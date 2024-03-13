Сторожуку предлагали возглавить «Краснодар» до конца сезона – тренер тульского «Арсенала» отказался. Мусаев – главный претендент на замену Ивичу («Чемпионат»)

«Краснодар» рассматривал назначение Александра Сторожука временным тренером.

Сегодня клуб объявил об отставке .

По данным «Чемпионата», «Краснодар» обращался к с предложением возглавить команду до конца сезона, но главный тренер тульского «Арсенала» отказал, так как не готов идти в клуб на несколько месяцев.

Сообщается, что главным кандидатом на пост главного тренера является – сейчас «Краснодар» ведет переговоры со специалистом.

Ивич в «Краснодаре» – все! Хотя еще пару дней назад в это не верили