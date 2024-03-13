Уткин о том, что не появляются новые комментаторы: «Матч ТВ» ориентирован на воспитанников своей школы – она платная. Если люди должны заплатить – откуда бы тогда взялся Казанский?

Василий Уткин высказался о том, что на «Матч ТВ» не появляются новые комментаторы.

– Зло «Матч ТВ» – не в том, что я там не появляюсь. Зло – то, что там не появляется никого другого.

– А почему? Объясни.

– Потому что не умеют.

– Новые лица не появляются?

– Фактически не появляются. Почти не появляются.

– Почему?

– Я не знаю, почему именно. Опять-таки, если вопрос касается подготовки кадров – я не готов на эту тему говорить бесплатно.

То есть я готов провести исследование страниц на 40 и положить на стол, я посвящу этому пару недель, и пускай мне за эту работу заплатят.

«Матч ТВ» сейчас ориентирован на воспитанников только собственной школы, а эта школа платная. Там есть бесплатные места, но люди там обучаются за деньги.

– Это хорошо или плохо?

– Конечно, плохо.

– Почему?

– Ты должен быть заинтересован в том, чтобы привлечь наиболее интересные кадры.

Конкурс комментаторов на «НТВ-Плюс» всегда заключался в том, что приезжали за наш счет.

Мы устраивали конкурс, мы все делали, нам не платили за то, что мы отбирали людей на самом начальном уровне. Они приезжали, у нас было три места, иногда мы брали больше и люди получали годовой контракт.

А если бы люди должны были заплатить за то, чтобы приехать, пройти обучение и так далее – откуда бы тогда взялся Казанский, например? – сказал руководитель «Эгриси» в подкасте на канале «Это футбол, брат!»