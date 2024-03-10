У Клоппа 12 побед, 11 поражений и 7 ничьих в матчах против Гвардиолы

30-я встреча Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы завершилась вничью.

Сегодня « » под руководством немца и « », который возглавляет испанец, разделили очки в матче 28-го тура – 1:1.

На счету 12 побед в играх против и 11 поражений. Вничью они сыграли в 7-й раз.

Главный тренер «Ливерпуля» ранее объявил об уходе из английской команды по окончании сезона.