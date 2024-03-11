Зарема о Черчесове в «Спартаке»: «Это как на «Тойоту» поставить колеса от «Жигулей», а руль – от трактора. Как он уживется с Амаралом и Андреевым?»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Павел Андреев Зарема Салихова Томаш Амарал Футбол

Зарема Салихова высказалась против назначения Станислава Черчесова в «Спартак».

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» рассматривает Черчесова в качестве одного из кандидатов на замену Гильермо Абаскалю.

«Зачем тогда Амарал? И как вместе уживутся Черчесов, Амарал и Павел Андреев? Что у них в спортивной стратегии написано вообще?

Это как на «Тойоту» поставить колеса от «Жигулей», а руль – от трактора», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Отставка Абаскаля и приход Черчесова/Ивича. Что про это известно?

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74 комментария
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Ответ Owen_the_Simple
В рулях разбирается. По понятным причинам, которые я не буду озвучивать
Можно сказать: затылком их чует.
+68
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+64
Ответ Кирилл.С-Пб
Она хоть раз колёса ставила?
Ну, резину точно надевала
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Ответ mean machine/
Экспертница и в автомобилях с тракторами разбирается.
В рулях разбирается. По понятным причинам, которые я не буду озвучивать
+44
-4
+40
Экспертница и в автомобилях с тракторами разбирается.
+44
-7
+37
Ответ Кирилл.С-Пб
Она хоть раз колёса ставила?
Она больше в районе руля спец.
+28
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+25
Спец по машинам. Аж анекдот вспомнился: блондинка в автомастерской - у меня проблема, когда в з а д даю, огоньки не загораются.
+14
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+12
Ответ Spiker1606
Ты видимо не видел современные машины. В современных машинах с пассажирского сиденья под рулём оказаться не возможно. Это раньше было в годах 2010-х.
>В современных машинах с пассажирского сиденья под рулём оказаться не возможно.

Верю на слово. Я даже не пытался.
+11
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+9
Я за Спартак болею, но сравнивать его, в теперешнем виде, с Тойотой - не уважать Тойоту.
И кого не назначь - найдется куча икспердов, недовольных новым назначением. Хоть Клоппа - Мостовой точно не одобрит.
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+7
Ответ Owen_the_Simple
В рулях разбирается. По понятным причинам, которые я не буду озвучивать
Не разбирается она в рулях на должном уровне. Руль у трактора большой и, если её поставить на тайоту, у неё голова туда не пролезет.
+7
0
+7
Ответ prus_3
Не так страшен Тойоте потенциальный руль от трактора, как уже пришпиленные колеса от жигулей.
Колёса не проблема. Дилер только в ОАЭ завис.
+8
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Вот тут верю, что она сама писала, а не Алланазаров.
Очень глубокая экспертиза по замене резины
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Ну, в рулях-то она разбирается
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0
+4
Не так страшен Тойоте потенциальный руль от трактора, как уже пришпиленные колеса от жигулей.
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Ответ shooher
Спец по машинам. Аж анекдот вспомнился: блондинка в автомастерской - у меня проблема, когда в з а д даю, огоньки не загораются.
Хорошо, а с машиной что?😁
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Ответ Spiker1606
Ты видимо не видел современные машины. В современных машинах с пассажирского сиденья под рулём оказаться не возможно. Это раньше было в годах 2010-х.
"Это раньше было в годах 2010-х."

Как раз самый расцвет карьеры Заремы, о которой проговорилась Смородская. Так что все верно.
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не уживуться, а сработаються
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Спартак и Локомотив - госприсоски на нашей шее, существующее чтобы Пашка Андреев и остальное сборище нахлебников хорошо себе чувствовали
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Ответ Alex1104
Я за Спартак болею, но сравнивать его, в теперешнем виде, с Тойотой - не уважать Тойоту. И кого не назначь - найдется куча икспердов, недовольных новым назначением. Хоть Клоппа - Мостовой точно не одобрит.
Жозе свободен...
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Ответ Owen_the_Simple
В рулях разбирается. По понятным причинам, которые я не буду озвучивать
Ты видимо не видел современные машины. В современных машинах с пассажирского сиденья под рулём оказаться не возможно. Это раньше было в годах 2010-х.
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Ответ Spiker1606
Ты видимо не видел современные машины. В современных машинах с пассажирского сиденья под рулём оказаться не возможно. Это раньше было в годах 2010-х.
Видно, что Вы человек опытный.
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Ответ Demyan Grachev
все на бабу накинулись...нужен ли таракан этот Спартаку-никто не ответил?
А чем он плох, кроме того, что его интервью кому-то не нравятся?
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Вот, теперь вся труппа представлена. Я уж подумал: не заболела ли? В технике баба классно разбирается, опять же.
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Ответ Камбоджа Иванов
Ну, резину точно надевала
Шипованную?
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Она хоть раз колёса ставила?
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Ответ Alex1104
Я за Спартак болею, но сравнивать его, в теперешнем виде, с Тойотой - не уважать Тойоту. И кого не назначь - найдется куча икспердов, недовольных новым назначением. Хоть Клоппа - Мостовой точно не одобрит.
В её сравнение тайотой был черчесов....
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Ответ Demyan Grachev
саламыч, это ты?)
Вот я как раз об этом. По существу ему предъявить нечего. Тренер, который нигде катастрофически не проваливался и умеет работать с тем материалом, который есть.
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Понеслось 🤣🤣🤣
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Ответ Owen_the_Simple
Колёса не проблема. Дилер только в ОАЭ завис.
Это десять баллов!
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А зачем? Приведет сына Жанны Агузаровой и всё
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Ответ RUSfan SpartakOV
Её вообще кто-нибудь читает...?!
Анна Сунцова
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