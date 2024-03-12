Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. «Краснодар» в гостях у «Химок»
«Краснодар» играет в гостях с «Химками» в 1/4 финала Кубка России в Пути регионов.
В среду «Ахмат» встретится на выезде с «Волгарем», «Урал» – с «Родиной».
В четверг «Сочи» будет противостоять в гостях хабаровскому СКА.
Фонбет Кубок России
Путь регионов
1/4 финала
Первый раунд
- Дата проведения
- 12 марта, 18.00, «Арена Химки»
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Химки –
Обухов, Терехов, Голубович, Волков, Юзепчук (Абдуллахи, 77), Исаенко, Степанов, Нетфуллин, Хосонов (Варатынов, 46), Касимов (Руденко, 56), Корян (Берковский, 46).
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Краснодар –
Агкацев, Панталеао, Волков (Оласа, 79), Арутюнян, Эктов, Кади (Олусегун, 79), Сперцян, Баняц (Кривцов, 60), Баши (Жоао Виктор, 46), Кастаньо (Черников, 60), Кордоба.
- Предупреждения:
- Хосонов (19), Кади (25), Берковский (65).
- Дата проведения
- 13 марта, 15.30, «Центральный»
- Дата проведения
- 13 марта, 18.00, «Малая спортивная арена Локомотив»
- Дата проведения
- 14 марта, 15.30, «Олимпийский стадион Фишт»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
и сразу на вход в Спартак
- выиграет ли Валера Карпин хоть что-то в своей тренерской карьере
- позовут ли хоть куда-то Мостового
- выиграет ли Краснодар хотя бы кубок при жизни Галицкого