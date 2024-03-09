Родри о «Золотом мяче»: «Мы все мечтаем его выиграть. Я был бы рад, если бы его получил опорник – это было бы интересным сигналом для футбола»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Золотой мяч Родри Футбол

Родри высказался о желании завоевать «Золотой мяч».

– Ты занял пятое место на «Золотом мяче» 2023 года (уступив Лионелю Месси, Эрлингу Холанду, Килиану Мбаппе и Кевину де Брюйне). Мечтаешь ли ты однажды выиграть этот трофей?

– Мы все мечтаем об этом. Это было бы невероятным достижением. Но я также знаю, что многим легендарным полузащитникам это не удалось.

Я был бы рад, если бы такой опорный полузащитник, как я, смог выиграть его, это бы многое значило. Для победителя, но также и для молодых людей, которые хотят играть на этой позиции и знать, что могут получить признание не только благодаря голам или эффектным действиям. Для футбола это было бы интересным сигналом.

Но я уже наслаждаюсь своим местом. Представьте: я могу сказать, что я пятый среди лучших игроков мира, – сказал футболист «Манчестер Сити». 

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16 комментариев
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ЗМ давно пора разбить на 4 равноценные награды для каждой позиции. Иначе атакеры так и будут получать его
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Проблема в том, что в Сити много претендентов на ЗМ: Холанн, Родри, КДБ, Фоден. Если Сити выиграет ЛЧ или требл, кому давать?
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Если Модрич получил ЗМ с небольшим количеством результативных действий, не будучи опорником, то и опорник может. Не вижу, что это прям нереально.
Модрич выиграл ЛЧ и прошёл с Хорватией в финал ЧМ. Вот пусть кто-то сначала это повторит
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Ответ Кино Музыка
Забивной опорник выиграть может.
Который классно кладёт штрафные, здорово играет головой на угловых, передаски голевые делает, хотя бы десять за сезон, помимо своих рабочих обязанностей - вот такой выиграл)
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Всецело поддерживаю. Игрокам других амплуа я не знаю, что нужно сделать, чтоб забрать награду на фоне атакующих игроков.
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Забивной опорник выиграть может.
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Опорник получит ЗМ, только если будет забивать на уровне Беллингема, к сожалению
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Родри заслужил с лч ещё
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Нужно просто вводить отдельные номинации по позициям и всем будет счастье.
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Ответ JENNINGS
Модрич получил не за небольшое количество атакующих действий, а за то, что он был ключевым игроком чемпионского «Реала» в сезоне 17/18, а так же лидером сборной Хорватии, дошедшей до финала ЛЧ. Лучший полузащитник мира вкупе с потрясающей индивидуальной, а самое главное эффективной игрой - всё вышеуказанное принесло хорвату абсолютно заслуженный ЗМ 2018
Я не оспариваю ЗМ Модрича, а констатирую факты
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