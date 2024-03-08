Смолов о состоянии после «паненки» на ЧМ-2018: «Депрессуха, которую заливаешь алкоголем. Бухал с друзьями. Начинаешь анализировать – что ты сделал не так, что тебе эта ситуация дана?»
Федор Смолов рассказал о состоянии после незабитого пенальти Хорватии.
В серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 Смолов решил пробить одиннадцатиметровый «паненкой», но вратарь Даниэль Субашич отразил удар. По итогам серии в полуфинал вышли хорваты.
– Неделя после чемпионата мира, когда ты ни с кем не общался, чему она тебя научила?
– Ничему. Это депрессия, чему она тебя может научить? Такая депрессуха, которую ты заливаешь алкоголем. Я уехал. У меня было 10 дней отдыха, и бухал с друзьями. Попытка просто забыться.
Ты начинаешь анализировать, что ты в своей жизни сделал не так, что тебе вот эта ситуация дана? За что? – сказал Смолов.
вот он говорит: "Ты начинаешь анализировать, что ты в своей жизни сделал не так, что тебе вот эта ситуация дана? За что?"
То есть он еще до сих пор не понял, что это не что-то сверху ему это дало, а только его кривые ноги и тупая голова?!
Он до сих пор за собой вину не признает, что ударил как не пойми кто? То есть виноват кто-то сверху?!
Пипец, конечно, мышление у человека.
Марио кстати ударил со всей силы в угол — не попал.
Все запомнили этот пенальти, именно из-за стилистики, но сборная проиграла после пенальти Марио...
" За что?" - вот за это, за эгоизм
Девид "яркий же вин бовдур" Бекхем многократно в этом убеждался
Кстати, его же удар могли и в 1/8 взять, но Де Хеа на том турнире решил почти не спасать свою команду.
Почему-то считается что пенка - это верняк, типа ворота же большие.
Но ворота то большие, только почти все стараются ударить условно говоря впритирку со штангой и желательно повыше, чтобы если вратарь угадал направление удара, было меньше шансов дотянутся.
Так что по факту "полезная площадь" больших ворот катастрофически сужается до условного десятка сантиметров от каждой штанги или перекладины. А значит и риск не забить выше.
Короче, не всё так просто.