Инфлюэнсер из Марселя сообщил, что Мбаппе хочет его «засудить» за использование его имени в описании булочки с кебабом: «Килиан, тебе не стыдно? Это просто шутка»
Марсельский инфлюэнсер заявил, что с ним связались юристы Килиана Мбаппе.
Мохамед Хенни сообщил, что получил заказное письмо от представителя форварда «ПСЖ» с требованием прекратить использовать имя игрока в описании кебаба в своем заведении.
Болельщик «Марселя» владеет рестораном, в котором подается мясо с булочкой – «такой же круглой, как череп Мбаппе».
«Месье Хенни использует имя Килиана Мбаппе в коммерческих и рекламных целях, не получив предварительно прямого согласия на это», – сказано в продемонстрированном документе от 29 февраля. У получателя есть 8 дней на то, чтобы положить конец шутке, которая «высмеивает» футболиста.
«Мбаппе хочет меня засудить, я опустошен. Я не думал, что у игрока такого уровня есть время на то, чтобы думать обо мне. Он потратил время и деньги на то, чтобы атаковать меня. Я никому не причиняю вреда, я просто шучу. Тебе не стыдно? Тебе нечем заняться? Подать на меня в суд, пожаловаться безо всякой причины?» – сказал Хенни.
Также инфлюэнсер отметил, что Мбаппе – не единственный, чье имя используется в описании блюда. В ресторане продается «галета – такая же увесистая, как Пайет».
«И Пайет ничего не сказал! А почему? Потому что он игрок с ценностями. А Мбаппе сошел с ума», – заявил владелец заведения.
Примерно тоже самое у таких идиотов с пранками, когда вредят жизни случайных прохожих, а потом как отхватывают или на них подают в суд, то сразу плакаться что это была шутка.
Мне кажется думали там юристы, потому что это их работа за которую они получают деньги, а Мбаппе максимум сказал "да, давайте") Но в целом, если мысль, что сам Мбаппе коварно мониторил марсельские кебабные на предмет незаконного использования его имени, греет его ЧСВ, то почему бы и нет)
Мбаппе абсолютно прав.
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Хренасе просто шутка...
Тот случай когда слово инфлюэнсер означает "олбоеb который хочет хайпануть"