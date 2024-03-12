Роберт Левандовски: «Теперь совсем другое поколение – инстаграмы, соцсети. Давление огромно, мало кто справится. Это вызов футбола»

Теги Барселона Ла Лига Роберт Левандовски соцсети Футбол

Роберт Левандовски рассказал о давлении на молодых игроков в соцсетях.

«Те, кто рядом, должны быть готовы к тому, что случится, если что-то пойдет не так.

Теперь совсем другое поколение, у них инстаграмы, соцсети. И из-за этого еще сложнее. Потому что им от этого не убежать. Они не могут закрыться в четырех стенах.

Это вызов футбола. Если эти игроки смогут психологически выдерживать это на протяжении десяти, двенадцати и даже больше лет... Давление огромно. Мало кто сможет с ним справиться», – сказал нападающий «Барселоны».

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29 комментариев
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Так Лёва сам из этого поколения. По ощущениям, он в этом сезоне снял больше тик токов, чем забил голов.
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Да времена уже не те. Помню фотку из автобуса Дортмундской Боруссии с поколением Левандовски как они покемонов смартфонами ловили.
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Есть много успешных спортсменов, которым наплевать на соцсети и мнения незнакомых людей.
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Ответ прощай Роналду
Сделай пента-трик случайными отскоками и все соц сети и форумы сгорят по всему миру)
Забивать с отскоков самое трудное —— надо оказаться в нужном месте в данный момент—-это талант и если его нет—- то на тренировках это не подготовишь)))
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Есть много успешных спортсменов, которым наплевать на соцсети и мнения незнакомых людей.
Один из них Родри
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Советую ему пореже пользоваться соцсетью и сосредоточиться на работе. Думай как забивать по больше голов.
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Просто удали инсту или заведи анонимный акк, если уж такое давление
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Сделай пента-трик случайными отскоками и все соц сети и форумы сгорят по всему миру)
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эффект Левандовски
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Какие мы нежные...
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Раньше футболистов убивали Горлукович, Рой Кин и Винни Джонс, а теперь они испытывают давление в фейсбуке и инстаграме. Воистину адская профессия.
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Ответ Momos
Он уже на заслуженной пенсии - свое он в Баварии отыграл. Сейчас отдыхает - имеет право.
Пусть в Саудовской отдыхает , а не занимает место молодых и перспективных
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Ответ Егор Крид58
так не сидите в соцсетях, не читайте их.
Всё верно, в соцсетях в основном соевые
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Это ты у Хави научился отмазки лепить? Забей на соцсети, это зависит только от тебя, а не от "них" - нехороших людей, врагов и злодеев.
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Может поначалу было и не все ровно на то,что пишут в интернете, но со временем настолько нас..ть становится на эти соц.сети, ей богу захейтили бы даже Иисуса живи он в наш век.
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Так и платят сейчас больше
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Роберт! А что на тебя давит, на старого волка, что ты пенальти не можешь забить?! Фейсбук? Инстаграм?!
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Родри же как-то обходится без "инстаграмов" и "иксов") Но некоторые игроки без этого не могут, потом читают хейт-комменты о себе и ноют, как ёжики, которые колются и плачут, но продолжают есть кактус
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Вообще то могут - достаточно не заводить аккаунты. Другое дело что не хотят, ведь за это платят.
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Зато теперь через соц сети футболисты могут плакаться. Да у футболистов всегда были фанаты, но прям поехавших было не много, а сейчас у общественности отношения к футболистам что это не взрослые мужики, а умственно отсталые дети, которых надо пожалеть и погладить по головке, а то они расплачутся.
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