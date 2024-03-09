Хави об игре Ямаля: «Есть проблески, напоминающие о Месси. Но лучше не сравнивать» 

Теги МЛС Барселона Хави Лионель Месси Ла Лига Интер Майами Ламин Ямаль Футбол

Хави призвал не сравнивать Ламина Ямаля с Лионелем Месси.

16-летний хавбек «Барселоны» забил победный гол в матче Ла Лиги с «Мальоркой» (1:0).

«Сравнения с Месси заведомо обречены. Да, эпизодами… Он левоногий, смещается в центр – есть ощущение и проблески, напоминающие о Месси. Но лучше не сравнивать», – сказал главный тренер «Барселоны».

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не нужно сравнивать! Сколько талантов пропало после взлетов... Нужно играть не сбавляя оборотов. Месси один такой! Даже Кристиан Роналду не смог дорости по уровню футбола до Месси!
+66
-25
+41
Уже 15 лет новые Месси покоряют Европу! Пока еще и близко нет игрока с такой игрой в футбол.
+28
-3
+25
Ответ Царун Владислав
Хватило уже и одного месси, уничтожившего всю красоту и честность футбола.
Подарил всему миру неописуемую красоту футбола, но эсть люди нехотять видеть,слышать .
+11
-4
+7
Ответ xDe xDe
Да тут даже не в очередном "новом Месси" и мерках таланта дело, а в том, что Ямаль стилем вообще не похож на аргентинца, имхо. Играет совершенно иначе.
Он капец как похож на него
Те же смещения под удар с левой, те же пасы в разрез, тот же дриблинг
+12
-6
+6
Шо опять?! Сколько было уже новых Месси?) Даже русский Месси есть)
+7
-2
+5
Ответ almatbarsa
Ямал мне больше напоминает Неймара чем Месси, разница лишь в том что левоногий и не использует лишних финтов. Месси все-таки был более взрывной в молодости и его было очень трудно сбить с ног
Его и сейчас невозможно сбить с ног. Йошку Гвардиола спроси :)
+5
0
+5
Больше всего беспокоит что пацана нагружают взрослыми нагрузками по полной. Сколько таких талантов уже в Барселоне загнали, и загубили именно здоровья. И никаких выводов не делают, выжимают все соки, и будь что будет.
+5
0
+5
Ответ Bazilic
Он капец как похож на него Те же смещения под удар с левой, те же пасы в разрез, тот же дриблинг
Ямал мне больше напоминает Неймара чем Месси, разница лишь в том что левоногий и не использует лишних финтов. Месси все-таки был более взрывной в молодости и его было очень трудно сбить с ног
+3
0
+3
Ответ Дмитрий
И по уровню футбола и по достижениям не дорос. Месси Чемпион Мира и это была точка во всех дебатах.
Эти «дебаты» смысл вашей ( похоже скучной) жизни, иначе объяснить каким макаром вы к этой новости привязали португальца не объяснимо ))))
+2
0
+2
Ответ Bazilic
Он капец как похож на него Те же смещения под удар с левой, те же пасы в разрез, тот же дриблинг
В центр многие смещаются, и левши, и правши. Пасы - может быть, хотя это тоже не уникальное для отдельного игрока явление. А дриблингом, как уже выше написали, Ямаль напоминает больше Неймара, чем Месси. У Лео совершенно другая манера бега, рывки, и обводит он иначе.
+2
-1
+1
Многие не только в Барсе, а в целом, при появлении яркого, молодого игрока начинают его сравнивать с какими-то великими игроками. И в большинстве случаев до хорошего это не доводит. Болельщики сами же сильно давят психологически на парнишек и те зачастую не справляются.
В той же Барсе сколько таких было. Лучше всего просто наблюдать за молодыми и сдержанно хвалить, без давления, чтобы потом печально не вздыхать о новом Месси, который сдулся не успев надуться.
0
0
0
Ответ Алексей Фирстов
Не нужно сравнивать! Сколько талантов пропало после взлетов... Нужно играть не сбавляя оборотов. Месси один такой! Даже Кристиан Роналду не смог дорости по уровню футбола до Месси!
Шяс тебя оштрафует за эти слова
+4
-4
0
Скорее второй Мунир Эль Хаддади
0
0
0
Ему бы до уровня Давыдова хотя бы вырасти
0
0
0
Да тут даже не в очередном "новом Месси" и мерках таланта дело, а в том, что Ямаль стилем вообще не похож на аргентинца, имхо. Играет совершенно иначе.
+3
-3
0
Ставка лишь на молодых - интересная затея, но блин, примеры - Педри, Фати и Гави. Я болельщик Реала, желаю Барселоне и ее поклонникам - множество ярких воспитанников и не поломанных чуть старше 20. Наше противостояние - одно из самых интересных.
0
0
0
Здравые слова. Уже порядком *****ли сравнение каждого 15-17летнего игрока с новым Месси.
0
0
0
Лучше не сравнивать, иначе выгонят)
0
0
0
Он скорее Неймар чем Месси.
0
0
0
Лучше об этом вообще не говорить . Есть Ямаль и все !
0
0
0
Раньше сравнивали с Марадонной Пеле щас с Месси Криштиану эт жизнь
0
0
0
Если у Ламина сильный характер, то скоро станет топ футболистом. А сравнивать, тем более давать футболку с десяткой-не надо. Уже проходили.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий