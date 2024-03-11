«Спартак» не назначит Черчесова в случае увольнения Абаскаля («Матч ТВ»)

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» не рассматривает назначение Станислава Черчесова.

Ранее появилась информация, что бывший главный тренер сборной России является одним из кандидатов на замену Гильермо Абаскалю в «Спартаке».

По информации «Матч ТВ», «Спартак» не планирует приглашать Черчесова в случае увольнения Абаскаля, поскольку его назначение противоречит новому вектору развития клуба.

Отставка Абаскаля и приход Черчесова/Ивича. Что про это известно?

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41 комментарий
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Новый вектор развития - это переход в ФНЛ ?
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Ну хорошо, значит берегут место для Царя. Наконец-то!
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В нынешних реалиях Черчесов хороший вариант, нормальные иностранцы не поедут, Черчесов умеет работать под большим давлением
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А ха ха ха вектор развития клуба 🤣🤣🤣🤣🤣💦
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«Спартак» не назначит Черчесова в случае увольнения Абаскаля, а трудоустроит в случае отставки
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Ответ ruslan_khaibulov
Ха) Станислав не дурак, не позволит делать из себя позорище каким то менеджерам в команде. Требует условия свои по формированию состава и личному влиянию на игроков, что исключает саботаж в раздевалке как применили против кареры
Да просто ему 750К евро хотят дать, а он требует 1,5 вот и вся история
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Ответ Зелёный гопник
Новый вектор развития - это переход в ФНЛ ?
Переезд в Санкт Петербург под крыло Святого Лехи Кассира . Тренер Ротенберг найдет истоки народной команды в подворотнях города на Неве . Вот это было бы красиво .
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Ответ Усатый КозлоБык
А вы боялись
продолжай жарить шашлык ))))))))
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Ну слава богу, отлегло...
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Черчесова то хорошо, что не назначат, но что это за вектор развития клуба такой? Еще парочка "абаскалей" и этот вектор четко на пердив укажет
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Сами вкидывают, потом сами опровергают, надоели журналюги
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Будет очень смешно если снова назначат условного немца из вердера u23 какого-нибудь
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Ответ Beast
Мостовой собирает чемодан А что? А вдруг?
В Тулузу?
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Ответ Усатый КозлоБык
А вы боялись
Уссатому предложения кроме места Клоппа считаются оскорблением☝️
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Ответ DVS1
Черчесова то хорошо, что не назначат, но что это за вектор развития клуба такой? Еще парочка "абаскалей" и этот вектор четко на пердив укажет
Главное год перетерпеть, а там Клопп.
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Ответ T622222
Да просто ему 750К евро хотят дать, а он требует 1,5 вот и вся история
И требует контроля за фмнансами
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Действительно, зачем? Мостовой скорее корочку получит и вперёд.
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Какой вектор , и Спартак?! И сколько их уже было...
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бутылка 🍼
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Во-первых здравствуйте. Во-вторых, у меня под окном уже который день ночует Лапорта.
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Вектор развития ФК Спартак - это уже мем🤣
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Что за вектор?
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иными словами, Абаскаля всё таки уберут а Черчесова не будет...
две новости для спартаковцев, как говорится... и обе хорошие
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Ну всё, это теперь на неделю. То расстегните ремень, то застегните ремень....
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Юрана назначьте ..
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Упаси бог назначать этого физрука)
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Вектор пол-шестого?
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Опять молодого, перспективного привезут и так по кругу
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Ну вот только такая тема началась и бац....отрубили, пора журналастикам искать нового претендента. Предлагаю Семина, он единственный спартаковец достойного уровня.
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мостовой на низком старте )))))))
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