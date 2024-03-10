Гвардиола о словах Трента про титулы «Сити»: «Многие думают так же, как правый защитник «Ливерпуля». Без мнения сторонних людей, хорошее оно или плохое, не обойтись»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Трент Александер-Арнолд Футбол

Пеп Гвардиола заявил, что высказывать мнения в адрес «Сити» – нормальное явление.

Ранее Трент Александер-Арнольд назвал «Манчестер Сити» машиной, созданной для побед. Защитник «Ливерпуля» заявил, что трофеи мерсисайдцев будут значить больше для команды и их болельщиков из-за различной финансовой ситуации в клубах.

На его слова отреагировал форвард «горожан» Эрлинг Холанд, позже высказался защитник Рубен Диаш.

В свою очередь, Пеп Гваридиола настаивает на том, что высказывать мнения в адрес «Сити» – это нормальное явление. Тренер подчеркнул, что ни он, ни его игроки не могут контролировать то, что другие думают о клубе.

«Мы живем в мире, где у всех есть свое мнение. Многие думают так же, как правый защитник «Ливерпуля». Это не ново, нет необходимости много говорить об этом.

Это нормально. У нас публичная работа, в которой нельзя обойтись без мнения сторонних людей, хорошее оно или плохое, это нормально.

Это не проблема, мы должны с этим справляться. Иначе в этом мире быть не может. В конце концов, сами мы знаем, кто мы, и должны справиться с этим», – заявил главный тренер «Ман Сити».

Сегодня «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Сити» в матче 28-го тура АПЛ. Игра начнется в 18:45 по московскому времени.

