У Клоппа 12 побед, 11 поражений и 7 ничьих в матчах против Гвардиолы
30-я встреча Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы завершилась вничью.
Сегодня «Ливерпуль» под руководством немца и «Манчестер Сити», который возглавляет испанец, разделили очки в матче 28-го тура АПЛ – 1:1.
На счету Клоппа 12 побед в играх против Гвардиолы и 11 поражений. Вничью они сыграли в 7-й раз.
Главный тренер «Ливерпуля» ранее объявил об уходе из английской команды по окончании сезона.
Матч сезона в АПЛ
Но Ливерпуль должен был дожать МанСити...
В целом игра была равна.
А пафоса и восхваления столько, как будто они катком по прямым соперникам проходят. Сегодня вообще были унижены Ливерпулем.
Но ничего, против очередного Копенгагена отыграются.
И как же порол сегодня Диаз