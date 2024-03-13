Уткин о том, что не появляются новые комментаторы: «Матч ТВ» ориентирован на воспитанников своей школы – она платная. Если люди должны заплатить – откуда бы тогда взялся Казанский?
Василий Уткин высказался о том, что на «Матч ТВ» не появляются новые комментаторы.
– Зло «Матч ТВ» – не в том, что я там не появляюсь. Зло – то, что там не появляется никого другого.
– А почему? Объясни.
– Потому что не умеют.
– Новые лица не появляются?
– Фактически не появляются. Почти не появляются.
– Почему?
– Я не знаю, почему именно. Опять-таки, если вопрос касается подготовки кадров – я не готов на эту тему говорить бесплатно.
То есть я готов провести исследование страниц на 40 и положить на стол, я посвящу этому пару недель, и пускай мне за эту работу заплатят.
«Матч ТВ» сейчас ориентирован на воспитанников только собственной школы, а эта школа платная. Там есть бесплатные места, но люди там обучаются за деньги.
– Это хорошо или плохо?
– Конечно, плохо.
– Почему?
– Ты должен быть заинтересован в том, чтобы привлечь наиболее интересные кадры.
Конкурс комментаторов на «НТВ-Плюс» всегда заключался в том, что приезжали за наш счет.
Мы устраивали конкурс, мы все делали, нам не платили за то, что мы отбирали людей на самом начальном уровне. Они приезжали, у нас было три места, иногда мы брали больше и люди получали годовой контракт.
А если бы люди должны были заплатить за то, чтобы приехать, пройти обучение и так далее – откуда бы тогда взялся Казанский, например? – сказал руководитель «Эгриси» в подкасте на канале «Это футбол, брат!»
Комментаторы возомнили себя звёздами.
Геничу привет, да тому же Казанскому, и тд привет 🖐️
Про крупнейшую фигуру красиво))