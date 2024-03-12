Горетцку не вызовут в сборную Германии на матчи в марте. Нагельсманн сделает ставку на 19-летнего Павловича (Bild)

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Леон Горетцка Юлиан Нагельсманн Александар Павлович Футбол

Леон Горетцка не будет вызван в сборную Германии в марте.

По информации Bild, Юлиан Нагельсманн не включит хавбека «Баварии» в заявку на матчи с Францией и Нидерландами. Главный тренер сборной Германии сделает выбор в пользу 19-летнего Александара Павловича. При этом отмечается, что Павлович также мог быть заигран за сборную Сербии, откуда родом его отец.

Отметим, что международная пауза в марте станет последней перед Евро-2024 – турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля

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28 комментариев
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Напрасно Леон Нагеля сливал год назад.. Ответка пожаловала..
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-5
+40
Павлович хорош, и в ЮФС топ-3 в тяжах и в футбол могет
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Ответ rusik krasav4ik
Павлович хорош, и в ЮФС топ-3 в тяжах и в футбол могет
И Локомотив столько лет тренировал
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Горецка же инициатор (один из) акции с с закрытыми ртами в Катаре. У него приоритеты уже расставлены, так что не нужен он сборной.
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Ответ dr. cage
Напрасно Леон Нагеля сливал год назад.. Ответка пожаловала..
Хз, где ты слив от Горетцки нашёл, даже СМИ если и писали про недовольных Юликом, то Горетцка всегда упоминался как его сторонник.
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Последняя игра вроде два гола и два крутых пасс вырезал , странно
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Наггельсман и в сборной свою "нестандартность" продолжает показывать. Странно это все, Горецка - топ)
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Ответ dr. cage
Напрасно Леон Нагеля сливал год назад.. Ответка пожаловала..
Откуда взяли информацию? На спортсе, со ссылкой на Бильд была вот такая информация - https://m.sports.ru/football/1115012180-protiv-nagelsmanna-v-bavarii-byli-sane-gnabri-musiala-i-mane-trenera-p.html
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Ответ rusik krasav4ik
Павлович хорош, и в ЮФС топ-3 в тяжах и в футбол могет
И в финале НБА успел засветиться
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Это правильно. В случае неудачи с Палычем выпить, посидеть можно будет)
+3
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Ответ Тухель
Ну назови этих топовых игроков? Возьмем крайних защитников, есть хоть один топовый? Типа Киммих топовый правый, но тогда с центром беда. У Германии есть топовый нападающий? И кто же он? Фюллькруг, да не смешно. У Германии есть куча атакующих полузащитников как Сане, Мусиала, Виртц, Хофманн, Брандт, Мюллер, да даже Гюндоган свой лучший футбол в МС показывал играя атакующего игрока, надеяться что 33 летний игрок будет выжигать центр бегая как Канте на пике формы мягко говоря глупо. Кроос тоже в РМ уже давно не бегает, а за него бегают всякие Камавинги, Вальверде и т.д. Короче грубо говоря у Германии есть топовые вратари, вполне сильный Рюдигер и Та и то привезти они мастеры, Киммих который в этом сезоне играет крайне средне и куча атакующих полузащитников. С таким подбором игроков играть нельзя. Нужны свои де Поли, Хедиры, Швайнштайгеры, Канте, Матюиди и т.д. которые будут таскать рояль. Про крайних защитников вообще молчу у Германии их просто нет.
вот да, звезд до фига, но распределены неравномерно, сбалансировать команду некому
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Ответ dr. cage
Напрасно Леон Нагеля сливал год назад.. Ответка пожаловала..
Горетцка на пару Киммихом же его поддерживали. Они в списках хейтеров Нагельсманна не числились.
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Павлович сейчас не претендент в состав, ставку на него пока точно делать не собираются
В старте все равно будут Кросс и Гюндоган (может Гросс)
Просто вызывают, чтобы отвадить интерес сборной Сербии
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Понятно что на ЕВРО в заявке будут оба. Сейчас если хотят попробовать Павловича в обоих матчах, то зачем Горецку дергать. Все логично, он же не мальчик на скамейке сидеть.
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Тухель, открой комменты!
Кроос и Киммих лучше чтоли в центре поля? Павлович прямосейчас очень крут - если тренер это понимает, то не будет смотреть на былые заслуги и поставит его в старт и на Евро.
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Павлович хорош, жаль что Аспиналу проиграл!
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Жаль
Хотелось бы увидеть Павловича в Сербии
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Мягко говоря неожиданно, Леон набрал отличную форму
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Ответ Евгений Сидоров
Горецка же инициатор (один из) акции с с закрытыми ртами в Катаре. У него приоритеты уже расставлены, так что не нужен он сборной.
Да, он вроде как ярый сторонник ЛГБТ. Спортсмен в первую очередь должен думать о результатах а не о том что перед игрой показать и высказать
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Ответ rusik krasav4ik
Павлович хорош, и в ЮФС топ-3 в тяжах и в футбол могет
И в Сатурне ещё бегал
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Ответ kvn9
Мне очень нравится Павлович, считаю, что у него большое будущее, но отстёгивать Горецку, как минимум, недальновидно, на мой взгляд. Странно, что в довольно большой заявке не нашлось места им обоим, ну да это ответственность тренера, посмотрим в итоге.
это не заявка на Евро, это просто смотр на товарняк
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Ответ kisliy33
это не заявка на Евро, это просто смотр на товарняк
Я знаю, что это не заявка на евро, но это сбор и на сбор вызывается больше игроков, чем могут участвовать в матче (гипотетически), можно вызвать на сбор и не вносить в заявку, можно внести в заявку, но не выпустить на поле. Когда же ты не вызываешь игрока - это знак(если только он не обговорил это с игроком и не объяснил ему, что хочет посмотреть на кого-то ещё, к примеру), об этом и пишу.
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Ответ Тухель
Что за мусор на этом сайте. Павловича вызывают тупо заиграть за взрослую сборную, чтобы был потом. С огромной долей вероятности Горетцка поедет на Евро, может в старте не будет, но он нужен сборной. Какие то сектантские сливы, какие то далеко идущие выводы из за не вызова на товарняки это смешно. У Германии сейчас практически нет нормальных БТБ, а ставку на юнца который даже не отыграл стабильно сезон никто не будет в сборной.
Германия играет ужасно, вместо того, чтобы наигрывать состав, Нагельс не вызывает горетцку и заявляет молодого парня.

