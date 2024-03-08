77-летний Перес в ответ на просьбу фаната «Реала» подписать Мбаппе и Дэвиса: «Кто такие Мбаппе и Дэвис?»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы болельщики Флорентино Перес Килиан Мбаппе Альфонсо Дэвис Футбол

Флорентино Перес заявил, что не знает, кто такие Килиан Мбаппе и Альфонсо Дэвис.

В четверг вечером президент «Реала», отмечающий сегодня 77-летие, случайно встретился на парковке с группой болельщиков мадридского клуба.

Один из фанатов обратился к Пересу: «Вы должны подписать Дэвиса и Мбаппе. С ними мы выиграем все». 

В ответ босс «сливочных» спросил: «Кто такой Мбаппе? Кто такой Дэвис?»

Ранее стало известно, что «Реал» уже согласовал 5-летний контракт с форвардом «ПСЖ» Мбаппе, который летом станет свободным агентом, и близок к трансферу защитника «Баварии» Дэвиса.

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57 комментариев
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Ответ Мага Аушев
Зашел в вики почитать про биографию дона Переса, а там.. 😂графа "дети" https://i.postimg.cc/V62v9q3M/Screenshot-20240308-085639-com-yandex-browser.jpg
948 вкладок – капец😄
+58
-1
+57
Причём тут возраст в заголовке? Отсылка к Байдену что ли
+56
-5
+51
Ответ Флориан Виртц
Мбапе может обидеться
Кто такой Мбапе?
+52
-2
+50
Зашел в вики почитать про биографию дона Переса, а там.. 😂графа "дети"

https://i.postimg.cc/V62v9q3M/Screenshot-20240308-085639-com-yandex-browser.jpg
+50
-3
+47
Ответ Тимофей Воробьёв
948 вкладок – капец😄
Он не знает что можно закрывать)
+39
0
+39
Админ так намекнул что у него маразм? 🤡🤡🤡
+22
-3
+19
Ответ Руслан Ганбаров
Причём тут возраст в заголовке? Отсылка к Байдену что ли
Это целенаправленная политика этого сайта всегда стараться поддеть Реал. Они даже Рамоса в новость про унылый период Месси в ПСЖ вставили.
Главное в том, что Флорентино в 77 лет еще в форме и может непринужденно шутить с фанатами.
+10
-2
+8
Ответ Тимофей Воробьёв
948 вкладок – капец😄
А потом когда чето тупит в инете телфон, пора новый покупать)
+7
0
+7
Фло в своем возрасте все еще адекватнее тех, которые пытаются приписать ему синдром Байдена. Никогда не был фанатом РМ, но Фло - великий президент. Номер один в мире
+8
-2
+6
Ответ Мага Аушев
Зашел в вики почитать про биографию дона Переса, а там.. 😂графа "дети" https://i.postimg.cc/V62v9q3M/Screenshot-20240308-085639-com-yandex-browser.jpg
Давно колдунщики яндекса стали википедией?
+5
0
+5
Ответ Полуэктов Пётр
А потом когда чето тупит в инете телфон, пора новый покупать)
948. Он никогда ещё не менял смартфон)
+5
0
+5
Есть стойкое ощущение, что переход Мбаппе по итогу окажется полезным больше в медийном плане, чем в игровом. Если бы хотел перейти - давно бы уже играл за реал. А так вон может как с тем же Бэйлом выйти: да, пользу приносил, хайлайтами запомнился, но ожидали большего. А может вообще второй Азар приедет
+5
-1
+4
Ответ Флориан Виртц
Мбапе может обидеться
На детей и стариков не обижаются.
+4
0
+4
Ответ Руслан Ганбаров
Причём тут возраст в заголовке? Отсылка к Байдену что ли
К Путину
+21
-18
+3
Тутберидзе прикинулась фанаткой Реала, чтобы пропихнуть дочку в королевский клуб. Мбаппе был упомянут для отвода глаз
+4
-1
+3
Ответ Никита Давыдкин
Есть стойкое ощущение, что переход Мбаппе по итогу окажется полезным больше в медийном плане, чем в игровом. Если бы хотел перейти - давно бы уже играл за реал. А так вон может как с тем же Бэйлом выйти: да, пользу приносил, хайлайтами запомнился, но ожидали большего. А может вообще второй Азар приедет
Бэкс тоже в игровом плане не вывел на новый уровень,но медийку поднял в облака. У всего есть своя цель. Мбаппе всё же талант не слабый.
+2
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Ответ Omar Sivori
Он не знает что можно закрывать)
Теперь узнает))
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+2
а в конце добавил: "В мадрид не зовут дважды"
+2
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+2
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Админ так намекнул что у него маразм? 🤡🤡🤡
Типа "Идея... идея... и де я нахожусь?" А по факту там память дай бог. Может даже слишком хорошая. Дед всё помнит. И всех. И за всех.
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Ответ Мартинелли
К Путину
Путину всего 71. В американской геронтократии считался бы молодёжью.
+1
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Ответ Руслан Ганбаров
Причём тут возраст в заголовке? Отсылка к Байдену что ли
Отсылка к тому, что у него сегодня день рождения.
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Он их не знает потому что они чёрные?
+1
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Ответ 5t1ck
Бэкс тоже в игровом плане не вывел на новый уровень,но медийку поднял в облака. У всего есть своя цель. Мбаппе всё же талант не слабый.
да там скорее бэкс свою медийку поднял в облака, а не Реала. Всё таки клуб в то время собрал галактикос, мировых звёзд и без него было навалом
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Возраст почтенный, мог и забыть, а мог и съязвить)
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Ответ Никита Давыдкин
да там скорее бэкс свою медийку поднял в облака, а не Реала. Всё таки клуб в то время собрал галактикос, мировых звёзд и без него было навалом
Заезд футбола да, но Бэкс это кроме спорта просто мировая селебрити тех времен. Однозначно он привлек много миллионных сделок Мадриду
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Ответ Леван Сиукаев
в Переса,на мгновение,Байден вселился
Скорее Дзюба с его показным незнанием фамилий бывших тренеров.
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Мбапе может обидеться
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Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Админ так намекнул что у него маразм? 🤡🤡🤡
У админа?)
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Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Админ так намекнул что у него маразм? 🤡🤡🤡
Админ так намекнул, что у Переса маразм.
+2
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Ответ Никита Давыдкин
Есть стойкое ощущение, что переход Мбаппе по итогу окажется полезным больше в медийном плане, чем в игровом. Если бы хотел перейти - давно бы уже играл за реал. А так вон может как с тем же Бэйлом выйти: да, пользу приносил, хайлайтами запомнился, но ожидали большего. А может вообще второй Азар приедет
Как Азар вряд ли, а вот вариант как с Бэйлом вполне возможен.
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