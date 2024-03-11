Умяров о «Спартаке» и 0:2 от «Факела»: «Можно пенять только на себя. Мы должны обыгрывать, но не всегда получается» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Факел Спорт-Экспресс Наиль Умяров Футбол

Наиль Умяров оценил поражение «Спартака» от «Факела» (0:2) в Мир РПЛ.

«Хорошее поле, хороший стадион. Можно пенять только на себя. В любом случае это футбол. 

Вы правильно сказали, что мы должны обыгрывать, но не всегда получается. Конечно, обидно, что в этом сезоне часто не получается. С тем же «Факелом» урок, который мы получили там, наверное, не повлиял на нашу игру сейчас», – сказал полузащитник «Спартака».

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38 комментариев
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Просто не соответствуют клубу. Поэтому не всегда получается
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Ответ Owen_the_Simple
>В любом случае это футбол. Кому и кобыла невеста
Да уж. Вот Ливерпуль-МанСити- это футбол..
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>В любом случае это футбол.

Кому и кобыла невеста
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С такой игрой вместо Абаскаля, можно уже хоть Мостового ставить. С Мостовым хоть весело будет, а пока весело всем кроме болельщиков Спартака
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Вы - Спартак, и вы -........!
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Каждый год одно и то же: всех рвут на предсезонке, турниры даже выигрывают, на основании этого многие «эксперты» и сами футболисты преисполняются веры в очередное чемпионство, о чем громогласно вещают… а потом обычно случается условный Факел. Годы идут, сценарий один. При единственном исключении 17-го года)
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Ответ spashef1989
Просто не соответствуют клубу. Поэтому не всегда получается
Вот откуда этот снобизм у кб? Не соответствуют клубу. Чего вдруг то? У вас в последние 20 лет достижений как у Ростова, а гонору как будто сейчас разгар 90-х. Но болельщики Ростова такого себе не позволяют. Да что там, зенитовцы и армейцы, у чьих клубов достижений в этом веке на порядок больше чем у Спартака, такого себе не позволяют. А спартачи, пожалуйста, каждый второй.
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Наиль, "не всегда" - это когда выиграли 4 из 5. У вас же получается выигрывать всего лишь - ИНОГДА. Почувствуй разницу. Ну, или, не давай интервью.
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В хоккей лучше получается.
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Наконец вижу людей, которые адекватно оценивают игроков Спартака, очень средние игроки , и пол команды из КС ( Чертаново). И что с таким составом спартачи желают стать чемпионами? Вот они и играют на уровне Кс
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Вы не должны играть в этом клубе! У вас нет мастерства и игрового интеллекта!
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Пока такие игроки играют за Спартак делов не будет. Очередная бездарность. Неужели у нас с футболом так плохо если играют такие футболисты ...
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Ответ spashef1989
Просто не соответствуют клубу. Поэтому не всегда получается
А какой это уровень у клуба, кстати? Уровня финала Лиги Чемпионов? Или чемпиона трех туров?
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у вас только на сборах получается. может спартаку в фнл? и без права на выход в рпл. там то они будут бороться за место в тройке.
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Ответ Мукунку хороший
А чего не дописал смельчак? Там кроме слова чемпионы,ничего не подходит))
Говно подходит
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Безответственные игроки Спартака и всё им сходит с рук, бардак в команде, а мы за них болеем, переживаем, каждый из них, что нибудь да накосячит, все без исключения, да сколько можно это терпеть, как дети малые, или с головы рыба гниет, непонятно, НУ ПОРА Заканчивать Этот ЦИРК или кому то это ВЫГОДНО, как вы СЧИТАЕТЕ?
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Мостового на царство!
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Умарову, не говорить, а играть надо и желательно, полной отдачей.
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При всем моем уважении Наиль Умяров... Вы хороший футболист, но ваш уровень гораздо ниже уровня который нужен футбольному клубу Спартак. Вы грамотный, квалифицированный футболист для простой напористой волевой команды команды из любого другого города где есть клуб из Премьер лиги. На данный момент в Спартаке крупное сосредоточенье простых средних игроков со стандартными данными и стандартным набором игровых качеств. Нужны креативные, думающие , реально способные исполнять и сочинять игру на скорости, быструю ,резкую, с правильным продвижением мяча в нужную точку и самое главное в нужный момент. Способные играть не только с мячом но и правильно двигаться без мяча и прочие футбольные мудрости.. Еще раз извините, но у вас Наиль весьма скудный и стандартный набор опций, это не для команды реально желащей чемпионство каждый сезон. Мое скромное мнение.. И дело не только в вас.. Пруцев, Игнатов, Мартинс, Медина , Денисов, еще несколько человек , это абсолютно не уровень Спартака и не игроки под задачу и мечту о чемпионстве..
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Ответ fil_spb
Вот откуда этот снобизм у кб? Не соответствуют клубу. Чего вдруг то? У вас в последние 20 лет достижений как у Ростова, а гонору как будто сейчас разгар 90-х. Но болельщики Ростова такого себе не позволяют. Да что там, зенитовцы и армейцы, у чьих клубов достижений в этом веке на порядок больше чем у Спартака, такого себе не позволяют. А спартачи, пожалуйста, каждый второй.
При всем уважении к Ростову, Спартак так то трофеи брал, пылил в Европе стабильно, на протяжении 20 лет (не важно как) отсюда и гонор и амбиции клуба. С другой стороны, других болельщиков тоже радовать надо ;)
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Вы позорники.🤦
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Ответ Данко Лазович
Шампиньоны 🙏
Миньены
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Что вы у этого бездаря всё о матче спрашиваете, как будто он там какое-то значение имел
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Пока корректно пишем, так и играем.
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Да уже сколько раз писал, что команда мрак. Один выпендрёж, ни скорости ни мысли , ни в голове ни в ногах. Нет тренировочного , нормального процесса. Команда пенсионного фонда.
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Вы никому ничего должны 😁
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с чего вы должны? вы что лучше игроков факела?
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Забыл, Всех с Масленицой!
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Увы, увы, увы. Ни цвета, ни вкуса, ни радости. И который уже год... Горько за команду!
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В последнее время как часто мы слышим такое от игроков Спартака...
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