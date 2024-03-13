Сторожуку предлагали возглавить «Краснодар» до конца сезона – тренер тульского «Арсенала» отказался. Мусаев – главный претендент на замену Ивичу («Чемпионат»)

Теги премьер-лига Россия Первая лига Александр Сторожук Владимир Ивич Краснодар Мурад Мусаев Чемпионат.com Футбол

«Краснодар» рассматривал назначение Александра Сторожука временным тренером.

Сегодня клуб объявил об отставке Владимира Ивича.

По данным «Чемпионата», «Краснодар» обращался к Сторожуку с предложением возглавить команду до конца сезона, но главный тренер тульского «Арсенала» отказал, так как не готов идти в клуб на несколько месяцев.

Сообщается, что главным кандидатом на пост главного тренера является Мурад Мусаев – сейчас «Краснодар» ведет переговоры со специалистом.

Ивич в «Краснодаре» – все! Хотя еще пару дней назад в это не верили

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43 комментария
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Старожук, Мусаев... Почему бы Мостовому шанс не дать, раз уж Краснодар решил позориться до конца? Так хоть мы угарнем с царя
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Ответ Вова Пупкин
А он диплом получил?
Зачем, если он может начеканить тысячу раз?
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Сторожук сейчас очень неплохо идёт с тульским Арсеналом в сторону выхода в РПЛ. Там и проект долгосрочный, так что правильно сделал, что отказал. Кстати, Краснодар хотел вернуть из аренды в это зимнее трансферное окно из Арсенала нападающего Окоронкво, который отлично себя проявил в Первой лиге, но он тоже отказался возвращаться и хочет доиграть сезон в Туле.
+12
-1
+11
Мостового даже не рассматривают. Смешно.
+5
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+5
Ответ Roman
Старожук, Мусаев... Почему бы Мостовому шанс не дать, раз уж Краснодар решил позориться до конца? Так хоть мы угарнем с царя
А он диплом получил?
+5
-1
+4
Ответ Пивной Тренер
Сторожук сейчас очень неплохо идёт с тульским Арсеналом в сторону выхода в РПЛ. Там и проект долгосрочный, так что правильно сделал, что отказал. Кстати, Краснодар хотел вернуть из аренды в это зимнее трансферное окно из Арсенала нападающего Окоронкво, который отлично себя проявил в Первой лиге, но он тоже отказался возвращаться и хочет доиграть сезон в Туле.
Окоронкво чем именно проявил? Судя по статистике, он в конце матчей выходит и у него 0+0.
Или тут статистика на Спортс не верная? Или он влиянием на игру себя проявил, выходя на замену?
Действительно интересно.
+4
-1
+3
Только Мостовой, только хардкор.
+3
0
+3
Ответ Phantom1289
Окоронкво чем именно проявил? Судя по статистике, он в конце матчей выходит и у него 0+0. Или тут статистика на Спортс не верная? Или он влиянием на игру себя проявил, выходя на замену? Действительно интересно.
У него на счету уже 13 голов в первой лиге
+3
0
+3
Ответ Вова Пупкин
Идиотизм какой-то! Зачем Ивича уволили? Где объяснения на этот счёт?
Да там не Галицкий управляет клубом, а его "типо близкое окружение" напополам с агентами

Что им выгодно то и делают
+2
0
+2
Ответ Phantom1289
Окоронкво чем именно проявил? Судя по статистике, он в конце матчей выходит и у него 0+0. Или тут статистика на Спортс не верная? Или он влиянием на игру себя проявил, выходя на замену? Действительно интересно.
13 голов в 20 матчах у него, ну а спортс как источник информации не рекомендуется использовать
+2
0
+2
Ответ Phantom1289
Окоронкво чем именно проявил? Судя по статистике, он в конце матчей выходит и у него 0+0. Или тут статистика на Спортс не верная? Или он влиянием на игру себя проявил, выходя на замену? Действительно интересно.
Окоронкво лучший бомбардир Первой лиги сейчас. Но Краснодару имхо он все равно не нужен
+2
0
+2
Ответ Циник Петербургский
Мусаев же когда-то был тренером Краснодара, вродь. Если руководство Краснодара устраивает болтаться в середняках, то зачем, вообще, было увольнять Мусаева?
Мусаев сам ушёл
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Ответ Александр Калачев
Мусаев сам ушёл
А... Ну, ок. Но увольнение Ивича в тот момент, когда команда борется за первое в своей истории золото, все равно, мне не понять.
+2
0
+2
Осталось еще про Кононова и Шалимова написать👌
+2
0
+2
цирк))))
+1
0
+1
Идиотизм какой-то! Зачем Ивича уволили? Где объяснения на этот счёт?
+1
0
+1
Мусаев же когда-то был тренером Краснодара, вродь. Если руководство Краснодара устраивает болтаться в середняках, то зачем, вообще, было увольнять Мусаева?
+3
-2
+1
Ответ Hitgoe Himgob
Ну мне как болельщику Спартака теперь не так обидно. Все таки мы не единственные клоуны в этом сезоне)
Проблема в том, что Краснодар в этом сезоне, а Спартак уже 20 лет
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Ответ Вова Пупкин
Идиотизм какой-то! Зачем Ивича уволили? Где объяснения на этот счёт?
всё логично,фарт закончился ,а игра в забросы(волейбол) руководству надоела
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Ответ Spartakus1984
А зенит до этого был 80 лет.
С учётом ресурсов в те времена? В чем клоуны то?
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Ответ Вова Пупкин
А он диплом получил?
Диплома нет, есть бумажка!)
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Сторожук, Мусаев, Талалаев - это ж прям равнозначные замены Ивичу. С ними точно игра Краснодара улучшится...

*цитатаЛавроважпг*
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Вот и ручной тренер подъехал. Жаль Краснодар мог ещё попортить нервы Зениту.
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Чем Мостовой хуже?
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Подписался давно на Нобеля, а он перестал инсайды выдавать. 😊
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Не захотел брать ответственность на себя,может быть и правильно.
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Ну мне как болельщику Спартака теперь не так обидно. Все таки мы не единственные клоуны в этом сезоне)
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Че то Широков то походу прав был

Когда говорил, что Краснодар знал, ещё до сезона, что их место 4-е

П.С. спады в пару-тройку матчей в середине сезона бывают и у Клоппа, и у Гвардиолы, и у Анчелотти
Увольнять в такой ситуации тренера ведущего борьбу за чемпионство - это конечно эпик
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Это будет такой файл, если поставят Мусаева, а он снова разнервничается в конце и они займут 5-6 место. Можно будет время с Ивичем просто забыть, будто ничего и не было)
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Мусаев местный Юпп Хайнкес)
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