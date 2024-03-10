Гвардиола о словах Трента про титулы «Сити»: «Многие думают так же, как правый защитник «Ливерпуля». Без мнения сторонних людей, хорошее оно или плохое, не обойтись»

Пеп Гвардиола заявил, что высказывать мнения в адрес «Сити» – нормальное явление.

Ранее Трент Александер-Арнольд назвал « » машиной, созданной для побед. Защитник «Ливерпуля» заявил, что трофеи мерсисайдцев будут значить больше для команды и их болельщиков из-за различной финансовой ситуации в клубах.

На его слова отреагировал форвард «горожан» , позже высказался защитник .

В свою очередь, Пеп Гваридиола настаивает на том, что высказывать мнения в адрес «Сити» – это нормальное явление. Тренер подчеркнул, что ни он, ни его игроки не могут контролировать то, что другие думают о клубе.

«Мы живем в мире, где у всех есть свое мнение. Многие думают так же, как правый защитник « ». Это не ново, нет необходимости много говорить об этом.

Это нормально. У нас публичная работа, в которой нельзя обойтись без мнения сторонних людей, хорошее оно или плохое, это нормально.

Это не проблема, мы должны с этим справляться. Иначе в этом мире быть не может. В конце концов, сами мы знаем, кто мы, и должны справиться с этим», – заявил главный тренер « ».

Сегодня «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Сити» в матче 28-го тура . Игра начнется в 18:45 по московскому времени.