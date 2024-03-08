Смолов о состоянии после «паненки» на ЧМ-2018: «Депрессуха, которую заливаешь алкоголем. Бухал с друзьями. Начинаешь анализировать – что ты сделал не так, что тебе эта ситуация дана?»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва ЧМ-2018 FIFA чемпионат мира алкоголь и спорт Футбол

Федор Смолов рассказал о состоянии после незабитого пенальти Хорватии.

В серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 Смолов решил пробить одиннадцатиметровый «паненкой», но вратарь Даниэль Субашич отразил удар. По итогам серии в полуфинал вышли хорваты.

Неделя после чемпионата мира, когда ты ни с кем не общался, чему она тебя научила?

– Ничему. Это депрессия, чему она тебя может научить? Такая депрессуха, которую ты заливаешь алкоголем. Я уехал. У меня было 10 дней отдыха, и бухал с друзьями. Попытка просто забыться.

Ты начинаешь анализировать, что ты в своей жизни сделал не так, что тебе вот эта ситуация дана? За что? – сказал Смолов.

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62 комментария
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что мешало тогда просто нормально пробить, а не заниматься ерундой? что мешало?!

вот он говорит: "Ты начинаешь анализировать, что ты в своей жизни сделал не так, что тебе вот эта ситуация дана? За что?"

То есть он еще до сих пор не понял, что это не что-то сверху ему это дало, а только его кривые ноги и тупая голова?!

Он до сих пор за собой вину не признает, что ударил как не пойми кто? То есть виноват кто-то сверху?!

Пипец, конечно, мышление у человека.
+57
-23
+34
Ответ Ruscello
Ну, за что? Разбежался и в угол, ни один вратарь не достанет, с современными правилами так и вообще, если вратарь не прыгнул до удара, шансов минимум, при точном сильном ударе под штангу- их ноль. Паненка- чистый выпендреж. Все запомнили этот пенальти, именно из-за стилистики, но сборная проиграла после пенальти Марио... " За что?" - вот за это, за эгоизм
Нам болельщикам легко рассуждать. Кажется, что это все так легко — огромные ворота, маленький вратарь. А когда сам идешь бить, то вратарь видится размером с Годзиллу, а ворота, как хоккейные. ;)

Марио кстати ударил со всей силы в угол — не попал.
+32
-3
+29
Ответ DonaldBrashear 2.0
что мешало тогда просто нормально пробить, а не заниматься ерундой? что мешало?! вот он говорит: "Ты начинаешь анализировать, что ты в своей жизни сделал не так, что тебе вот эта ситуация дана? За что?" То есть он еще до сих пор не понял, что это не что-то сверху ему это дало, а только его кривые ноги и тупая голова?! Он до сих пор за собой вину не признает, что ударил как не пойми кто? То есть виноват кто-то сверху?! Пипец, конечно, мышление у человека.
Да стресс, вот что помешало, в принципе это любому футболисту мешает, часто ведь даже опытные футболисты допускают ошибки под стрессом в ответственном матче, это кстати применительно и в жизни к людям, когда часто делаешь глупые поступки, о которых потом жалеешь и не понимаешь, как ты умудрился это сделать...
+19
-1
+18
Что ты сделал не так ? Пробил паненку,чтоб перед скаутами покрасоваться
+22
-7
+15
За что?)) типа это наказание было свыше-пробить пенальти как ракообразный моллюск?
+13
-3
+10
Взрослый подросток
+11
-3
+8
Ну, за что? Разбежался и в угол, ни один вратарь не достанет, с современными правилами так и вообще, если вратарь не прыгнул до удара, шансов минимум, при точном сильном ударе под штангу- их ноль. Паненка- чистый выпендреж.
Все запомнили этот пенальти, именно из-за стилистики, но сборная проиграла после пенальти Марио...
" За что?" - вот за это, за эгоизм
+13
-6
+7
Собственно, ничего ужасного не произошло - пенальти имеют свойство иногда не забиваться.

Девид "яркий же вин бовдур" Бекхем многократно в этом убеждался
+13
-7
+6
Ответ DonaldBrashear 2.0
что мешало тогда просто нормально пробить, а не заниматься ерундой? что мешало?! вот он говорит: "Ты начинаешь анализировать, что ты в своей жизни сделал не так, что тебе вот эта ситуация дана? За что?" То есть он еще до сих пор не понял, что это не что-то сверху ему это дало, а только его кривые ноги и тупая голова?! Он до сих пор за собой вину не признает, что ударил как не пойми кто? То есть виноват кто-то сверху?! Пипец, конечно, мышление у человека.
Если мы посмотрим, с испанцами три пеналя были на тоненького))
+7
-1
+6
Ответ vzi
Нам болельщикам легко рассуждать. Кажется, что это все так легко — огромные ворота, маленький вратарь. А когда сам идешь бить, то вратарь видится размером с Годзиллу, а ворота, как хоккейные. ;) Марио кстати ударил со всей силы в угол — не попал.
Марио вообще не пенальтист. Черчесову привет, за то, что позволил ему бить.
+9
-4
+5
Ответ DonaldBrashear 2.0
что мешало тогда просто нормально пробить, а не заниматься ерундой? что мешало?! вот он говорит: "Ты начинаешь анализировать, что ты в своей жизни сделал не так, что тебе вот эта ситуация дана? За что?" То есть он еще до сих пор не понял, что это не что-то сверху ему это дало, а только его кривые ноги и тупая голова?! Он до сих пор за собой вину не признает, что ударил как не пойми кто? То есть виноват кто-то сверху?! Пипец, конечно, мышление у человека.
Посмотрите источник (видео у КШ) и узнаете. Говорит, мол в голове было слишком много мыслей, поэтому не получалась принять одно решение
+5
0
+5
Ответ Cemal Mustafaoglu
Что ты сделал не так ? Пробил паненку,чтоб перед скаутами покрасоваться
господи, за затрясся он, страшно стало. Какие понты перед скаутами, не стремно самому такое писать? или у тебя ни разу в жизни стрессовых ситуаций не было? далеко не у всех мозг работает в обычном режиме при колоссальном давлении на человека
+5
-1
+4
Ответ DVS1
На диване пенальти бьешь, теоретик?
Ага, на твоем.
+4
-1
+3
Сначала после матча страдальчески лежал в центральном круге,чтоб не попасть в раздевалке под раздачу,потом с лыбой показывал ,как нарисовал себя ,бьющего пенальти, на кроссовках,сравнивая свой случай с промахом Джордана. Только одно дело -промахнуться в решающий момент на исходе сил, а другое - ходить пешком все матчи, не вступая в стыки, а в довершение ко всему в угоду своим дешевым понтам поставить шлагбаум на пути в полуфинал своей команде,отдававшей все силы на поле.
+3
0
+3
Ответ DonaldBrashear 2.0
что мешало тогда просто нормально пробить, а не заниматься ерундой? что мешало?! вот он говорит: "Ты начинаешь анализировать, что ты в своей жизни сделал не так, что тебе вот эта ситуация дана? За что?" То есть он еще до сих пор не понял, что это не что-то сверху ему это дало, а только его кривые ноги и тупая голова?! Он до сих пор за собой вину не признает, что ударил как не пойми кто? То есть виноват кто-то сверху?! Пипец, конечно, мышление у человека.
А типа когда нормально пробиваешь, то не может быть ситуации, что не забил? Это ведь такой же обман вратаря, как и удар другими техниками. Ну не получилось в этот раз. Но я не вижу тут такой уж большой разницы, как если бы он просто на трибуну засандалил.
+4
-1
+3
Этот дурень до сих не понял,что его ругают не за промах с пенальти,а за то,как он это сделал. Понты никто не любит
+3
-1
+2
Ответ DonaldBrashear 2.0
что мешало тогда просто нормально пробить, а не заниматься ерундой? что мешало?! вот он говорит: "Ты начинаешь анализировать, что ты в своей жизни сделал не так, что тебе вот эта ситуация дана? За что?" То есть он еще до сих пор не понял, что это не что-то сверху ему это дало, а только его кривые ноги и тупая голова?! Он до сих пор за собой вину не признает, что ударил как не пойми кто? То есть виноват кто-то сверху?! Пипец, конечно, мышление у человека.
он же сам буквально в 2018 и 2019 году говорил, что стрессанул и было страшно, потому и вышел корявый удар, он за него впоследствии извинился.
+1
0
+1
Ответ человек умелый
Собственно, ничего ужасного не произошло - пенальти имеют свойство иногда не забиваться. Девид "яркий же вин бовдур" Бекхем многократно в этом убеждался
Вот только несмотря на это и личную жизнь вне поля, Дэвид был профессионалом до мозга костей. А насчет Федора есть сомнения.
Кстати, его же удар могли и в 1/8 взять, но Де Хеа на том турнире решил почти не спасать свою команду.
+3
-2
+1
Ответ vzi
Нам болельщикам легко рассуждать. Кажется, что это все так легко — огромные ворота, маленький вратарь. А когда сам идешь бить, то вратарь видится размером с Годзиллу, а ворота, как хоккейные. ;) Марио кстати ударил со всей силы в угол — не попал.
Вот вот)
Почему-то считается что пенка - это верняк, типа ворота же большие.
Но ворота то большие, только почти все стараются ударить условно говоря впритирку со штангой и желательно повыше, чтобы если вратарь угадал направление удара, было меньше шансов дотянутся.
