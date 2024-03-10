Де Брюйне сделал 11 голевых передач и забил 2 мяча за 12 игр в 2024 году

Кевин де Брюйне сделал 13 результативных действий за 12 игр в 2024 году.

Полузащитник « » ассистировал защитнику на 23-й минуте игры 28-го тура против « ».

С начала января бельгиец сделал 11 голевых передач в матчах чемпионата, Кубка Англии и Лиги чемпионов. Также он забил два гола за это время.

Подробно со статистикой де можно ознакомиться здесь.

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити». 0:1 – Стоунз забил после паса де Брюйне. Онлайн-трансляция