Ничего хорошего не жду от этой сборной, если честно. Немецкая машина уже столько лет все завестись не может, хотя игроки то топовые. Странно как-то.
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Ответ Айрат Ситдиков
Германия играет ужасно, вместо того, чтобы наигрывать состав, Нагельс не вызывает горетцку и заявляет молодого парня. Ничего хорошего не жду от этой сборной, если честно. Немецкая машина уже столько лет все завестись не может, хотя игроки то топовые. Странно как-то.
Ну назови этих топовых игроков? Возьмем крайних защитников, есть хоть один топовый? Типа Киммих топовый правый, но тогда с центром беда.
У Германии есть топовый нападающий? И кто же он? Фюллькруг, да не смешно. У Германии есть куча атакующих полузащитников как Сане, Мусиала, Виртц, Хофманн, Брандт, Мюллер, да даже Гюндоган свой лучший футбол в МС показывал играя атакующего игрока, надеяться что 33 летний игрок будет выжигать центр бегая как Канте на пике формы мягко говоря глупо. Кроос тоже в РМ уже давно не бегает, а за него бегают всякие Камавинги, Вальверде и т.д.
Короче грубо говоря у Германии есть топовые вратари, вполне сильный Рюдигер и Та и то привезти они мастеры, Киммих который в этом сезоне играет крайне средне и куча атакующих полузащитников. С таким подбором игроков играть нельзя. Нужны свои де Поли, Хедиры, Швайнштайгеры, Канте, Матюиди и т.д. которые будут таскать рояль. Про крайних защитников вообще молчу у Германии их просто нет.
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