Родри о «Золотом мяче»: «Мы все мечтаем его выиграть. Я был бы рад, если бы его получил опорник – это было бы интересным сигналом для футбола»

Родри высказался о желании завоевать «Золотой мяч».

– Ты занял пятое место на « » 2023 года (уступив Лионелю Месси, Эрлингу Холанду, Килиану Мбаппе и Кевину де Брюйне). Мечтаешь ли ты однажды выиграть этот трофей?

– Мы все мечтаем об этом. Это было бы невероятным достижением. Но я также знаю, что многим легендарным полузащитникам это не удалось.

Я был бы рад, если бы такой опорный полузащитник, как я, смог выиграть его, это бы многое значило. Для победителя, но также и для молодых людей, которые хотят играть на этой позиции и знать, что могут получить признание не только благодаря голам или эффектным действиям. Для футбола это было бы интересным сигналом.

Но я уже наслаждаюсь своим местом. Представьте: я могу сказать, что я пятый среди лучших игроков мира, – сказал футболист « ».