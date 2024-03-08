Смолов о состоянии после «паненки» на ЧМ-2018: «Депрессуха, которую заливаешь алкоголем. Бухал с друзьями. Начинаешь анализировать – что ты сделал не так, что тебе эта ситуация дана?»

Федор Смолов рассказал о состоянии после незабитого пенальти Хорватии.

В серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 Смолов решил пробить одиннадцатиметровый «паненкой», но вратарь Даниэль Субашич отразил удар. По итогам серии в полуфинал вышли хорваты.

– Неделя после чемпионата мира, когда ты ни с кем не общался, чему она тебя научила?

– Ничему. Это депрессия, чему она тебя может научить? Такая депрессуха, которую ты заливаешь алкоголем. Я уехал. У меня было 10 дней отдыха, и бухал с друзьями. Попытка просто забыться.

Ты начинаешь анализировать, что ты в своей жизни сделал не так, что тебе вот эта ситуация дана? За что? – сказал .