Фанат «Болоньи» назвал «обезьяной» защитника «Интера» Думфриса. Другой болельщик клуба его заткнул

Защитник «Интера» Дензел Думфрис подвергся расизму в Болонье.

9 марта «Болонья» дома уступила « » со счетом 0:1 в рамках 28-го тура Серии А.

В интернете распространилось видео, на котором фанат «Болоньи» оскорбляет Думфриса на расовой почве, называет его «обезьяной».

На том же видео другой болельщик на стадионе « », услышав оскорбление, заставил замолчать автора этих слов, сказав ему: «Что у тебя в голове?»

По данным Ansa, « » пока не получила отчета от стюардов, обслуживавших этот сектор, и на данный момент клуб не предпринял никаких шагов по поиску фаната.