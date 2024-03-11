Зарема о Черчесове в «Спартаке»: «Это как на «Тойоту» поставить колеса от «Жигулей», а руль – от трактора. Как он уживется с Амаралом и Андреевым?»
Зарема Салихова высказалась против назначения Станислава Черчесова в «Спартак».
Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» рассматривает Черчесова в качестве одного из кандидатов на замену Гильермо Абаскалю.
«Зачем тогда Амарал? И как вместе уживутся Черчесов, Амарал и Павел Андреев? Что у них в спортивной стратегии написано вообще?
Это как на «Тойоту» поставить колеса от «Жигулей», а руль – от трактора», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Отставка Абаскаля и приход Черчесова/Ивича. Что про это известно?
Верю на слово. Я даже не пытался.
И кого не назначь - найдется куча икспердов, недовольных новым назначением. Хоть Клоппа - Мостовой точно не одобрит.
Очень глубокая экспертиза по замене резины
Как раз самый расцвет карьеры Заремы, о которой проговорилась Смородская. Так что все верно.