Горетцку не вызовут в сборную Германии на матчи в марте. Нагельсманн сделает ставку на 19-летнего Павловича (Bild)
Леон Горетцка не будет вызван в сборную Германии в марте.
По информации Bild, Юлиан Нагельсманн не включит хавбека «Баварии» в заявку на матчи с Францией и Нидерландами. Главный тренер сборной Германии сделает выбор в пользу 19-летнего Александара Павловича. При этом отмечается, что Павлович также мог быть заигран за сборную Сербии, откуда родом его отец.
Отметим, что международная пауза в марте станет последней перед Евро-2024 – турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля
В старте все равно будут Кросс и Гюндоган (может Гросс)
Просто вызывают, чтобы отвадить интерес сборной Сербии
Кроос и Киммих лучше чтоли в центре поля? Павлович прямосейчас очень крут - если тренер это понимает, то не будет смотреть на былые заслуги и поставит его в старт и на Евро.
Хотелось бы увидеть Павловича в Сербии
Ничего хорошего не жду от этой сборной, если честно. Немецкая машина уже столько лет все завестись не может, хотя игроки то топовые. Странно как-то.
У Германии есть топовый нападающий? И кто же он? Фюллькруг, да не смешно. У Германии есть куча атакующих полузащитников как Сане, Мусиала, Виртц, Хофманн, Брандт, Мюллер, да даже Гюндоган свой лучший футбол в МС показывал играя атакующего игрока, надеяться что 33 летний игрок будет выжигать центр бегая как Канте на пике формы мягко говоря глупо. Кроос тоже в РМ уже давно не бегает, а за него бегают всякие Камавинги, Вальверде и т.д.
Короче грубо говоря у Германии есть топовые вратари, вполне сильный Рюдигер и Та и то привезти они мастеры, Киммих который в этом сезоне играет крайне средне и куча атакующих полузащитников. С таким подбором игроков играть нельзя. Нужны свои де Поли, Хедиры, Швайнштайгеры, Канте, Матюиди и т.д. которые будут таскать рояль. Про крайних защитников вообще молчу у Германии их просто нет.