Умяров о «Спартаке» и 0:2 от «Факела»: «Можно пенять только на себя. Мы должны обыгрывать, но не всегда получается» 

Наиль Умяров оценил поражение «Спартака» от «Факела» (0:2) в Мир РПЛ.

«Хорошее поле, хороший стадион. Можно пенять только на себя. В любом случае это футбол.

Вы правильно сказали, что мы должны обыгрывать, но не всегда получается. Конечно, обидно, что в этом сезоне часто не получается. С тем же « » урок, который мы получили там, наверное, не повлиял на нашу игру сейчас», – сказал полузащитник « ».

«Факел» придавил «Спартак» – сделал «Лужники» домашними. И на поле, и на трибунах

«Спартак» просто опозорился. Других слов нет