77-летний Перес в ответ на просьбу фаната «Реала» подписать Мбаппе и Дэвиса: «Кто такие Мбаппе и Дэвис?»

Флорентино Перес заявил, что не знает, кто такие Килиан Мбаппе и Альфонсо Дэвис.

В четверг вечером президент « », отмечающий сегодня 77-летие, случайно встретился на парковке с группой болельщиков мадридского клуба.

Один из фанатов обратился к : «Вы должны подписать и . С ними мы выиграем все».

В ответ босс «сливочных» спросил: «Кто такой Мбаппе? Кто такой Дэвис?»

Ранее стало известно, что «Реал» уже согласовал 5-летний контракт с форвардом « » Мбаппе, который летом станет свободным агентом, и близок к трансферу защитника «Баварии» Дэвиса.