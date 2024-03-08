80% женщин-тренеров в Британии сталкивались с сексизмом, 60% думали бросить работу из-за отношения (Kick It Out)

Теги премьер-лига Англия женский футбол Профсоюз футболистов и тренеров сексизм дискриминация Футбол

Исследование утверждает, что в тренерской среде Великобритании существует сексизм.

Опрос 115 женщин-тренеров из Великобритании, проведенный компанией Kick It Out, показал, что 80% респондентов сталкивались с сексизмом в тренерской среде, а 60% рассматривали возможность ухода с работы из-за отношения к ним по причине их пола.

«Многие женщины, с которыми мы беседовали, рассказывали о своей страсти и любви к тренерской работе, но также говорили об изнеможении, которое наступает от того, что их регулярно принижают, подвергают сомнению и не замечают в тренерской среде.

Футбол должен серьезно относиться к сексизму, если мы хотим увеличить число женщин в тренерской среде, и мы надеемся, что результаты этого исследования могут стать катализатором для того, чтобы сделать тренерскую деятельность более благоприятной для женщин», – говорит Холли Варни, главный операционный директор Kick it Out.

Большинство опрошенных тренеров работают в молодежном футболе, причем 86% из них прошли тренерские курсы. Большинство случаев сексизма были результатом поведения коллег.

55% респондентов заявили, что их мнение подвергалось сомнению или игнорировалось, а 48% подвергалось сомнению их знание правил. 35% процентов респондентов заявили, что чувствовали себя нежеланными в тренерской среде, хотя 60% опрошенных заявили, что среда была инклюзивной.

Респонденты критиковали клубы за то, что у них нет адекватных систем для рассмотрения жалоб на сексизм. Недоверие к этой системе, возможно, объясняет тот факт, что 71% тех, кто столкнулся с сексизмом на тренерских курсах, не захотели сообщать об этом.

Один тренер, выступившая на условиях анонимности, рассказала о своем опыте, который привел ее к уходу от тренерства.

«Я люблю тренировать и вдохновлять девочек играть в футбол, а женщины-тренеры – это важный пример для подражания.

К сожалению, последние несколько лет мне лично было очень тяжело из-за сексизма со стороны моих коллег-тренеров. Я никогда не хотела говорить об этом дальше, потому что не хочу попасть в черный список из-за этого, но я больше не работаю тренером из-за сексизма, с которым я столкнулась.

Клубы должны лучше поддерживать женщин-тренеров, которые у них есть, и иметь политику, согласно которой будут приняты меры, если им сообщат о сексизме», – сказала она.

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22 комментария
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Такими темпами в западной европе скоро наскление вымрет само по себе.
- Женщины внимание расценивают как харасмент при любом похожем случае.
- Мужчины любят мужчин и это всячески поддерживается на гос уровне.
Мамонты...
+26
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+21
Я тоже постоянно сталкиваюсь с сексизмом на работе. Меня заставляют больше работать только потому что я мужчина, а девушкам на той же должности постоянно делают поблажки
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Почти любая работа - стресс. И у мужчин-тренеров история такая же. В них тоже сомневаются, тоже есть борьба за место, тоже критика со всех сторон. Это не «сексизм», это жизнь. И женщины, как мы видим, чаще любят поплакаться о проблемах, что характерно. Не выдерживают.
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Вижу 80% в статистике, сразу верю.
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Ответ Aleksey Yashin
Мостовой: Меня регулярно принижают, подвергают сомнению и не замечают в тренерской среде
царизм?
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Сексизм -хорош, даже уровень собственной не компетенции им можно оправдать. Удобный такой сексизм.
+9
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Друг спрашивает фото этих женщин тренеров
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Мостовой: Меня регулярно принижают, подвергают сомнению и не замечают в тренерской среде
+6
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Тут на днях я прочёл, как чернокожая глухая работница Гугла пожаловалась, что её держат на работе только из-за квоты, а не из-за профессиональных навыков. Как будто не этого добивались!
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Если бы все наши женщины знали что означает сексизм, интересно сколько из них сталкивалось бы с сексизмом на работе ?
+4
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Может нужно работать достойно, а не ныть на каждом шагу
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Можно поменять заголовок, но смысл останется: "80% негров-тренеров в Британии сталкивались с расизмом, 60% думали бросить работу из-за отношения".
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Похоже наши дети будут знакомиться с помощью четкой инструкции, иначе это будет сексизмом. Или ждать предложения/внимания от женщин...
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<<Респонденты критиковали клубы за то, что у них нет адекватных систем для рассмотрения жалоб на сексизм. <<

Считаю, им непременно нужно создать автоматизированную систему доносов на сексизм, и называться она должна SexSot
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95% мужчин в мире сталкивались с потребительским отношением женщин к ним и дешёвыми психологическими манипуляциями на чувстве вины и "настоящий мужчина должен". Но так как в повесточке этого нет, то и пофиг.
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Ответ Sergio666
Такими темпами в западной европе скоро наскление вымрет само по себе. - Женщины внимание расценивают как харасмент при любом похожем случае. - Мужчины любят мужчин и это всячески поддерживается на гос уровне. Мамонты...
Да-да, продолжайте волноваться за Западную Европу по российским методичкам и дальше)
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60% надо было действовать
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Значит с обществом всё в порядке
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Ну ничего себе, с их мнением не соглашались, да ещё и подвергали сомнению! Ох уж эти сексисты, какие негодяи! С мужиками то всегда во всем соглашаются, ага.
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Ответ AlexZhano__
Тут на днях я прочёл, как чернокожая глухая работница Гугла пожаловалась, что её держат на работе только из-за квоты, а не из-за профессиональных навыков. Как будто не этого добивались!
Ну так пусть увольняется.
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Ответ AlexZhano__
Тут на днях я прочёл, как чернокожая глухая работница Гугла пожаловалась, что её держат на работе только из-за квоты, а не из-за профессиональных навыков. Как будто не этого добивались!
В штатах есть две группы. Одна часть халявщиков БЛМщиков которые за поблажки по цвету кожи, а есть другая, которая например заблокировала в одном из штатов закон о "разнообразии" потому что считают что должны получать места по уму, а не из-за цвета кожи. Так что как и во всем, есть адекватные люди, а есть не очень, к сожалению вторые громче о себе любят заявлять и почему то пресса больше их выделяет всегда. .
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Броса й✌🏼
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