi-jr
Т.е Зенит тоже нужно судить за преступления Миллера ?
За преступления Федуна Спартак должен бы быть расформирован лет 20 назад.
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Правильные слова, хорошо воспитан, все по делу. Респект.
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Не вернётся уже! Но вы можете передачки ему возить!
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Видимо не часть семьи, а часть клана
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Он вернется, только верьте! Зло всегда возвращается...
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виновата жадность к деньгам
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Ждем возвращения Тео в основу, Медина вообще не впечатляет… зачем вообще его покупали?!
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