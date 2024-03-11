Умяров о «Спартаке» и 0:2 от «Факела»: «Можно пенять только на себя. Мы должны обыгрывать, но не всегда получается»
Наиль Умяров оценил поражение «Спартака» от «Факела» (0:2) в Мир РПЛ.
«Хорошее поле, хороший стадион. Можно пенять только на себя. В любом случае это футбол.
Вы правильно сказали, что мы должны обыгрывать, но не всегда получается. Конечно, обидно, что в этом сезоне часто не получается. С тем же «Факелом» урок, который мы получили там, наверное, не повлиял на нашу игру сейчас», – сказал полузащитник «Спартака».
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