Николич готов возглавить «Спартак» в случае предложения. С экс-тренером «Локо» могли связаться во время сборов в ОАЭ («Матч ТВ»)

Марко Николич заинтересован в работе в «Спартаке».

По данным « », бывший главный тренер « » готов возглавить « » в случае предложения от клуба.

Утверждается, что контакты между и «Спартаком» могли произойти во время зимних сборов красно-белых в ОАЭ, однако сербский специалист не встречался с руководством клуба. Аргументом в пользу его приглашения в клуб может стать его успешная работа в условиях кризиса в команде.

Николич возглавлял «Локомотив» с мая 2020 по октябрь 2021 года. Под его руководством железнодорожники выиграли Кубок России и заняли 3-е место в чемпионате в сезоне-2020/21.

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