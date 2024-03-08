77-летний Перес в ответ на просьбу фаната «Реала» подписать Мбаппе и Дэвиса: «Кто такие Мбаппе и Дэвис?»
Флорентино Перес заявил, что не знает, кто такие Килиан Мбаппе и Альфонсо Дэвис.
В четверг вечером президент «Реала», отмечающий сегодня 77-летие, случайно встретился на парковке с группой болельщиков мадридского клуба.
Один из фанатов обратился к Пересу: «Вы должны подписать Дэвиса и Мбаппе. С ними мы выиграем все».
В ответ босс «сливочных» спросил: «Кто такой Мбаппе? Кто такой Дэвис?»
Ранее стало известно, что «Реал» уже согласовал 5-летний контракт с форвардом «ПСЖ» Мбаппе, который летом станет свободным агентом, и близок к трансферу защитника «Баварии» Дэвиса.
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Главное в том, что Флорентино в 77 лет еще в форме и может непринужденно шутить с фанатами.