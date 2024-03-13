Уткин о том, что не появляются новые комментаторы: «Матч ТВ» ориентирован на воспитанников своей школы – она платная. Если люди должны заплатить – откуда бы тогда взялся Казанский?

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение Денис Казанский Матч ТВ Это футбол, брат! Футбол

Василий Уткин высказался о том, что на «Матч ТВ» не появляются новые комментаторы.

– Зло «Матч ТВ» – не в том, что я там не появляюсь. Зло – то, что там не появляется никого другого.

– А почему? Объясни.

– Потому что не умеют.

– Новые лица не появляются?

– Фактически не появляются. Почти не появляются.

– Почему?

– Я не знаю, почему именно. Опять-таки, если вопрос касается подготовки кадров – я не готов на эту тему говорить бесплатно.

То есть я готов провести исследование страниц на 40 и положить на стол, я посвящу этому пару недель, и пускай мне за эту работу заплатят.

«Матч ТВ» сейчас ориентирован на воспитанников только собственной школы, а эта школа платная. Там есть бесплатные места, но люди там обучаются за деньги.

– Это хорошо или плохо?

– Конечно, плохо.

– Почему?

– Ты должен быть заинтересован в том, чтобы привлечь наиболее интересные кадры.

Конкурс комментаторов на «НТВ-Плюс» всегда заключался в том, что приезжали за наш счет.

Мы устраивали конкурс, мы все делали, нам не платили за то, что мы отбирали людей на самом начальном уровне. Они приезжали, у нас было три места, иногда мы брали больше и люди получали годовой контракт.

А если бы люди должны были заплатить за то, чтобы приехать, пройти обучение и так далее – откуда бы тогда взялся Казанский, например? – сказал руководитель «Эгриси» в подкасте на канале «Это футбол, брат!»

42 комментария
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Уткин легенда! Абсолютно лучший спортивный журналист последних 30 лет. Не только комментатор великолепный, но и пишет прекрасно.
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Безграмотность, бездарность, отсутствие поставленного голоса, но при этом полная лояльность- вот и результат
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Уткин хочет сказать что на НТВ+ не было блатных)))
В каком абзаце он это говорит?
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Да там и комментаторов нет нормальных практически, а научить там чему могут? Ржать как Шнякин?
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Ну, это оценочное суждение. Если Матч ТВ, как Вася сам говорит, вкладывается в своих воспитанников, то даже за платное обучение, если уровень педагогов соответствующий, может дать хорошего комментатора. Ибо платное обучение - не зло, а бесплатное - добро. Часто люди, которые за него платят, учатся более усердно, потому что понимают цену этого образования, если и платят сами. Другой вопрос - сама школа, педагоги... Плюс, например, воспитанник... Его дальше надо внедрять, а если все вкусные места заняты блатными. Плюс у МатчТВ отвратительный механизм обратной связи со зрителем. То есть будут давать унылого комментатора, ужасных до и после экспертов, непрофессиональных аналитиков даже на платном Футболе, наплевав на комментатории зрителей. Ибо у них монополия на трансляцию, а комментарий с сайта можно стереть. Это все приводит к минимальному появлению интересных персонажей на матчТВ.
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Ответ Мыкола
Комментарий скрыт
Необычный словоблуд он, а весьма эрудированный и остроумный.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Уткин хочет сказать что на НТВ+ не было блатных)))
Ждем примеры в студию от мужчины, отвечающего за свои слова)))
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Ответ Алешка Терминатор
Из "последних 30 лет" он, примерно лет восемь как спортивный журналист - днищенское днище, просто ноль. И ещё лет пять постепенно скатывался до этого состояния. Цветистые, но бессмысленные выпуки (которые, безусловно, нравятся детям) - это не спортивная журналистика. Это цветистые, но бессмысленные выпуки.
Не позорь ромбик, Лёш.
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Уровень сильно упал. Несут порой чушь, с откровенной предвзятанностью к клубам мослиги.
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Логично из Казани бы взяться
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Ответ Николай Ульянов
Уткин легенда! Абсолютно лучший спортивный журналист последних 30 лет. Не только комментатор великолепный, но и пишет прекрасно.
в целом поддерживаю, но лучший комментатор в истории РФ - Юра Розанов, Царствие Небесное. А вот за ним Вася, да
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Ответ roentgen
в целом поддерживаю, но лучший комментатор в истории РФ - Юра Розанов, Царствие Небесное. А вот за ним Вася, да
Это дело вкуса.Я имею ввиду по совокупности. Вася ведь не только комментатор. Он и пишет прекрасно и организатор хороший. Он- крупнейшая (во всех смыслах)) фигура в нашей спортивной журналистике.
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Ответ Сергей Стес
Вася, перелогинься
Блин, Серёг, ну хоть чё-то пооригинальней придумал бы. Ну что ж примитивно то так!!😏
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Ответ Red_Marlboro_
Так его начали пиарить после того, как он пару острых вопросов задал Черчесову, а до этого только и делал, что издавал поросячьи визги в прямом эфире, когда комментировал Спартак 😃
Поросячьи визги человека который вроде как болел за ЦСКА, ок
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Проблема современных комментаторов это их постоянное : я Я, про меня, обо мне , для меня , мне и тд.
Комментаторы возомнили себя звёздами.
Геничу привет, да тому же Казанскому, и тд привет 🖐️
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Бесплатные все на матч тв полное 💩..а что тогда говорить про платных))
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Ответ Николай Ульянов
Это дело вкуса.Я имею ввиду по совокупности. Вася ведь не только комментатор. Он и пишет прекрасно и организатор хороший. Он- крупнейшая (во всех смыслах)) фигура в нашей спортивной журналистике.
У тебя тоже неплохой слог.
Про крупнейшую фигуру красиво))
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Ответ LoveGreguar
У тебя тоже неплохой слог. Про крупнейшую фигуру красиво))
))
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Как нет? Вы послушайте как Кирилл Земсков комментирует латинский футбол! Азарт, интеллект, знания!
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