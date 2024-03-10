У Клоппа 12 побед, 11 поражений и 7 ничьих в матчах против Гвардиолы

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Футбол

30-я встреча Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы завершилась вничью.

Сегодня «Ливерпуль» под руководством немца и «Манчестер Сити», который возглавляет испанец, разделили очки в матче 28-го тура АПЛ – 1:1.

На счету Клоппа 12 побед в играх против Гвардиолы и 11 поражений. Вничью они сыграли в 7-й раз.

Главный тренер «Ливерпуля» ранее объявил об уходе из английской команды по окончании сезона.

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94 комментария
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Отскочил Сити откровенно
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Шикарный матч по динамике, эмоциям, моментам. Жаль, конечно, что Ливерпуль не дожал. Но зрелище было достойным матча сезона
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жаль что холланд сегодня на поле не вышел.
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Клопп со школьниками и только вышедшим из лазарета Салахом отвозил Гвардиолу с Сити, который был во все оружии. Страшно даже представить, что было бы с Пепом в обратной ситуации. Кто мне тут недавно доказывал, что Клопп не ровня Гвардиоле ? У вас все норм ?)
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Ответ Виктор Победов
Равная битва лучших тренеров современности.
Матч смотрел? Где там равная, сити во втором тайме будто в раздевалке и остался
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А кто-нибудь может объяснить, почему косплей Доку на тот самый удар ногой в грудь от Де Йонга не пенка?
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Вот это хай левел футбол
Матч сезона в АПЛ
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Оливер сказочный конечно
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Такой Сити я давно не видел честно говоря
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Ответ iegord
Шикарный матч по динамике, эмоциям, моментам. Жаль, конечно, что Ливерпуль не дожал. Но зрелище было достойным матча сезона
Диаз такой момент упустил, кошмар
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Ответ sirik
именно поэтому диас стоит в разы дешевле халанда
Диас хотя бы на поле присутствовал, в отличии от замыкателя.
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Ливерпуль был сильнее.
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Два лучших тренера-титана современности.
Но Ливерпуль должен был дожать МанСити...
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Ливерпуль должен был обыгрывать этот МС. Подвела реализация
В целом игра была равна.
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Разочаровали игроки Сити. Не увидел у них желания победить. Словно вышла мяч покатать на легке выиграть. Ливерпуль с первой до последней минуты бился за каждый мяч, уверен у них в несколько раз больше отборов чем у Сити. Не заслужил Сити быть чемпионами в этом году. Говорю как фанат Сити, с таким настроем нельзя играть
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Ответ mr.snooker
Комментарий скрыт
матчи же владением мяча выигрываются, да🤡
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13 победу украл судья
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Ответ a.sh.s.
Такой Сити я давно не видел честно говоря
Они уже несколько месяцев такие, я писал здесь что результаты обманчивы, играют не особо, нет искры в глазах, желания бегать рвать
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+4
В сухом остатке у Сити всего лишь одна победа против команд из ТОП 5 с минимальным счетом 1:0 над Тоттенхэмом.
А пафоса и восхваления столько, как будто они катком по прямым соперникам проходят. Сегодня вообще были унижены Ливерпулем.
Но ничего, против очередного Копенгагена отыграются.
+6
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+4
При этом у Клоппа нет безграничных финансовых возможностей, как у лысого.
+5
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+4
Не хочу говорить ни о каких спорных моментах. Матч был офигенно офигенным. Приятно было наблюдать, как периодически мансити не торопился с вводом мяча в игру.
И как же порол сегодня Диаз
+4
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+4
Великолепный по качеству и накалу матч, в ЛЧ такого и близко не будет. Ливерпуль был ближе к победе, к сожалению, не хватило хладнокровия и уверенности в завершении.
+4
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+3
Ответ Иван Баланар
В сухом остатке у Сити всего лишь одна победа против команд из ТОП 5 с минимальным счетом 1:0 над Тоттенхэмом. А пафоса и восхваления столько, как будто они катком по прямым соперникам проходят. Сегодня вообще были унижены Ливерпулем. Но ничего, против очередного Копенгагена отыграются.
Что бы Ливерпулю унизить надо хотя бы раз победить в сезоне Сити
+3
0
+3
С одной стороны в целом по 2ому тайму сити отскочил... НО штанга и перекладина у сити были.....
+2
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Где-то в Лондоне улыбается один доминатор
+3
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Думаю скажу объективно, что Ливерпуль сегодня заслуживаю победу!!!
+2
0
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Ответ Mr. Kobayashi
жаль что холланд сегодня на поле не вышел.
Ну со скамейки пас почти голевой сделал, справедливости ради;) на Доку то ;)
+2
0
+2
Ответ A.B.W.
Так первый тайм за МанСити полностью. Второй вроде за Ливером, но у МанСити была перекладина и штанга
перекладывать не в счёт,там от руки Фодена в неё попал мяч.
+2
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+2
Хозяин лысого
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+2
Потрясающие цифры у Клоппа! При том что команды в целом у него были слабее.
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