Зарема о Черчесове в «Спартаке»: «Это как на «Тойоту» поставить колеса от «Жигулей», а руль – от трактора. Как он уживется с Амаралом и Андреевым?»

Зарема Салихова высказалась против назначения Станислава Черчесова в «Спартак».

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» рассматривает Черчесова в качестве одного из кандидатов на замену Гильермо Абаскалю.

«Зачем тогда ? И как вместе уживутся Черчесов, Амарал и Павел Андреев? Что у них в спортивной стратегии написано вообще?

Это как на «Тойоту» поставить колеса от «Жигулей», а руль – от трактора», – сказала жена экс-владельца « » Леонида Федуна.

Отставка Абаскаля и приход Черчесова/Ивича. Что про это известно?