Фанат «Болоньи» назвал «обезьяной» защитника «Интера» Думфриса. Другой болельщик клуба его заткнул
Защитник «Интера» Дензел Думфрис подвергся расизму в Болонье.
9 марта «Болонья» дома уступила «Интеру» со счетом 0:1 в рамках 28-го тура Серии А.
В интернете распространилось видео, на котором фанат «Болоньи» оскорбляет Думфриса на расовой почве, называет его «обезьяной».
На том же видео другой болельщик на стадионе «Ренато Далль’Ара», услышав оскорбление, заставил замолчать автора этих слов, сказав ему: «Что у тебя в голове?»
По данным Ansa, «Болонья» пока не получила отчета от стюардов, обслуживавших этот сектор, и на данный момент клуб не предпринял никаких шагов по поиску фаната.
Продлить второму абонемент на полгода
Никто даже не дёрнулся, а секунд через 20 Рюдигер, с разведёнными от разочарования руками просто ушёл.
И мне почему-то метод борьбы с расизмом Рюдигера выглядит более здоровым, чем того, о котором вы написали.
PS: А ещё лучше, когда болельщики сами всё на трибуне решают - как в данном случае
Но я не беспокоюсь - прожить жизнь без подобных раскладов крайне сложно