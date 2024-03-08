Абдуллина о том, где комфортнее – в Лондоне или Париже: «В России! В Европе больше из вежливости спрашивают, как дела. Элемент хорошего тона, а не реальное желание»
Алсу Абдуллина ответила на вопрос об адаптации в Европе.
– Лондон или Париж? Где комфортнее?
– В России! Даже не знаю, что ответить. Пока нигде не комфортно. Я тут одна, семья далеко, язык не родной. Одно дело приехать на недельку отдохнуть, а другое – жить.
Если бы меня спросили, осталась бы я на долгое время за границей, уехала бы жить просто так, без футбола, я бы, наверное, ответила: «Скорее нет, чем да».
Во всяком случае, сейчас чувствую так. Может быть, потом меня что-то здесь оставит.
– К чему было сложнее всего привыкнуть в бытовом плане?
– Языковой барьер, совсем другой менталитет, другие люди.
Я заметила, что в Европе люди часто при встрече спрашивают, как твои дела, больше из вежливости.
Это как будто бы элемент хорошего тона, а не реальное желание, – сказала полузащитница «Челси» Алсу Абдуллина, которая играет за «Париж» на правах аренды.
-А люди утверждают, что это не так.
-Ну, так они же не специалисты.
Не скрою, что в Москве с новыми станциями или даже с Площадью революции или Комсомольской - небо и земля, но в целом, отличия от Белорусской, Свиблово, Чертановской или Китай-город (от таких обычных) - минимальные
Спрашивают как дела - тоже плохо
Да определитесь уже там
Ты правда думаешь, что в Париже или в Вене, например, оно одинаковое? ))
Для людей такие разговоры то же самое развлечение, как и бульварное чтиво или передачи с Малаховым. Большинству глубоко наплевать что на журнальных звёзд, что на приглашённых на телек Фрось из деревень, что на старых знакомых с их рассказами о себе и других.
Послушали, разошлись и забыли.
Это не то, чтобы плохо, это данность, и такой интерес никакой особенной душевной теплоты в людях не обнаружает, как нередко думают многие (не говорю здесь про тебя). Бабки у подъездов тоже хотят знать как у всех дела, но далеко не все из них действительно добры и участливы.
Иногда я предпочитаю просто поздороваться с человеком и идти дальше, чем напороться на его странный и подробный интерес о всех подряд.
В русском языке, когда тебе незнакомый человек говорит "здравствуйте", это он тебе здоровья желает? )) Нет, это устойчивые приветствия.
ну и Берлин с Парижем это только два города. буквально в трех часах на север от Берлина Гамбург, в четырёх на юг - Прага, и в обоих этих городах метро чистое и комфортное. Оформление конечно да, но оформление это фишка самого по себе московского метро
Если говорить "Отлично" - будут завидовать
Если говорить "Плохо" - будут злорадствовать