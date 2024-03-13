Инфлюэнсер из Марселя сообщил, что Мбаппе хочет его «засудить» за использование его имени в описании булочки с кебабом: «Килиан, тебе не стыдно? Это просто шутка»

Теги Марсель ПСЖ Димитри Пайет Васко да Гама высшая лига Бразилия лига 1 Франция происшествия Килиан Мбаппе Питание Футбол

Марсельский инфлюэнсер заявил, что с ним связались юристы Килиана Мбаппе.

Мохамед Хенни сообщил, что получил заказное письмо от представителя форварда «ПСЖ» с требованием прекратить использовать имя игрока в описании кебаба в своем заведении.

Болельщик «Марселя» владеет рестораном, в котором подается мясо с булочкой – «такой же круглой, как череп Мбаппе».

«Месье Хенни использует имя Килиана Мбаппе в коммерческих и рекламных целях, не получив предварительно прямого согласия на это», – сказано в продемонстрированном документе от 29 февраля. У получателя есть 8 дней на то, чтобы положить конец шутке, которая «высмеивает» футболиста.

«Мбаппе хочет меня засудить, я опустошен. Я не думал, что у игрока такого уровня есть время на то, чтобы думать обо мне. Он потратил время и деньги на то, чтобы атаковать меня. Я никому не причиняю вреда, я просто шучу. Тебе не стыдно? Тебе нечем заняться? Подать на меня в суд, пожаловаться безо всякой причины?» – сказал Хенни.

Также инфлюэнсер отметил, что Мбаппе – не единственный, чье имя используется в описании блюда. В ресторане продается «галета – такая же увесистая, как Пайет».

«И Пайет ничего не сказал! А почему? Потому что он игрок с ценностями. А Мбаппе сошел с ума», – заявил владелец заведения.

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это всего лишь шутка, ну и что что я зарабатываю на ней деньги
+70
-2
+68
И правильно сделает Мбаппе если засудит. Пиариться на чужом имени инфлюэнсеры любят, а вот отвечать за свои поступки сразу это была шутка.
Примерно тоже самое у таких идиотов с пранками, когда вредят жизни случайных прохожих, а потом как отхватывают или на них подают в суд, то сразу плакаться что это была шутка.
+51
-4
+47
Инфлюэнсер - какой-то дурачок, ей богу. Мбаппе вполне имеет право не желать ассоциироваться с шавермой и не позволять людям из Марселя на этом зарабатывать.
+34
-4
+30
"Я не думал, что у игрока такого уровня есть время на то, чтобы думать обо мне".
Мне кажется думали там юристы, потому что это их работа за которую они получают деньги, а Мбаппе максимум сказал "да, давайте") Но в целом, если мысль, что сам Мбаппе коварно мониторил марсельские кебабные на предмет незаконного использования его имени, греет его ЧСВ, то почему бы и нет)
+16
-1
+15
Пайет просто не знал. Готовься))))
+13
-1
+12
Пайет - игрок с ценностями, лол
+8
0
+8
Всяких халявщиков надо ставить на деньги.
Мбаппе абсолютно прав.
+7
0
+7
Инфлюэнсер - это диагноз! Раньше таких ушлепков называли тунеядцами!
+5
0
+5
Ушлый коммерс решил пристыдить юристов … ну ну … покайся дурень !! И перепиши меню
+5
0
+5
Вот почему тогда Энрике заменил Мбаппе во втором тайме! С помощью мобильного телефона и юристов он подал в суд прямо со стадиона!
+5
-1
+4
"...мясо с булочкой – «такой же круглой, как череп Мбаппе»."
------
Хренасе просто шутка...
+3
0
+3
Нечем заняться не Мбаппе. а его мамаше, скорее всего! Да и ресторатор этот тоже с "приветом", с каким-то совсем уж убогим креативом!
+4
-2
+2
Ох,эти заламывания рук и стоны "я маленький человек" за что со мной так..)Клоун,хотел срубить денег,а сейчас пойдет лесом,с котомкой.
+1
0
+1
Мбаппе знать не знает про этого араба. У него есть штат юристов и прочих товарищей, которые занимаются такими делами. По факту, торговец булками слишком высокого мнения о себе.
0
0
0
Письмо от адвоката Мбаппе - мадам Дельфин. Обращаться к ней
0
0
0
,,Инфлюэнсер из Марселя,, хороший ник для спортса)
0
0
0
А были на булочке глаза- маслины?))
0
0
0
Сравнил мясо с булочкой с галетой
0
0
0
На такой шутке бабки поди нешутошные поднял))
0
0
0
А этот чел очень хитропопый судя по всему: делая такое название булочки, он знал что привлечет внимание не только клиентов, но и юристов Мбаппе; а теперь когда история началась, он продолжает ее освещать, причем так будто Мбаппе лично хочет у него отобрать бизнес)
Тот случай когда слово инфлюэнсер означает "олбоеb который хочет хайпануть"
+1
-1
0
Мбаппе: "Каждая десятая булочка моя!"
0
0
0
Такая же круглая как череп Мбаппе. Думаю многие подали бы в суд
+1
-1
0
Так вот почему Зидан не хочет возвращаться в футбол
0
0
0
Ну реклама хорошая у него пошла,можно просто вместо фамилии букву М поставить и все
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Работа мамы .
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий