Агенты предлагали Ивича «Спартаку», но его там пока не рассматривают, как и Черчесова с Карпиным. Вероятно назначение иностранца

В «Спартаке» пока не рассматривают кандидатуры Ивича, Черчесова и Карпина.

Как пишет обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер, некая агентская группа (возможно, даже и не одна) предлагала «Спартаку» главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича, но его там пока не рассматривают, как и Валерия Карпина со Станиславом Черчесовым.

До кубкового матча с «Оренбургом» вообще никаких коллективных обсуждений возможной отставки Гильермо Абаскаля не было и не будет — информацию о якобы имевшем место совещании в клубе на эту тему обозревателю «СЭ» опровергли. В «Лукойле» в какой-то мере даже демонстративно стремятся принимать иные управленческие решения, чем при Леониде Федуне, поэтому там делают все, чтобы отставка Абаскаля по ходу сезона не была спонтанной.

Шорт-лист кандидатов на должность главного тренера действительно существует, но такой есть в любом клубе, если президент и главный тренер там – не одно лицо, отмечает источник. В случае проигрыша «Оренбургу» в матче Кубка и если все же будет принято решение об отставке, по назначению преемника Абаскаля первоочередным будет мнение нового спортивного директора Томаша Амарала. Это означает, что максимально вероятным станет назначение иностранца.

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