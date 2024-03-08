Абдуллина о том, где комфортнее – в Лондоне или Париже: «В России! В Европе больше из вежливости спрашивают, как дела. Элемент хорошего тона, а не реальное желание»

Алсу Абдуллина ответила на вопрос об адаптации в Европе.

– Лондон или Париж? Где комфортнее?

– В России! Даже не знаю, что ответить. Пока нигде не комфортно. Я тут одна, семья далеко, язык не родной. Одно дело приехать на недельку отдохнуть, а другое – жить.

Если бы меня спросили, осталась бы я на долгое время за границей, уехала бы жить просто так, без футбола, я бы, наверное, ответила: «Скорее нет, чем да».

Во всяком случае, сейчас чувствую так. Может быть, потом меня что-то здесь оставит.

– К чему было сложнее всего привыкнуть в бытовом плане?



– Языковой барьер, совсем другой менталитет, другие люди.

Я заметила, что в Европе люди часто при встрече спрашивают, как твои дела, больше из вежливости.

Это как будто бы элемент хорошего тона, а не реальное желание, – сказала полузащитница «Челси» Алсу Абдуллина, которая играет за «Париж» на правах аренды.