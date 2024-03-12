Горетцку не вызовут в сборную Германии на матчи в марте. Нагельсманн сделает ставку на 19-летнего Павловича (Bild)

Леон Горетцка не будет вызван в сборную Германии в марте.

По информации Bild, не включит хавбека «Баварии» в заявку на матчи с Францией и Нидерландами. Главный тренер сборной Германии сделает выбор в пользу 19-летнего . При этом отмечается, что Павлович также мог быть заигран за сборную Сербии, откуда родом его отец.

Отметим, что международная пауза в марте станет последней перед Евро-2024 – турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля