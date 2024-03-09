Хави об игре Ямаля: «Есть проблески, напоминающие о Месси. Но лучше не сравнивать» 

Хави призвал не сравнивать Ламина Ямаля с Лионелем Месси.

16-летний хавбек «Барселоны» забил победный гол в матче с «Мальоркой» (1:0).

«Сравнения с заведомо обречены. Да, эпизодами… Он левоногий, смещается в центр – есть ощущение и проблески, напоминающие о Месси. Но лучше не сравнивать», – сказал главный тренер «Барселоны».