Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. «Краснодар» в гостях у «Химок»

Теги Химки ФОНБЕТ Кубок России результаты Ахмат Урал СКА Хабаровск Краснодар Волгарь Сочи Родина Москва Футбол

«Краснодар» играет в гостях с «Химками» в 1/4 финала Кубка России в Пути регионов.

В среду «Ахмат» встретится на выезде с «Волгарем», «Урал» – с «Родиной».

В четверг «Сочи» будет противостоять в гостях хабаровскому СКА.

Фонбет Кубок России

Путь регионов

1/4 финала

Первый раунд

Химки – Краснодар 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
12 марта, 18.00, «Арена Химки»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 25, пенальти Хосонов, 2:0 – 57 Исаенко.
ХимкиОбухов, Терехов, Голубович, Волков, Юзепчук (Абдуллахи, 77), Исаенко, Степанов, Нетфуллин, Хосонов (Варатынов, 46), Касимов (Руденко, 56), Корян (Берковский, 46).
КраснодарАгкацев, Панталеао, Волков (Оласа, 79), Арутюнян, Эктов, Кади (Олусегун, 79), Сперцян, Баняц (Кривцов, 60), Баши (Жоао Виктор, 46), Кастаньо (Черников, 60), Кордоба.
Предупреждения:
Хосонов (19), Кади (25), Берковский (65).

 

Волгарь – Ахмат
Дата проведения
13 марта, 15.30, «Центральный»
Онлайн матча

 

Родина – Урал
Дата проведения
13 марта, 18.00, «Малая спортивная арена Локомотив»
Онлайн матча

 

СКА Хабаровск – Сочи
Дата проведения
14 марта, 15.30, «Олимпийский стадион Фишт»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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59 комментариев
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У кубка нет цели, а есть только пути:)
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Состоись этот матч неделей раньше, такая бы афиша легендарная была - лидер РПЛ против лидера ФНЛ 🫠 Зенит лишил нас такой вывески. И самое забавное, что фаворитом в этом матче видятся Химки :)
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Чтоб у Спартака отпало последнее желание Ивича хакать ))
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Краснодар безвольная команда. С этим тренером ещё и в атаку перестали играть.
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Краснодарский Спартак какой-то
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Пародоксальный матч, подавляющее преимущество Краснодара, а на табло глянешь Химки выигрывают
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после кубка спартак и краснодар физруками обменяются))
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Вот так вот! Хосонов, 1:0, Химки. А не фиг в волейбол в своей штрафной играть)
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Ахренееееееть...2-0!!!) два удара по воротам у Химок....и один из них с пенальти)
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красота!
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Ответ Bergkamp007
Походу Илич на выход, после зимней паузы, кровь из глаз идёт от их игры
на выход
и сразу на вход в Спартак
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Тайны РПЛ:
- выиграет ли Валера Карпин хоть что-то в своей тренерской карьере
- позовут ли хоть куда-то Мостового
- выиграет ли Краснодар хотя бы кубок при жизни Галицкого
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Чемодан-метро-Тушино для Ивича или ещё рано?
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Кайо - это днарь, конечно, уровень медиалиги😁
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Краснодар пока ни о чем. Пеналь притащили себе.
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Классный голешник.
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2:0!!! Исаенко! Офигеть. Вот вам и Лучшая Лига!
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Краснодар в яме
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главная проблема игры, которую Ивич ставит Краснодару это то, что ее можно терпеть только при хорошем результате, если вдруг пропадают шальные голы, то смотреть это пытка
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Ответ Облупившийся
Один матч будет с Краснодаром?
Да,проигравший вылетает.
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Вот смотришь на Талалаева - и понимаешь, что Газмяс в "Нашей Раше" - это не для всех шутки, для некоторых - вполне себе реальность.
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Походу Илич на выход, после зимней паузы, кровь из глаз идёт от их игры
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Я же говорил, что ещё быкам воткнут. Позорище. Ну тогда давайте и третий им. Может поможет приземлится и сделать выводы. Позор. Это - позор.
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Ответ Пердёж
Сегодня это позорище отлетит от химок
А ник у тебя…загадочный)
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Ответ Мукунку хороший
А ник у тебя…загадочный)
Ник соответсвует содержанию
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Ответ Александр Васильев
и кто увидел в Краснодаре чемпионов? для меня просто загадка как должен играть претендент с пердивом? да уже должен был 1-2 забивать, а по-факту летит(
ну, справедливости ради, быки играют с громадным преимуществом... Вот только тупить так, как Кастаньо перед голом, нельзя даже в Лучшей Лиге.
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Ну Кади и урод. Таких гнать надо))
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Вся страна играет на своих полях и только Спартак второй раз стрижет новую траву,видно очень густая.
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Мне кажется ещё получит Краснодар, после перерыва. Это - позор, не игра. После пенальти я выключил телевизор, лучше в КС поиграю. Это приятнее, чем смотреть как быков выносит команда из первого дивизиона
+2
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Ну как там Краснодар? Что вообще мёртвые? Забивать будут?
+2
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