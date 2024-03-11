Фанат «Болоньи» назвал «обезьяной» защитника «Интера» Думфриса. Другой болельщик клуба его заткнул

Теги Интер серия А Италия болельщики Болонья Ренато Далль′Ара Дензел Думфрис дискриминация Футбол

Защитник «Интера» Дензел Думфрис подвергся расизму в Болонье.

9 марта «Болонья» дома уступила «Интеру» со счетом 0:1 в рамках 28-го тура Серии А.

В интернете распространилось видео, на котором фанат «Болоньи» оскорбляет Думфриса на расовой почве, называет его «обезьяной».

На том же видео другой болельщик на стадионе «Ренато Далль’Ара», услышав оскорбление, заставил замолчать автора этих слов, сказав ему: «Что у тебя в голове?»

По данным Ansa, «Болонья» пока не получила отчета от стюардов, обслуживавших этот сектор, и на данный момент клуб не предпринял никаких шагов по поиску фаната.

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28 комментариев
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Запретить первому посещать стадион на полгода
Продлить второму абонемент на полгода
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Другой болельщик - красавчик
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Ответ vtsch4svws
В Испании болельщики друг друга не затыкают, ибо у них одно единственное мнение насчет одного клоуна
Антонио Рюдигера тоже как-то после матча оскорбили на рассовой почве - он предложил тому фанату соперника спуститься на поле и повторить сказанные слова лично в лицо.

Никто даже не дёрнулся, а секунд через 20 Рюдигер, с разведёнными от разочарования руками просто ушёл.

И мне почему-то метод борьбы с расизмом Рюдигера выглядит более здоровым, чем того, о котором вы написали.

PS: А ещё лучше, когда болельщики сами всё на трибуне решают - как в данном случае
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Ответ Topar Topovic
А какой смысл в таких высказываниях вообще?
На мой взгляд, в таких высказываниях и выпуск агрессии и попытка самоутвердиться за чужой счет. В общем, пожалеть надо чудака, который такое орет (жить ему явно тяжело, поскольку с такой головой легко не живётся). Но держаться от таких я предпочитаю подальше. И жалею их, как правило, на расстоянии. Поскольку никогда не знаешь, что от таких персонажей ожидать. Как писал Аверченко, "то ли за ногу укусит, то ли денег в долг попросит" (за точность цитаты не ручаюсь).
+14
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Ответ kaka10
Запретить первому посещать стадион на полгода Продлить второму абонемент на полгода
Мыслите в верном направлении, респект ;) Но я бы умножил эти меры на 2. Или даже на 3. А по первому так и на 5-6.
+10
-2
+8
Такие "герои", как этот крикун, мне напоминают шакала Табаки, который прятался за спиной Шер-хана и что-то вякал. А потом, поджав хвост, они извиняются и говорят, что их неправильно поняли
+7
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+5
А какой смысл в таких высказываниях вообще?
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Ну блин. Проиграли и нервы сдали. Думфрис отличный футболист, а фанат Болоньи просто очень обижен. Другой фанат красавчик
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Ответ QWertY
Нормальный метод для мужчины -пропускать мимо ушей шум всякого мусора. А это метод настоящей обезьяны
Мне кажется, что говоря такое, вы никогда реально не были сам/вместе с женщиной - в конфликтной ситуации с другими мужчинами/женщинами.

Но я не беспокоюсь - прожить жизнь без подобных раскладов крайне сложно
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Откуда взялось мнение, что назвать кого-то обезьяной имеет исключительно расовый подтекст?
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Даже человек с устойчивой психикой начнёт понемногу закипать, когда в каждом современном сериале иностранного производства главный герой негр, который прёт белую бабу, а среди белых только антагонисты и парочка открытых гомосексуалистов, страдающих от несовершенства современного мира.
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Ответ QWertY
У Рюдигера обезьяний метод какой то.
Нормальный метод для мужчины. Без нытия, без общения с прессой/адвокатами
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Ответ akaAzazello
Мне кажется, что говоря такое, вы никогда реально не были сам/вместе с женщиной - в конфликтной ситуации с другими мужчинами/женщинами. Но я не беспокоюсь - прожить жизнь без подобных раскладов крайне сложно
Поэтому он геройствует здесь и закрывает комментарии :)
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Ответ kaka10
Запретить первому посещать стадион на полгода Продлить второму абонемент на полгода
И тогда болельщики начнут стучать друг на друга в надежде получить дармовой абонемент :) Не надо перегибать.
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Ответ Roman Betenya
И тогда болельщики начнут стучать друг на друга в надежде получить дармовой абонемент :) Не надо перегибать.
все болельщики будут смотреть друг на друга, в ожидании расизма.
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