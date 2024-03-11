Черчесов может сменить Абаскаля в «Спартаке». Экс-тренер сборной России сегодня встретится с президентом клуба Матыцыным (Иван Карпов)

Станислав Черчесов может сменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

По информации инсайдера Ивана Карпова, руководство « » приняло окончательное решение уволить с поста главного тренера. Ожидается, что сегодня президент красно-белых Александр Матыцын встретится с – бывший тренер сборной России является одним из главных кандидатов на замену испанцу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» также рассматривает возможность приглашения главного тренера « » Владимира Ивича.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир , набрав 31 очко. Вчера красно-белые уступили «Факелу» (0:2) в матче 20-го тура.

«Спартак» просто опозорился. Других слов нет