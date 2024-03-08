Абдуллина о том, где комфортнее – в Лондоне или Париже: «В России! В Европе больше из вежливости спрашивают, как дела. Элемент хорошего тона, а не реальное желание»

Теги Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия женский футбол Париж Женская футбольная Суперлига Алсу Абдуллина Футбол

Алсу Абдуллина ответила на вопрос об адаптации в Европе.

– Лондон или Париж? Где комфортнее?

– В России! Даже не знаю, что ответить. Пока нигде не комфортно. Я тут одна, семья далеко, язык не родной. Одно дело приехать на недельку отдохнуть, а другое – жить.

Если бы меня спросили, осталась бы я на долгое время за границей, уехала бы жить просто так, без футбола, я бы, наверное, ответила: «Скорее нет, чем да».

Во всяком случае, сейчас чувствую так. Может быть, потом меня что-то здесь оставит.

– К чему было сложнее всего привыкнуть в бытовом плане?
 
– Языковой барьер, совсем другой менталитет, другие люди.

Я заметила, что в Европе люди часто при встрече спрашивают, как твои дела, больше из вежливости.

Это как будто бы элемент хорошего тона, а не реальное желание, – сказала полузащитница «Челси» Алсу Абдуллина, которая играет за «Париж» на правах аренды.

68 комментариев
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Ну да, а в России все действительно инскренне интересуются делами друг друга и переживают за благосостояние. В любой момент готовы прийти на помощь и отдать последние сбережения.
+187
-20
+167
А вежливость это плохо по -твоему?😅😅😅😄😄😄
+81
-12
+69
И про метро, про метро пусть скажет! А то че она как не русская...
+73
-12
+61
У нас-то всем интересно как у тебя дела и правда
+36
-7
+29
почитал вики, странно, что игрок сборной оказалась никому не нужна из российских клубов. Контракт с Челси заканчивается уже в июне, надеюсь, сможет перейти в какой-нибудь отечественный клуб. Жалко девушку, после Актюбинского и Альметьевска попасть в Лондон и Париж, врагу такого не пожелаешь, конечно.
+25
-2
+23
-Специалисты говорят, что в России стало жить лучше.
-А люди утверждают, что это не так.
-Ну, так они же не специалисты.
+27
-6
+21
Ответ commeilfaut
И про метро, про метро пусть скажет! А то че она как не русская...
Был в европейском метро. Чистое, аккуратное. Никаких крыс, тараканов, местами даже красиво оформлено.
Не скрою, что в Москве с новыми станциями или даже с Площадью революции или Комсомольской - небо и земля, но в целом, отличия от Белорусской, Свиблово, Чертановской или Китай-город (от таких обычных) - минимальные
+27
-8
+19
Зануда - это человек, который на вопрос "как дела?" правда начинает рассказывать, как дела.
+20
-2
+18
Ответ Михаил Алексеев
Ну да, а в России все действительно инскренне интересуются делами друг друга и переживают за благосостояние. В любой момент готовы прийти на помощь и отдать последние сбережения.
так и есть... в России левый человек, которому ты действительно безразличен не будет у тебя спрашивать про твои дела, как это происходит у них.
+31
-13
+18
"Отменяют культуру" - плохо
Спрашивают как дела - тоже плохо

Да определитесь уже там
+25
-8
+17
Как кто-то хорошо сказал: лучше видеть на улице у людей фальшивые улыбки, чем угрюмые,безразличные и полные злобы выражения лиц россиян
+22
-9
+13
В Европе люди только из вежливости спрашивают, как у тебя дела. В России же искренне друг друга ненавидят. Другое дело, конечно 👍🏻
+24
-12
+12
Ответ Валера, уходи!!!
так и есть... в России левый человек, которому ты действительно безразличен не будет у тебя спрашивать про твои дела, как это происходит у них.
Это обычный small talk, нет ничего в этом зазорного
+14
-7
+7
Ответ JENNINGS
Был в европейском метро. Чистое, аккуратное. Никаких крыс, тараканов, местами даже красиво оформлено. Не скрою, что в Москве с новыми станциями или даже с Площадью революции или Комсомольской - небо и земля, но в целом, отличия от Белорусской, Свиблово, Чертановской или Китай-город (от таких обычных) - минимальные
"Европейское метро" рукалицо просто )))

Ты правда думаешь, что в Париже или в Вене, например, оно одинаковое? ))
+8
-2
+6
Иностранцы тоже удивляются, что мы также поверхностно желаем здоровья при встрече с незнакомыми людьми, говоря "здравствуйте". И почему-то не хотим всерьез выяснять что там со здоровьем у собеседника на самом деле. Вот такие мы лицемеры.
+8
-2
+6
Ответ JENNINGS
Был в европейском метро. Чистое, аккуратное. Никаких крыс, тараканов, местами даже красиво оформлено. Не скрою, что в Москве с новыми станциями или даже с Площадью революции или Комсомольской - небо и земля, но в целом, отличия от Белорусской, Свиблово, Чертановской или Китай-город (от таких обычных) - минимальные
Друг мой,я по работе был довольно долгое время Париже и Берлине и скажу так метро там даже смешно с Московским сравнивать.Так же наверно как АПЛ с РПЛ.Технологичность,удобство навигации в переходах,чистота и оформление станций на другом уровне.Это факт.Так что не надо сову на глобус пытаться натянуть.
+7
-2
+5
Ответ Никита Михайлов
А вежливость это плохо по -твоему?😅😅😅😄😄😄
Нет вежливость хорошо, лицемерие плохо.
+10
-5
+5
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Это да) Такие вот расспросы, даже если предположить их искренность, не обязательно говорят о том, что людям есть реально дело до тебя и других. В основном это просто означает, что люди сильно любят потрепаться, немного, а иногда и много, посплетничать, послушать всякие истории, и возможно рассказать их потом и другим.
Для людей такие разговоры то же самое развлечение, как и бульварное чтиво или передачи с Малаховым. Большинству глубоко наплевать что на журнальных звёзд, что на приглашённых на телек Фрось из деревень, что на старых знакомых с их рассказами о себе и других.
Послушали, разошлись и забыли.
Это не то, чтобы плохо, это данность, и такой интерес никакой особенной душевной теплоты в людях не обнаружает, как нередко думают многие (не говорю здесь про тебя). Бабки у подъездов тоже хотят знать как у всех дела, но далеко не все из них действительно добры и участливы.
Иногда я предпочитаю просто поздороваться с человеком и идти дальше, чем напороться на его странный и подробный интерес о всех подряд.
+6
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+5
Ответ Vedved
Так они и не спрашивают как у тебя дела)
так и там не спрашивают. how are you. это просто призказка. в россии тоже например принято говорить "до свидания" причем даже людям которых ты видишь первый и скорее всего последний раз. это как если бы иностранец начал возмущаться - все мне говорят "до свидания" а время и место не назначают, фу какие
+4
0
+4
Надо быть амёбой совершенно без извилин, чтобы в 2024 году думать что приветствие это вопрос как у тебя дела.

В русском языке, когда тебе незнакомый человек говорит "здравствуйте", это он тебе здоровья желает? )) Нет, это устойчивые приветствия.
+3
0
+3
Ответ JENNINGS
Был в европейском метро. Чистое, аккуратное. Никаких крыс, тараканов, местами даже красиво оформлено. Не скрою, что в Москве с новыми станциями или даже с Площадью революции или Комсомольской - небо и земля, но в целом, отличия от Белорусской, Свиблово, Чертановской или Китай-город (от таких обычных) - минимальные
а ещё там там нету турникетов и абсолютно никаких досмотров
+3
0
+3
Всегда первым делом выясняю, как у кого дела, пока не узнаю, не успокоюсь
+3
-1
+2
Ответ Гоша Петров
Друг мой,я по работе был довольно долгое время Париже и Берлине и скажу так метро там даже смешно с Московским сравнивать.Так же наверно как АПЛ с РПЛ.Технологичность,удобство навигации в переходах,чистота и оформление станций на другом уровне.Это факт.Так что не надо сову на глобус пытаться натянуть.
с навигацией в берлинском метро всё ок. оформление станций и чистота конечно так себе, но свои плюсы тоже есть - метро регулярно работает в ночь на выходных и праздниках, нет турникетов и театра безопасности, станции у-бана расположены достаточно близко друг к другу и, следовательно, до них не так далеко идти, да и в час пик я ни разу не попадал в такой же, как в Выхино в 8 утра в будний день - почти всегда можно беспрепятственно сесть

ну и Берлин с Парижем это только два города. буквально в трех часах на север от Берлина Гамбург, в четырёх на юг - Прага, и в обоих этих городах метро чистое и комфортное. Оформление конечно да, но оформление это фишка самого по себе московского метро
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Ответ kost68
можно подумать в россии посторонним людям на тебя не пофиг
Так они и не спрашивают как у тебя дела)
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Кому какое дело как у тебя дела😄
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-3
+2
Просто надо говорить "Нормально"
Если говорить "Отлично" - будут завидовать
Если говорить "Плохо" - будут злорадствовать
+2
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А когда в России спрашивают "как дела, чо делаешь" такие как Алсу реально думают, что это искренне?
+2
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+2
А в России прям озабочены твоими делами да?)
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Хотя я, как эмигрант, понимаю её мысли. Очень близко)
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Ответ commeilfaut
И про метро, про метро пусть скажет! А то че она как не русская...
Ну не завидуй так. Возможно, и в твоей зарубежной перди однажды появится достойное метро. Или хоть какое-нибудь метро.
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