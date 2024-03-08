80% женщин-тренеров в Британии сталкивались с сексизмом, 60% думали бросить работу из-за отношения (Kick It Out)

Исследование утверждает, что в тренерской среде Великобритании существует сексизм.

Опрос 115 женщин-тренеров из Великобритании, проведенный компанией Kick It Out, показал, что 80% респондентов сталкивались с сексизмом в тренерской среде, а 60% рассматривали возможность ухода с работы из-за отношения к ним по причине их пола.

«Многие женщины, с которыми мы беседовали, рассказывали о своей страсти и любви к тренерской работе, но также говорили об изнеможении, которое наступает от того, что их регулярно принижают, подвергают сомнению и не замечают в тренерской среде.

Футбол должен серьезно относиться к сексизму, если мы хотим увеличить число женщин в тренерской среде, и мы надеемся, что результаты этого исследования могут стать катализатором для того, чтобы сделать тренерскую деятельность более благоприятной для женщин», – говорит Холли Варни, главный операционный директор Kick it Out.

Большинство опрошенных тренеров работают в молодежном футболе, причем 86% из них прошли тренерские курсы. Большинство случаев сексизма были результатом поведения коллег.

55% респондентов заявили, что их мнение подвергалось сомнению или игнорировалось, а 48% подвергалось сомнению их знание правил. 35% процентов респондентов заявили, что чувствовали себя нежеланными в тренерской среде, хотя 60% опрошенных заявили, что среда была инклюзивной.

Респонденты критиковали клубы за то, что у них нет адекватных систем для рассмотрения жалоб на сексизм. Недоверие к этой системе, возможно, объясняет тот факт, что 71% тех, кто столкнулся с сексизмом на тренерских курсах, не захотели сообщать об этом.

Один тренер, выступившая на условиях анонимности, рассказала о своем опыте, который привел ее к уходу от тренерства.

«Я люблю тренировать и вдохновлять девочек играть в футбол, а женщины-тренеры – это важный пример для подражания.

К сожалению, последние несколько лет мне лично было очень тяжело из-за сексизма со стороны моих коллег-тренеров. Я никогда не хотела говорить об этом дальше, потому что не хочу попасть в черный список из-за этого, но я больше не работаю тренером из-за сексизма, с которым я столкнулась.

Клубы должны лучше поддерживать женщин-тренеров, которые у них есть, и иметь политику, согласно которой будут приняты меры, если им сообщат о сексизме», – сказала она.