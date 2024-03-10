Де Брюйне сделал 11 голевых передач и забил 2 мяча за 12 игр в 2024 году

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Кевин де Брюйне Джон Стоунз Футбол

Кевин де Брюйне сделал 13 результативных действий за 12 игр в 2024 году.

Полузащитник «Манчестер Сити» ассистировал защитнику Джону Стоунзу на 23-й минуте игры 28-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

С начала января бельгиец сделал 11 голевых передач в матчах чемпионата, Кубка Англии и Лиги чемпионов. Также он забил два гола за это время.

Подробно со статистикой де Брюйне можно ознакомиться здесь.

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити». 0:1 – Стоунз забил после паса де Брюйне. Онлайн-трансляция

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34 комментария
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Лучший полузащитник на данный момент, вообще нет равных ему по вкладу в игру
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+29
Кевин шикарный игрок на уровне Хави и Иньесты
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+18
Ответ Фанат Доры Дуры
Лучший полузащитник на данный момент, вообще нет равных ему по вкладу в игру
Родри. который уже год не знает поражений и без которого Сити сыпется
+18
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+17
Солидная статистика у Кевина.
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0
+8
Ответ Фанат Доры Дуры
Лучший полузащитник на данный момент, вообще нет равных ему по вкладу в игру
Уже который год лучший
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+6
Ответ fussballer
Комментарий скрыт
Причём тут золотой мяч
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Прекрасная домашняя заготовка, пол результативной передачи нужно записать на Аке, идеально оттеснил игрока Ливерпуля и Стоунз уже просто расстреливал Келлехера.
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Гениальная комбинация.
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Ответ Кино Музыка
Гениальная комбинация.
И не менее гениальный пас. Я удивился, как можно было по такой траектории сделать такой идеальный пас на ногу.
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Фантастик игрок
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Такие раз в 5 лет появляются, как Де брюйне!
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Ответ people people
Родри опорник, вообще не корректное сравнение
так опорник тоже полузащитник, ему в таком случаи нужно было уточнять лучший АПЗ а не всю линию центра поля захватывать
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Дорвался до футбола!
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Пол года отдохнул и теперь в нужный момент показывает невероятный уровень. Нагрузки на топ футболистов слишком огромные. Возможно если бы игр было меньше то футболисты показывали бы высокий уровень как чаще.
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Плох в этой игре Дебрюйне, как и Альварес
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Какая умница! Как и не было травмы
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Ответ rigobersong
Ты текстовую трансляцию теперь нам на всех ветках пересказывать будешь?:)
Мне иногда кажется, что это нейросеть, настолько скучные и пресные комменты строчит.
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Ответ ман сити фейк
Кевин не теряется важных матчах. Ждём ещё голевых действий
Он столько моментов запорол, пасы в никуда или в игроков Ливерпуля. В последних матчах он слабо играет
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Вот кто должен был претендовать на ЗМ, а не норвежская дубина
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волшебник
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Кевин не теряется важных матчах. Ждём ещё голевых действий
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Ответ Абдул Абакаев
Родри. который уже год не знает поражений и без которого Сити сыпется
Родри опорник, вообще не корректное сравнение
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Какой же классный матч. Просто 🔥🔥🔥. Вот это команды и уровень. Хочется чтоб часов 5 играли.
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Ответ Роман Крылов
Кевин шикарный игрок на уровне Хави и Иньесты
При всем уважении к Хави и Иньесте, но это величайший уровень. Когда он закончит он будет выше их. Сейчас это не чувствуется, потому как всегда кажется что раньше было лучше. Это величайший полузащитник мира.
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Ответ Виталий Ан
При всем уважении к Хави и Иньесте, но это величайший уровень. Когда он закончит он будет выше их. Сейчас это не чувствуется, потому как всегда кажется что раньше было лучше. Это величайший полузащитник мира.
Не вижу комментария что мне написали. Видел в уведомлении в телефоне. Но прочитал что я перегибаю. Я видел воочию все матчи топ Барселоны. Хави или Иньеста не на столько сильно влияли на игру команды. Ничего я не преувеличиваю. Кевин лучше их. Но они тоже потрясающе.
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Прекрасный матч идет. Силы почти ровны
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