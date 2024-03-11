Черчесов может сменить Абаскаля в «Спартаке». Экс-тренер сборной России сегодня встретится с президентом клуба Матыцыным (Иван Карпов)
Станислав Черчесов может сменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
По информации инсайдера Ивана Карпова, руководство «Спартака» приняло окончательное решение уволить Абаскаля с поста главного тренера. Ожидается, что сегодня президент красно-белых Александр Матыцын встретится с Черчесовым – бывший тренер сборной России является одним из главных кандидатов на замену испанцу.
Ранее сообщалось, что «Спартак» также рассматривает возможность приглашения главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.
На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 31 очко. Вчера красно-белые уступили «Факелу» (0:2) в матче 20-го тура.
Бессмысленный и тусклый свет.
Придет в Спартак хоть гений века,
Всё будет так. Исхода нет.
Гильермо снимут, не поверя,
И повторится всё, как встарь:
Черчесов, Эмери, Валера,
Аптека, улица, фонарь"
(По А.Блоку)
По уму, им надо было тренера менять в зимний перерыв спокойно. Но раз уж мозга не хватило, сейчас есть пауза в 3 недели в чемпионате из-за выборов+сборных.
с чечесовым продолжится падение вниз.