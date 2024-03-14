Руслан Литвинов: «Переживаем за Промеса, он часть нашей семьи. Держим кулачки, что скоро вернется. Он мой партнер по команде, не могу говорить про него что-то плохое»

Руслан Литвинов высказался о ситуации с Квинси Промесом.

– Не можете не обсуждать Промеса...

– Обсуждаем. Переживаем за него. Надеемся, что все обойдется. И он вернется в скором времени в команду.

– Думаешь, это еще возможно?

– Не знаю, я же не разбираюсь в этих делах. Я так же, как и вы, читаю все из прессы. Мы переживаем за него, потому что он часть нашей команды и нашей семьи. Переживаем, держим за него кулачки, что он скоро вернется. Надеюсь, что все будет спокойно.

– С учетом того, что мы знаем, ты как оценишь этот поступок? То, что произошло ДТП, после которого его задержали, и это должно возможность его экстрадировать.

– Все по-разному расценивают. Он мой партнер по команде, я не могу говорить про него что-то плохое. Если так случилось, так случилось. Главное – чтобы он вернулся в команду и мог помочь на поле.

– Он пропустил уже три важных матча. Он подвел команду?

– Все в жизни у нас случается. Если мы будем говорить, что он подвел команду или еще что-то, это ж неправильно. Мы же все кричим: «Один за всех и все – за одного». Говорить, что Квинси виноват, что он пропустил три игры – неправильно.

– Кто виноват?

– Значит, все виноваты. Вся команда, – сказал полузащитник «Спартака».

Теперь Промеса точно экстрадируют?

