Николич готов возглавить «Спартак» в случае предложения. С экс-тренером «Локо» могли связаться во время сборов в ОАЭ («Матч ТВ»)
Марко Николич заинтересован в работе в «Спартаке».
По данным «Матч ТВ», бывший главный тренер «Локомотива» готов возглавить «Спартак» в случае предложения от клуба.
Утверждается, что контакты между Николичем и «Спартаком» могли произойти во время зимних сборов красно-белых в ОАЭ, однако сербский специалист не встречался с руководством клуба. Аргументом в пользу его приглашения в клуб может стать его успешная работа в условиях кризиса в команде.
Николич возглавлял «Локомотив» с мая 2020 по октябрь 2021 года. Под его руководством железнодорожники выиграли Кубок России и заняли 3-е место в чемпионате в сезоне-2020/21.
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