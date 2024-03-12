Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. «Краснодар» в гостях у «Химок»

«Краснодар» играет в гостях с «Химками» в 1/4 финала Кубка России в Пути регионов.

В среду « » встретится на выезде с « », « » – с « ».

В четверг « » будет противостоять в гостях хабаровскому СКА.

Фонбет Кубок России

Путь регионов

1/4 финала

Первый раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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