Черчесов может сменить Абаскаля в «Спартаке». Экс-тренер сборной России сегодня встретится с президентом клуба Матыцыным (Иван Карпов)

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Гильермо Абаскаль Александр Матыцын Футбол

Станислав Черчесов может сменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

По информации инсайдера Ивана Карпова, руководство «Спартака» приняло окончательное решение уволить Абаскаля с поста главного тренера. Ожидается, что сегодня президент красно-белых Александр Матыцын встретится с Черчесовым – бывший тренер сборной России является одним из главных кандидатов на замену испанцу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» также рассматривает возможность приглашения главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 31 очко. Вчера красно-белые уступили «Факелу» (0:2) в матче 20-го тура.

«Спартак» просто опозорился. Других слов нет

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88 комментариев
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Может хватит издеваться над болельщиками?? 🤔
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Вахахах, легенда "2-8 от киевского Динамо" возвращается
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Черчесов предполагал такой вариант событий, поэтому так "мягко стелил" про уголовника промеса.
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Ответ Cookie Monster
Может хватит издеваться над болельщиками?? 🤔
Не, норм. Жгите ещё!
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+16
Упаси Бог Спартак от этого усатого. Не стоит дважды наступать на одни и те же грабли
+16
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Ответ Алексей Кузнецов
А 1-5 от ЦСКА? Почему забыл?
1-5 было один раз. А 1-4 дважды с разницей в пару недель. Это эпичнее😎
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Возьмите лучше Юрана, единственного кто считает Спартак топ клубом и кому он действительно не безразличен ...
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Промеса уже заранее начал защищать, свой как бы
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Спартачи, крепитесь.
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Напоминает второй приход Наполеона. Закончится, думаю, также
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Никакие результаты, никакие тренеры и скандалы никогда не вызывали даже мысли перестать смотреть Спартак. Но если эти «менеджеры» приведут Черчесова, то никакого больше Спартака.
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Ответ Крэнг
Издевательством было бы назначить Александра Мостового, а Черчесов опытный специалист, выигравший два европейских чемпионата.
Шутки шутками, но он же реально нигде не проваливался за последнее время. Как по мне, он топ. Может и быдло, но выжимает максимум из того что есть
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Надеюсь этот инсайд Карпова сбудется, чтобы Спартак продолжил радовать всех любителей футбола в России!
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Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Шутки шутками, но он же реально нигде не проваливался за последнее время. Как по мне, он топ. Может и быдло, но выжимает максимум из того что есть
А я не шучу. Качественный тренер, сборная при нем была точно смотрибельней, чем при Карпине
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Спартачи, это джек-пот 🤣
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Ну хоть в душевой порядок наведёт
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Погодите, Иван Карпов же писал про кандидатуру Ивича. На этом сайте так это обсуждали буквально вчера и сегодня... Или же это ФК Спартак заявил: "А можно всех посмотреть?"
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"Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Придет в Спартак хоть гений века,
Всё будет так. Исхода нет.
Гильермо снимут, не поверя,
И повторится всё, как встарь:
Черчесов, Эмери, Валера,
Аптека, улица, фонарь"
(По А.Блоку)
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Жду космического Стаса в Спартаке с попкорном.

По уму, им надо было тренера менять в зимний перерыв спокойно. Но раз уж мозга не хватило, сейчас есть пауза в 3 недели в чемпионате из-за выборов+сборных.
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Не дай бог конечно. Что-то вас , спартачи, все кидает из крайности в крайность. Вместо мальчика в обосранных штанишках окаменевшего мостодонта назначить хотите)) Не спешите. Назначьте до конца сезона фигуру временную и всех устраивающую.
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Поменять рыжего тренеришку на усатого физручишку - это, конечно, мощный стратегический ход🤡
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Из отеч. спецов подходит только Юран,
с чечесовым продолжится падение вниз.
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Честно, уже просто без разницы. Вчера была такая безнадега
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У Карпа какие-либо инсайды сбывались?
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Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Шутки шутками, но он же реально нигде не проваливался за последнее время. Как по мне, он топ. Может и быдло, но выжимает максимум из того что есть
Вот я тоже не понимаю, почему его так хейтят, да и не помешает сейчас взбучка
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Спартак заколдованный клуб не иначе
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Ответ Metalloid
Черчесый приводил вас ко второму месту в куда более конкурентном чемпе, я вообще не понимаю претензий к нему. Ну играет невзрачно, но тут выбирайте, или шашечки, или ехать. Чемпом вас сделал только Каррера с таким же автобусом.
да скорее упустил чемпионство и Федотова подсидел. А ко 2-м местам много , кто приводил.
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Ответ Никита Алексеев
Промеса уже заранее начал защищать, свой как бы
"было предчувствие"
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Мда, спасибо, подняли настроение)))
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Ответ Metalloid
Черчесый приводил вас ко второму месту в куда более конкурентном чемпе, я вообще не понимаю претензий к нему. Ну играет невзрачно, но тут выбирайте, или шашечки, или ехать. Чемпом вас сделал только Каррера с таким же автобусом.
Вы не болельщик Спартака, даже, судя по словам, не болельщик российского футбола. Но может быль вы просто школьник, который не застал эпоху стасика и судите по статистике. Даже мне, болельщику Динамо, крайне неприятно будет, если человек подсидевший Федотова, вернется в Спартак. Знали бы вы всю эту историю, не говорили бы, что стасик норм.
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