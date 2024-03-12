Агенты предлагали Ивича «Спартаку», но его там пока не рассматривают, как и Черчесова с Карпиным. Вероятно назначение иностранца

Теги Спартак Ростов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Валерий Карпин Владимир Ивич Краснодар Гильермо Абаскаль Томаш Амарал Футбол

В «Спартаке» пока не рассматривают кандидатуры Ивича, Черчесова и Карпина.

Как пишет обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер, некая агентская группа (возможно, даже и не одна) предлагала «Спартаку» главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича, но его там пока не рассматривают, как и Валерия Карпина со Станиславом Черчесовым.

До кубкового матча с «Оренбургом» вообще никаких коллективных обсуждений возможной отставки Гильермо Абаскаля не было и не будет — информацию о якобы имевшем место совещании в клубе на эту тему обозревателю «СЭ» опровергли. В «Лукойле» в какой-то мере даже демонстративно стремятся принимать иные управленческие решения, чем при Леониде Федуне, поэтому там делают все, чтобы отставка Абаскаля по ходу сезона не была спонтанной.

Шорт-лист кандидатов на должность главного тренера действительно существует, но такой есть в любом клубе, если президент и главный тренер там – не одно лицо, отмечает источник. В случае проигрыша «Оренбургу» в матче Кубка и если все же будет принято решение об отставке, по назначению преемника Абаскаля первоочередным будет мнение нового спортивного директора Томаша Амарала. Это означает, что максимально вероятным станет назначение иностранца.

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45 комментариев
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Агентская группа во главе с Александром Мостовым, состоящая из одного Александра Мостового, предлагает "Спартаку" на роль тренера Александра Мостового
+65
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+65
Ответ Bartez1986
Агентская группа во главе с Александром Мостовым, состоящая из одного Александра Мостового, предлагает "Спартаку" на роль тренера Александра Мостового
Но только в случае, если президентом и главным тренером станет одно лицо - Александр Мостовой
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Ну всё, журналисты нашли идеальную тему для спекуляций
+12
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Во-первых, только не Черчесов....
+13
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+10
Верните Ваноли!
+9
-2
+7
А Карпину это нужно? Он вроде прекрасно чувствует себя в Ростове
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Ну и мусор эти инсайды..
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+4
Ответ ta-tosha
Им походу нужно будет не тренера искать, а деньги. Там ночью увалили завод Лукойла под Нижним, самый большой НПЗ в Европе. Судя по видео и коментах местных, выгорит все, пожарные бояться даже приближаться к заводу до сих пор
30 рублей получил?
+3
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Ответ Кузбасс
Во-первых, только не Черчесов....
А во-вторых, я вас приветствую!
+3
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+3
Ответ Bartez1986
Агентская группа во главе с Александром Мостовым, состоящая из одного Александра Мостового, предлагает "Спартаку" на роль тренера Александра Мостового
Сколько сможет начеканить, умножат на 10, и это будет его ежемесячная зарплата. В рублях
+3
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+3
11.10.2023 Руководство "Спартака": Кредит доверия у Абаскаля большой. Руководство московского "Спартака" доверяет испанскому наставнику команды Гильермо Абаскалю.
https://rg.ru/2023/10/11/rukovodstvo-spartaka-kredit-doveriia-u-abaskalia-bolshoj.html

12.03.2024 "Шорт-лист кандидатов на должность главного тренера действительно существует.

Есть тут специалисты по циклам Спартака? Какая сейчас фаза - "гнать этого физрука" или "еще не все пропало"?
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Тема на месяц,и мало кому интересен чемпионат Газпрома.
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Ответ ta-tosha
Им походу нужно будет не тренера искать, а деньги. Там ночью увалили завод Лукойла под Нижним, самый большой НПЗ в Европе. Судя по видео и коментах местных, выгорит все, пожарные бояться даже приближаться к заводу до сих пор
Ты лучше о кременчугском нпз переживай, чубатый, а в Кстово пожар локализовали.
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Дайте Абаскалю поработать! Хотя бы до выезда Спартака в Ростов-на-Дону.
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Вот все около футбольные жучки когда поймут - что дело не только в тренере но и в шлаке ,который боготворят фанаты Спартака
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Вероятно назначение иностранца | |
С этого владельцы кормятся.
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Чë за кипишь? Тренера уже сняли? Я что то пропустил?
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Верните Каррера
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Мостового когда предложат то уже 🙏
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Мостового когда предложат то уже 🙏
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Сыграли хорошо с зенитом, никаких разговоров не было, тут один матч слили и сразу разговоров... Давайте дождемся Промеса, посмотрим связку Промес-Угальде и тогда сделаем выводы. На мой взгляд есть нелогичные решения, такие как ставить Игнатова вместо Соболева, игра Мартина не внушает доверия, но всё это решаемо. Матч с Факелом откровенно не получился. Не хватило удачи и исполнительского мастерства. Оставляем рыжего до лета.
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Какой же это цирк! Уже и клоуны уехали, но все по прежнему.
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Ответ молодой сутенер
Мостового когда предложат то уже 🙏
Он сам себя предлагает.
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Ответ riverman1980
Ты лучше о кременчугском нпз переживай, чубатый, а в Кстово пожар локализовали.
ага локализовали :) Конашенков доложил? Там утром Лукойлу ещё в Орле НПЗ подожгли, смотрю. Тоже локализовали? Лукойлу сегодня явно будет не до тренера
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Ответ ta-tosha
Им походу нужно будет не тренера искать, а деньги. Там ночью увалили завод Лукойла под Нижним, самый большой НПЗ в Европе. Судя по видео и коментах местных, выгорит все, пожарные бояться даже приближаться к заводу до сих пор
Нет конечно же
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Ответ ta-tosha
там убытков будет на лярд, и не деревянных
Да по барабану финансовое состояние честных коммунистических политруков. Ущерб для экологии какой...
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Ответ Контрольный выстрел
30 рублей получил?
гривен же
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Мостовой же гишпанец
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Эта Санта-Барбара уже надоела.
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Ответ Циник Петербургский
Ох... При всем моем отношении к коммунистическим политрукам, "честно сумевшим на заначки со своей политручачьей зарплаты скупить государственные нефтяные предприятия", это плохая новость.
там убытков будет на лярд, и не деревянных
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