Сторожуку предлагали возглавить «Краснодар» до конца сезона – тренер тульского «Арсенала» отказался. Мусаев – главный претендент на замену Ивичу («Чемпионат»)
«Краснодар» рассматривал назначение Александра Сторожука временным тренером.
Сегодня клуб объявил об отставке Владимира Ивича.
По данным «Чемпионата», «Краснодар» обращался к Сторожуку с предложением возглавить команду до конца сезона, но главный тренер тульского «Арсенала» отказал, так как не готов идти в клуб на несколько месяцев.
Сообщается, что главным кандидатом на пост главного тренера является Мурад Мусаев – сейчас «Краснодар» ведет переговоры со специалистом.
Ивич в «Краснодаре» – все! Хотя еще пару дней назад в это не верили
Или тут статистика на Спортс не верная? Или он влиянием на игру себя проявил, выходя на замену?
Действительно интересно.
Что им выгодно то и делают
*цитатаЛавроважпг*
Когда говорил, что Краснодар знал, ещё до сезона, что их место 4-е
П.С. спады в пару-тройку матчей в середине сезона бывают и у Клоппа, и у Гвардиолы, и у Анчелотти
Увольнять в такой ситуации тренера ведущего борьбу за чемпионство - это конечно эпик