«Спартак» не назначит Черчесова в случае увольнения Абаскаля («Матч ТВ»)
«Спартак» не рассматривает назначение Станислава Черчесова.
Ранее появилась информация, что бывший главный тренер сборной России является одним из кандидатов на замену Гильермо Абаскалю в «Спартаке».
По информации «Матч ТВ», «Спартак» не планирует приглашать Черчесова в случае увольнения Абаскаля, поскольку его назначение противоречит новому вектору развития клуба.
Отставка Абаскаля и приход Черчесова/Ивича. Что про это известно?
две новости для спартаковцев, как говорится... и обе хорошие