Судьям Ла Лиги не нравится поведение Беллингема. Арбитры считают, что оно не способствует нормальной атмосфере на поле

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Джуд Беллингем Футбол

Испанские арбитры недовольны поведением Джуда Беллингема.

Полузащитник «Реала» получил красную карточку в матче с «Валенсией» (2:2) за то, что выразил недовольство свистком арбитра Хесуса Хиля Мансано за мгновение до навеса, приведшего к голу мадридцев на 99-й минуте.

Джуда Беллингема дисквалифицировали на две игры Ла Лиги за «неуважительное отношение к судье».

Как пишет Marca, испанские арбитры считают Беллингема футболистом, не способствующим нормальной атмосфере на поле из-за своих протестов, которые выражаются эмоционально. Судьям не нравится, как англичанин к ним обращается, а также его тон.

В нынешнем сезоне англичанин получил пять желтых карточек в 22 матчах чемпионата Испании. В прошлом сезоне Беллингем играл за дортмундскую «Боруссию» и не получил ни одного предупреждения за 31 игру.

42 комментария
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Может потому что его лупят каждый матч, ломают ноги, а вы пропускаете это и не свистите, я бы с удовольствием глянул, как судейкам так пару раз бы прилетело, а никто б не свистнул! А потом послушал, как они нежно и без мата говорят
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Ответ f42h45d84q
Может потому что его лупят каждый матч, ломают ноги, а вы пропускаете это и не свистите, я бы с удовольствием глянул, как судейкам так пару раз бы прилетело, а никто б не свистнул! А потом послушал, как они нежно и без мата говорят
Так и есть, почти в каждом матче такое происходит и не раз. Бедные испанские кроты, Беллингем у них плохой, достаёт бедолаг)
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Экспертов по этикету в комментариях битком..
Как солёные грузди в банке у мамки на полке..
И у всех - любит: Барселона..
+22
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+6
Ответ Южанин78
Честно говоря, очень токсичен сейчас Реал из-за поведения трех игроков: Винисиус, Родриго и Беллингем. И я не понимаю в чем причина этого, ведь игрового кризиса вообще близко нет, как сказал Карло после игры с Лейпцигом: "Да, это была плохая игра, но мы на 7 очков опережаем Жирону в Ла Лиги и вышли в четверьтфинал ЛЧ". Мне, кажется, ветераны должны провести командное собрание и сделать внушения.
А в чем Родриго то провинился? Он вообще бегает молча, никого не трогает.
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А какой интересно футболист в Ла Лиге, если высказывает своё недовольство, выражается не в высоком тоне? Все такие вежливые и воздушные, пушистые и только Беллингем один грубиян
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Беллингем не нравится судьям, потому что открыто говорит этим клоунам, что они обо**ались!)
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Может если есть такая корреляция с прошлым сезоном, то не игрок резко стал м77777, а с судьями в Испании, МОЖЕТ БЫТЬ В ТЕОРИИ, что-то не так
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Ответ proeast
Конфликт ручной Лол Лиги Мадрида и судей? 😂 Борьба коричневого с желтым 👏🏻
Любит : Барселона

😁
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Ответ f0rmoceft
Так и есть, почти в каждом матче такое происходит и не раз. Бедные испанские кроты, Беллингем у них плохой, достаёт бедолаг)
Так судили бы нормально, глядишь и перестали бы на них матом орать, к тому же он не орал, а сказал «это гол ять»
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Ответ Южанин78
Честно говоря, очень токсичен сейчас Реал из-за поведения трех игроков: Винисиус, Родриго и Беллингем. И я не понимаю в чем причина этого, ведь игрового кризиса вообще близко нет, как сказал Карло после игры с Лейпцигом: "Да, это была плохая игра, но мы на 7 очков опережаем Жирону в Ла Лиги и вышли в четверьтфинал ЛЧ". Мне, кажется, ветераны должны провести командное собрание и сделать внушения.
Родриго? ты чё с параллельной вселенной?
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Ответ dr. cage
Экспертов по этикету в комментариях битком.. Как солёные грузди в банке у мамки на полке.. И у всех - любит: Барселона..
А что им делать? Команда позорится почти в каждом матче… в каждом турнире.
Тренер Барсы потерял уважение
Президент Барсы потерял уважение

Да вся Барса уже не та и никто ее за топ клуб не считает… вот и пытаются кулесы упоминать Реал 😁
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Ответ messi_leo
Ты несешь какую-то околесицу
Ты даже не знаешь что это за слово, иди лучше цветы и поздравления принимай на свой праздник
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Вот и Билли идеальный! 😍
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А какое отношение должно быть у футболиста к арбитрам, которые фиксируют на нем 1 фол из 5, так еще и за откровенные подкаты в ноги соперников карточками не наказывают? По-моему Беллингем указывал на это, но его, почему-то, проигнорировали.
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Какая-то высосанная из одного места чушь. И это в Испании, где существует печальная традиция после каждого свистка окружать судью вдесятером. Но не угодил им, видите ли, именно Беллингем.
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Джуд это Мохаммед Али от футбола, а он всегда жалил как оса
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Если кто смотрит Мадрид может видеть насколько часто достаточно грубые фолы против Джуда не свистят вообще, естественно это накапливается и выливается в открытое недовольство решениями. Такое же происходило с Вини, когда с минимальных пропущенных нарушений,дошли до того,что садист Мафео влетал прямой ногой в колено,а судья молчал, а Паулиста(благо там судья дал КК) просто с размаху бил его ногой как боксёрскую грушу.
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В игровом плане адаптировался быстро, в эмоциональном - дольше получается.
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Может потому что его лупят каждый матч, ломают ноги, а вы пропускаете это и не свистите, я бы с удовольствием глянул, как судейкам так пару раз бы прилетело, а никто б не свистнул! А потом послушал, как они нежно и без мата говорят
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Судьям стоит начать с себя,они должны понять,что не они главные звезды этого чемпионата.Им не хватает самокритики!После дела Негрейры доверие к судьям подорвано и это надо понимать.Каждый тур скандалы связанные с судейскими решениями.
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А итальянские судьи возмущены протестами Хвичи—-он уже получил 5 желтых и пропустил матч….не нравится судьям …
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Звездуля очередная растет ))
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Это их еще Мостовой не посылал.
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Предлагаю перед началом матча, после того, как футболисты пожмут друг другу руки, сразу идти к судьям и целовать им ноги стоя на коленях, ведь испанские судьи, несомненно, достойны этого
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