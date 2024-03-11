Николич готов возглавить «Спартак» в случае предложения. С экс-тренером «Локо» могли связаться во время сборов в ОАЭ («Матч ТВ»)

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Марко Николич Матч ТВ Футбол

Марко Николич заинтересован в работе в «Спартаке».

По данным «Матч ТВ», бывший главный тренер «Локомотива» готов возглавить «Спартак» в случае предложения от клуба.

Утверждается, что контакты между Николичем и «Спартаком» могли произойти во время зимних сборов красно-белых в ОАЭ, однако сербский специалист не встречался с руководством клуба. Аргументом в пользу его приглашения в клуб может стать его успешная работа в условиях кризиса в команде.

Николич возглавлял «Локомотив» с мая 2020 по октябрь 2021 года. Под его руководством железнодорожники выиграли Кубок России и заняли 3-е место в чемпионате в сезоне-2020/21.

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61 комментарий
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Абаскаля ещё не увольняют, а тренеры один за другим согласны))))
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Ответ Beast
Это чё, Мостовому чемодан разбирать?!
Это смотря сколько раз Николич отчеканит.))
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Это чё, Мостовому чемодан разбирать?!
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Ответ T622222
Кто еще на ИЧ остался?????
Иванович. Тот, который Олег.
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Я думаю надо построить всех кандидатов, и под присмотром комисси из Ловчева и Заремы пусть чеканят. Кто больше, тот и тренер. Детали можно обсудить.
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Спартак, как Зарема в юности - бегает и всем себя предлагает.
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Ответ T622222
Кто еще на ИЧ остался?????
Саламовича посчитали?
+7
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Николич фаворит в борьбе за будущую неустойку от Спартака.
+8
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Ответ T622222
Кто еще на ИЧ остался?????
Божович 😁😁😁
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Ну и хрена там забился в уголок Мостовой? Царь, пора подвинуть всю эту недосвиту!
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В Локомотиве оставил приятное впечатление
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Ответ rodjer22
не перепутал Зарему со своей женой?
главное, чтобы его своя жена не перепутала
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блин, назначьте пожалуйста меня, обещаю хуже не будет, Я тоже иностранный гражданин (специалист) готов работать за 500 т.р
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Ответ Amalfitano
С Абаскалем уже всё понятно. Он ведёт себя как подросток который пришел первый раз в бордель. Хочет всего и сразу, а в итоге кончает не успев ничего начать.
Блин, вот реально не понял твоей аналогии.
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Ну это уже достаточно хороший вариант для Спартака
+2
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Кто еще на ИЧ остался?????
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После Карреры - лучший кандидат!
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Я б хави алонсо рассмотрел...или как его там зовут,из байера который
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О,сценаристы ввели новый " персонаж" в сериал " Кто следующий"?
+1
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Барсика забыли.
+1
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А вот Николич вполне себе вариант. Команда хотя бы покажет игру и мысль, на поле будет понятный состав, а не тот что вытянул длинную спичку или выиграл в лотерею имени Абаскаля.
+4
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Ответ Giggs
блин, назначьте пожалуйста меня, обещаю хуже не будет, Я тоже иностранный гражданин (специалист) готов работать за 500 т.р
500 т.р. в год? Сверхвыгодно тогда для клуба будет)
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Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Абаскаля ещё не увольняют, а тренеры один за другим согласны))))
Конечно, кто не хочет стать миллионером?
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Ответ Beast
Это чё, Мостовому чемодан разбирать?!
из багажа Аленичева)
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Ответ mean machine/
Спартак, как Зарема в юности - бегает и всем себя предлагает.
не перепутал Зарему со своей женой?
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Ответ Slavnov
Я б хави алонсо рассмотрел...или как его там зовут,из байера который
Его зовёт Бавария зовёт - он не очень то торопиться, а в Спартак побежит 🤣🤣🤣
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Ответ Slavnov
Я б хави алонсо рассмотрел...или как его там зовут,из байера который
Клопп освободится летом. Отдохнуть хочет, но вдруг.
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Ответ Катя СПб
Я думаю надо построить всех кандидатов, и под присмотром комисси из Ловчева и Заремы пусть чеканят. Кто больше, тот и тренер. Детали можно обсудить.
И во время чеканки, спел гимн Спартака и прославил ветеранов КБ.
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Ответ Катя СПб
От Питера, в качестве презента, можем вам предложить Радимова. А что, играл неплохо, да ещё и в Испании, и чеканить, думается, умеет.
думается, не означаешь, что думаешь
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Ответ Катя СПб
Тут ты прав. Кто ж на ветке Спартака думает.
вряд ли ваша персона, да и на sports думать не надо
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