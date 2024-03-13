Инфлюэнсер из Марселя сообщил, что Мбаппе хочет его «засудить» за использование его имени в описании булочки с кебабом: «Килиан, тебе не стыдно? Это просто шутка»

Марсельский инфлюэнсер заявил, что с ним связались юристы Килиана Мбаппе.

Мохамед Хенни сообщил, что получил заказное письмо от представителя форварда « » с требованием прекратить использовать имя игрока в описании кебаба в своем заведении.

Болельщик « » владеет рестораном, в котором подается мясо с булочкой – «такой же круглой, как череп Мбаппе».

«Месье Хенни использует имя в коммерческих и рекламных целях, не получив предварительно прямого согласия на это», – сказано в продемонстрированном документе от 29 февраля. У получателя есть 8 дней на то, чтобы положить конец шутке, которая «высмеивает» футболиста.

«Мбаппе хочет меня засудить, я опустошен. Я не думал, что у игрока такого уровня есть время на то, чтобы думать обо мне. Он потратил время и деньги на то, чтобы атаковать меня. Я никому не причиняю вреда, я просто шучу. Тебе не стыдно? Тебе нечем заняться? Подать на меня в суд, пожаловаться безо всякой причины?» – сказал Хенни.

Также инфлюэнсер отметил, что Мбаппе – не единственный, чье имя используется в описании блюда. В ресторане продается «галета – такая же увесистая, как Пайет».

«И Пайет ничего не сказал! А почему? Потому что он игрок с ценностями. А Мбаппе сошел с ума», – заявил владелец заведения.