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39 комментариев
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Так называемый персонаж
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Напрасно Трент мотивировал Пепа. Тот был настрое мирно.
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Интересный факт: у Трента голевых в АПЛ больше, чем у Грилиша, Силвы и вообще всех нынешних игроков Мансити, за исключением Де Брюйне
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Ответ Jovana Jovičić
Однако, если банально открыть трансфермаркт и посмотреть на трансферный баланс и расходы на трансферы за все времена, то МС по тратам там будет ниже условного МЮ. И не сильно впереди относительно Ливерпуля и Челси. Все большие английские клубы тратят очень большие деньги, и выхлоп стал появляться относительно недавно, когда подсел Реал, а все остальные титулы брались преимущественно, когда Реал и Барселона были не столь сильны, как в 2010-х.
А барса и Реал брали титулы ,когда английские клубы были не столь сильны . И тратили не меньше . Коуты и Азары не дадут соврать
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-А как Вас зовут, извините?
-Юра Шевчук, музыкант.
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Ответ Cyle Rayner
Барселона сильна настолько, насколько им помогают судьи. Один Реал тащит всю ла лигу в Европе.
Ну почему же один Реал? Ты несправедливо принизил заслуги Клаттенбурга, Чакыра, Кашшаи и Оливера. Нужно с благодарностью вспоминать тех кто тебе помогал.
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Ответ Евгений Кузнецов
Трент выдал базу - если бы у "Ливерпуля" было столько же бабла, Клопп собирал бы топ-состав под себя и МС стало бы сильно сложнее выигрывать
Как же любят скаузеры прибедняться)
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Ответ Proper Chels
Поражаюсь благородству Пепа. С его достижениями в футболе можно было вести себя наглее Моуринью, но он всегда скромен, настоящий джентльмен. Мог убрать выскочку Трента в одно касание, но показал, что выше этого.
Да, он понял, как нужно правильно себя вести. По началу не был таким. Видимо взял пример с Клоппа, которого все любят. Но Юрген не притворяется, он такой по натуре, а Пеп - темная лошадка. Сложно понять, что у него в мыслях. Может он говорит искренне, а может просто профессионально отвечает на вопросы тупых провокационных журналистов.
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Ответ Jovana Jovičić
Однако, если банально открыть трансфермаркт и посмотреть на трансферный баланс и расходы на трансферы за все времена, то МС по тратам там будет ниже условного МЮ. И не сильно впереди относительно Ливерпуля и Челси. Все большие английские клубы тратят очень большие деньги, и выхлоп стал появляться относительно недавно, когда подсел Реал, а все остальные титулы брались преимущественно, когда Реал и Барселона были не столь сильны, как в 2010-х.
Вы лучше посмотрите, сколько Ливерпуль выручил, продав игроков. И на эти деньги купили новых, более нужных клубу. И то, прям супер-трансферов не было, за исключением Ван Дейка и Алиссона, которых купили за деньги с продажи Коутиньо за 150 миллионов. Или около того, не помню. Смотрите на отрицательное, либо положительное сальдо, а не то, сколько потратил клуб.
Так вот Ливерпуль в этом плане на голову выше всех топов АПЛ.
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😂 правый защитник «Ливерпуля». вот и ответил хитрый Пеп,что он думает о сказанном Трент Александер-Арнолдом,даже не удосужившись, упомянуть его по имени
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Ответ Cyle Rayner
Барселона сильна настолько, насколько им помогают судьи. Один Реал тащит всю ла лигу в Европе.
А Реал никогда не получил помощь судей?)
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Ответ FanLFC
Челси вообще выше Сити. насчет Ливерпуля - нет. я вам больше скажу, Ливерпуль в АПЛ вовсе девятый по балансу заработанных/потраченных.
Челси выше, но Ливерпуль - шестой, а не девятый
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Ответ Pato07
Ну МС как бы не оправдывались, навсегда (в глазах футбольных фанатов хотя бы с конца нулевых) останутся просто государственным клубом арабской страны. Для кого то это плохо, для кого то хорошо, но это просто факт. Но для нового поколения фанатов, МС будет наверное ощущаться уже как Челси для тех, кто начал смотреть футбол в десятых. Таким же как и все остальные. Для меня как были арабским мешком без истории, таковым и останутся навсегда. Мои проблемы? Возможно.
всякое можно сказать про МС ,но всё же они не без истории., клубу основанному в 1880 году, какая никакая но история должно быть
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Ответ Денис Давыдов
Прост лысый шарлатан имя забыл, стареет.
может быть может быть,а его позицию на поле,он всё же хорошо помнит оказывается😂
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Ответ Леван Сиукаев
может быть может быть,а его позицию на поле,он всё же хорошо помнит оказывается😂
Ещё бы не помнил игрок какой позиции их разрывает 😂
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Ответ Леван Сиукаев
😂 правый защитник «Ливерпуля». вот и ответил хитрый Пеп,что он думает о сказанном Трент Александер-Арнолдом,даже не удосужившись, упомянуть его по имени
Прост лысый шарлатан имя забыл, стареет.
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Ответ Евгений Кузнецов
Трент выдал базу - если бы у "Ливерпуля" было столько же бабла, Клопп собирал бы топ-состав под себя и МС стало бы сильно сложнее выигрывать
Да они и так не слабых игроков покупают, все кто к ним приходят они были лидерами: Бенфики, ПСВ, Аякса.
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Ответ Pato07
Ну МС как бы не оправдывались, навсегда (в глазах футбольных фанатов хотя бы с конца нулевых) останутся просто государственным клубом арабской страны. Для кого то это плохо, для кого то хорошо, но это просто факт. Но для нового поколения фанатов, МС будет наверное ощущаться уже как Челси для тех, кто начал смотреть футбол в десятых. Таким же как и все остальные. Для меня как были арабским мешком без истории, таковым и останутся навсегда. Мои проблемы? Возможно.
В десятых Челси уже был одним из самых популярных клубов в мире.
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Ответ 6rpvsqvwtj
А барса и Реал брали титулы ,когда английские клубы были не столь сильны . И тратили не меньше . Коуты и Азары не дадут соврать
Барса тогда из-за Неймара переплачивала, Реал за Азара платил такие деньги когда апл в соку была, плюс опять же трансфер Нея многое поменял
Реал давно уже не тратил денег сопоставимых с апл, там условная Астон Вилла может позволить себе такие же траты как Реал, просто Реал бренд и туда идут
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Ответ Jovana Jovičić
Однако, если банально открыть трансфермаркт и посмотреть на трансферный баланс и расходы на трансферы за все времена, то МС по тратам там будет ниже условного МЮ. И не сильно впереди относительно Ливерпуля и Челси. Все большие английские клубы тратят очень большие деньги, и выхлоп стал появляться относительно недавно, когда подсел Реал, а все остальные титулы брались преимущественно, когда Реал и Барселона были не столь сильны, как в 2010-х.
Челси вообще выше Сити.

насчет Ливерпуля - нет. я вам больше скажу, Ливерпуль в АПЛ вовсе девятый по балансу заработанных/потраченных.
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Ответ pit4er
Так называемый персонаж
Напомнило ага 😂
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Трент выдал базу - если бы у "Ливерпуля" было столько же бабла, Клопп собирал бы топ-состав под себя и МС стало бы сильно сложнее выигрывать
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Тактичный Пеп.
Вежливо объяснил, что ему по барабану.
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150 обвинений шейхопроекту, все титулы в один миг могут превратиться в черепки, а лысый шарлатан будет разоблачен и осмеян
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