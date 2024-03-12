Роберт Левандовски: «Теперь совсем другое поколение – инстаграмы, соцсети. Давление огромно, мало кто справится. Это вызов футбола»

Роберт Левандовски рассказал о давлении на молодых игроков в соцсетях.

«Те, кто рядом, должны быть готовы к тому, что случится, если что-то пойдет не так.

Теперь совсем другое поколение, у них инстаграмы, соцсети. И из-за этого еще сложнее. Потому что им от этого не убежать. Они не могут закрыться в четырех стенах.

Это вызов футбола. Если эти игроки смогут психологически выдерживать это на протяжении десяти, двенадцати и даже больше лет... Давление огромно. Мало кто сможет с ним справиться», – сказал нападающий «Барселоны».