Де Брюйне сделал 11 голевых передач и забил 2 мяча за 12 игр в 2024 году
Кевин де Брюйне сделал 13 результативных действий за 12 игр в 2024 году.
Полузащитник «Манчестер Сити» ассистировал защитнику Джону Стоунзу на 23-й минуте игры 28-го тура АПЛ против «Ливерпуля».
С начала января бельгиец сделал 11 голевых передач в матчах чемпионата, Кубка Англии и Лиги чемпионов. Также он забил два гола за это время.
Подробно со статистикой де Брюйне можно ознакомиться здесь.
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити». 0:1 – Стоунз забил после паса де Брюйне. Онлайн-трансляция