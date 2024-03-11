«Спартак» не назначит Черчесова в случае увольнения Абаскаля («Матч ТВ»)

«Спартак» не рассматривает назначение Станислава Черчесова.

Ранее появилась информация, что бывший главный тренер сборной России является одним из кандидатов на замену Гильермо Абаскалю в « ».

По информации « », «Спартак» не планирует приглашать Черчесова в случае увольнения Абаскаля, поскольку его назначение противоречит новому вектору развития клуба.

Отставка Абаскаля и приход Черчесова/Ивича. Что про это известно?