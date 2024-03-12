Матч российских лыжников и биатлонистов против футболистов пройдет 21 апреля. Аршавин, Пименов, Радимов подтвердили участие

Теги Владимир Быстров Владислав Радимов Андрей Аршавин Игорь Семшов Руслан Пименов сборная России лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Олег Корнаухов Матч ТВ Лыжи

Лыжники и биатлонисты проведут матч против футболистов 21 апреля.

Об этом сообщил комментатор и ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов.

«Определена дата нашего матча с футболистами. 21 апреля, Москва. Точное место определим позднее.

Основные действующие лица подтвердили свое участие. Андрей Аршавин, Руслан Пименов, Игорь Семшов, Олег Корнаухов, Владислав Радимов, Володя Быстров (тоже скоро согласится).

Володька, кстати, единственный, кто не стал сильно издеваться над нашими шансами. Веду переговоры с еще несколькими исполнителями. Лыжники и биатлонисты, нам нужно будет собраться на пару тренировок», – написал Романов.

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7 комментариев
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Биатлонисты с винтовками? Уточните
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Мостовой не взял трубку?
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У меня только один вопрос: Зачем?🤷‍♂️
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Ответ Peter Parker
Биатлонисты с винтовками? Уточните
В этом то и весь прикол, трудно обыграть чувака, у которого в руках винтовка😁
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