Судьям Ла Лиги не нравится поведение Беллингема. Арбитры считают, что оно не способствует нормальной атмосфере на поле

Испанские арбитры недовольны поведением Джуда Беллингема.

Полузащитник « » получил красную карточку в матче с «Валенсией» (2:2) за то, что выразил недовольство свистком арбитра Хесуса Хиля Мансано за мгновение до навеса, приведшего к голу мадридцев на 99-й минуте.

дисквалифицировали на две игры Ла Лиги за «неуважительное отношение к судье».

Как пишет Marca, испанские арбитры считают Беллингема футболистом, не способствующим нормальной атмосфере на поле из-за своих протестов, которые выражаются эмоционально. Судьям не нравится, как англичанин к ним обращается, а также его тон.

В нынешнем сезоне англичанин получил пять желтых карточек в 22 матчах . В прошлом сезоне Беллингем играл за дортмундскую «Боруссию» и не получил ни одного предупреждения за 31 игру.