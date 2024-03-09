Хави об игре Ямаля: «Есть проблески, напоминающие о Месси. Но лучше не сравнивать»
Хави призвал не сравнивать Ламина Ямаля с Лионелем Месси.
16-летний хавбек «Барселоны» забил победный гол в матче Ла Лиги с «Мальоркой» (1:0).
«Сравнения с Месси заведомо обречены. Да, эпизодами… Он левоногий, смещается в центр – есть ощущение и проблески, напоминающие о Месси. Но лучше не сравнивать», – сказал главный тренер «Барселоны».
Те же смещения под удар с левой, те же пасы в разрез, тот же дриблинг
В той же Барсе сколько таких было. Лучше всего просто наблюдать за молодыми и сдержанно хвалить, без давления, чтобы потом печально не вздыхать о новом Месси, который сдулся не успев надуться.