Так что по факту "полезная площадь" больших ворот катастрофически сужается до условного десятка сантиметров от каждой штанги или перекладины. А значит и риск не забить выше.
Короче, не всё так просто.
+1
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+1
Ответ Полуэктов Пётр
А типа когда нормально пробиваешь, то не может быть ситуации, что не забил? Это ведь такой же обман вратаря, как и удар другими техниками. Ну не получилось в этот раз. Но я не вижу тут такой уж большой разницы, как если бы он просто на трибуну засандалил.
Всё верно
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0
Ответ DonaldBrashear 2.0
что мешало тогда просто нормально пробить, а не заниматься ерундой? что мешало?! вот он говорит: "Ты начинаешь анализировать, что ты в своей жизни сделал не так, что тебе вот эта ситуация дана? За что?" То есть он еще до сих пор не понял, что это не что-то сверху ему это дало, а только его кривые ноги и тупая голова?! Он до сих пор за собой вину не признает, что ударил как не пойми кто? То есть виноват кто-то сверху?! Пипец, конечно, мышление у человека.
Был кураж, что всё по плечу... А оно, вот как
0
0
0
Ответ Stop-D
Да стресс, вот что помешало, в принципе это любому футболисту мешает, часто ведь даже опытные футболисты допускают ошибки под стрессом в ответственном матче, это кстати применительно и в жизни к людям, когда часто делаешь глупые поступки, о которых потом жалеешь и не понимаешь, как ты умудрился это сделать...
При «стрессе» стал исполнять паненку? Серьезно? :-)))))
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Ответ DonaldBrashear 2.0
что мешало тогда просто нормально пробить, а не заниматься ерундой? что мешало?! вот он говорит: "Ты начинаешь анализировать, что ты в своей жизни сделал не так, что тебе вот эта ситуация дана? За что?" То есть он еще до сих пор не понял, что это не что-то сверху ему это дало, а только его кривые ноги и тупая голова?! Он до сих пор за собой вину не признает, что ударил как не пойми кто? То есть виноват кто-то сверху?! Пипец, конечно, мышление у человека.
На него была ставка как на главного форварда той сборной на фоне нескольких успешных сезонов. ЧМ же для Феди был провальным. Может быть этим пенальти и хотел хоть как-то войти в историю. Но поступок глупый, конечно. В товарняках или в матчах с Сан-Марино хоть сколько угодно так бей, но не в четвертьфинале чемпионата мира же.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
что мешало тогда просто нормально пробить, а не заниматься ерундой? что мешало?! вот он говорит: "Ты начинаешь анализировать, что ты в своей жизни сделал не так, что тебе вот эта ситуация дана? За что?" То есть он еще до сих пор не понял, что это не что-то сверху ему это дало, а только его кривые ноги и тупая голова?! Он до сих пор за собой вину не признает, что ударил как не пойми кто? То есть виноват кто-то сверху?! Пипец, конечно, мышление у человека.
Дегенеарт, что с него взять.
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Ответ vzi
Нам болельщикам легко рассуждать. Кажется, что это все так легко — огромные ворота, маленький вратарь. А когда сам идешь бить, то вратарь видится размером с Годзиллу, а ворота, как хоккейные. ;) Марио кстати ударил со всей силы в угол — не попал.
Так и вопросов к нему не было, домашний четверть финал ЧМ, первый в истории и возможно последний, не время для пижонства. Ну если ты не Зидан, конечно.
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Ответ vzi
Там больше никто не был готов. У всех ноги сводило. Зобнин вообще не понимал, где он и что. ;)) Но в целом я согласен — бить Паненкой, не будучи Паненкой, Тотти, Пирло или Рамосом, это очень большой риск.
или Зиданом
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Ответ vzi
Нам болельщикам легко рассуждать. Кажется, что это все так легко — огромные ворота, маленький вратарь. А когда сам идешь бить, то вратарь видится размером с Годзиллу, а ворота, как хоккейные. ;) Марио кстати ударил со всей силы в угол — не попал.
Хватит отмазывать этого лимитчика. Он сам себя тогда прекрасно закопал своими словами про Джордана. К Марио претензий и не было, не забил - да, бывает. Но не пытался понтануться и не нёс потом ахинею в интервью.
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Зато честно !
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Ответ PIT-BUL
Хоть убейте я не понимаю как такие игроки как Смолов, Кокорин вообще стали футболистами да ещё и игроками сборной... Ни таланта ни-че-го.
Таланта нет у них? Серьезно?
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Ответ человек умелый
Собственно, ничего ужасного не произошло - пенальти имеют свойство иногда не забиваться. Девид "яркий же вин бовдур" Бекхем многократно в этом убеждался
Человек умелый имеет черту быть глупым
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