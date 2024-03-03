«Барсе» нужно на 200 млн евро снизить ведомость зарплат. Без роста доходов придется продавать игроков

Теги Барселона Ла Лига Камп Ноу Nike финансовый фэйр-плей кризис деньги Футбол

«Барселоне» нужно снизить зарплатную ведомость примерно на 200 млн евро.

«Барселона» оказалась в деликатной финансовой ситуации: у клуба осталось не так много способов вписаться в требования, предъявляемые к бюджету на сезон.

Каталонцы рассчитывали получить 40 миллионов евро от компании Libero за часть прав на Barça Studios, но деньги так и не поступили. Дело по этому спору рассматривается в суде. Вынужденный переезд на Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса также привел к снижению доходов.

В связи с этим «Барселона» рассчитывает на три «рычага»: открытие «Камп Ноу» после реконструкции, увеличение дохода по контракту с техническим спонсором и продажа игроков. От этих составляющих зависит экономическое будущее клуба.

20 февраля для «Барселоны» был установлен новый лимит зарплат – 204 млн евро. В начале сезона он составлял 270 млн евро. Снижение связано с тем, что «Барса» не смогла значительно сократить расходы на игроков, а также получила больше расходов и меньше доходов, чем ожидалось. Теперь «Барсе» нужно сократить фонд зарплат примерно на 200 млн евро, чтобы соответствовать требованиям, так как сейчас на зарплаты клуб тратит около 400 млн.

Учитывая эту ситуацию, у «Барселоны» осталось три варианта действий.

Если строительные работы завершат в срок, на «Камп Ноу» команда сможет вернуться в ноябре. Это приведет к увеличению продаж билетов, абонементов, парковочных мест, а также к росту дохода от продаж в музее и клубных магазинах на стадионе. Сейчас, когда «Барса» выступает на Олимпийском стадионе, эта статья дохода находится на низком уровне.

Если план по возвращению на «Камп Ноу» успешно реализуют, то клуб попытается больше заработать за счет контракта с техническим спонсором. У «Барселоны» напряженные отношения с Nike, но действующий контракт все еще в силе, поэтому за его разрыв клубу придется заплатить неустойку.

Кроме того, чтобы улучшить финансовое положение, «Барселона» может пойти на продажи воспитанников, но такой вариант пока не рассматривается.

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36 комментариев
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Мда, эти клоуны закрывали глаза на все махинации Бартомеу, на жирный контракты которые он выдавал, на то сколько он на игроков тратил, все это и привело к плачевному состоянию, а сейчас они строят из себя героев, ограничивая все больше и больше Барселону
+33
-15
+18
Все то нужно прекратить платит зарплату Месси
+28
-13
+15
Месси разрушил команду ,у него фантастическая любовь к деньгам,даже сейчас получает долги с Барсы….вот уж легенда ….
+12
-5
+7
Фанаты Барселоны на спортс решили не продавать Араухо. Так что пусть руководство ищут другие рычаги.
+7
-1
+6
Ответ Parce
Мда, эти клоуны закрывали глаза на все махинации Бартомеу, на жирный контракты которые он выдавал, на то сколько он на игроков тратил, все это и привело к плачевному состоянию, а сейчас они строят из себя героев, ограничивая все больше и больше Барселону
Так там откаты и им, походу, тоже шли. Бартомеу столько мутил (те же «обмены» с Валенсией, например) и безнаказанно, с нынешним уровнем «правда, живите по правде» тебасовцев это было бы невозможно🤓
+5
-2
+3
Ответ Старик Стариканов
Все то нужно прекратить платит зарплату Месси
Если прекратить ему платить, он перестанет быть самым богатым футболистом. «На это я пойтить не могу»
+4
-2
+2
"Деликатная финансовая ситуация..." Как красиво автор назвал ситуацию, которая в простонародье называется: "Полная жопа!"
+4
-2
+2
Ответ Дияр Анетов
Тоже не понял этот момент, нужно было немного сезон другой «переболеть» а не подписывать пенсионеров на немалые зп. Ведь в любом случае, клуб был бы в зоне лч и доходы не сильно снизились бы, а так получается состав все равно нужно чистить от пассажиров и усилять, а бабок нема. Лапорта по ощущениям не намного лучше Бартомеу
Они вообще могли оставлять Обамеянга и не брать к примеру Левандовского. Я не думаю что было бы сильно хуже. Но ладно, решили взять топового форварда с именем, пускай. Зачем было брать середняков, которые не лучше молодежки своей. Два сезона хватило бы разгрести финансы. Единственный удачный трансфер - это Гюндоган. Если смогут забрать Конселу, тоже будет отлично, в остальном политика плачевная.
+1
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+1
получается продажей Араухо с Де Йонгом можно вытащить клуб из Ж?
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Ответ James Franc
Не надо было брать Рафиньо и Торреса, сэкономили бы 100 млн. плюс бесполезные Алонсо и Э. Гарсия, сами виноваты.
Тоже не понял этот момент, нужно было немного сезон другой «переболеть» а не подписывать пенсионеров на немалые зп. Ведь в любом случае, клуб был бы в зоне лч и доходы не сильно снизились бы, а так получается состав все равно нужно чистить от пассажиров и усилять, а бабок нема. Лапорта по ощущениям не намного лучше Бартомеу
0
0
0
Ответ James Franc
Они вообще могли оставлять Обамеянга и не брать к примеру Левандовского. Я не думаю что было бы сильно хуже. Но ладно, решили взять топового форварда с именем, пускай. Зачем было брать середняков, которые не лучше молодежки своей. Два сезона хватило бы разгрести финансы. Единственный удачный трансфер - это Гюндоган. Если смогут забрать Конселу, тоже будет отлично, в остальном политика плачевная.
Вот момент с Аубой и Левой в точку попал, размен вообще ни о чем, я тогда уже недоумевал, зачем это всё затеяли. Габонец как по мне даже поживее поляка был
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Бюджет зарплат нужно на 200 млн снизить? Может до 200?
Там написано, что сейчас они тратят 400 млн на зарплаты. Все корректно. Хотя сама сумма - дичь. Видимо сюда входят все отложенные пандемийные выплаты игрокам, которых уже давно нет в клубе.
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Ответ RAMIK
Продайте Леву, Де Йонга, Араухо, отпустите ненужных легионеров и стройте команду вокруг своих. Год, два и все наладится.
Френки и Араухо входят в топ 5 на своей позиции
Какой продать?
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Ответ Мистер
Есть люди которые понимают в этом? Это конкрентно у ла лиги такие правила или у всех чемпионатов такие правила?
У Ла Лиги
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Ответ Дияр Анетов
Вот момент с Аубой и Левой в точку попал, размен вообще ни о чем, я тогда уже недоумевал, зачем это всё затеяли. Габонец как по мне даже поживее поляка был
Который мог и на фланге спокойно играть и скорость хорошая, к сожалению руководство Барсы совершило много стратегических ошибок и продолжает их совершать.
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Комментарий удален модератором
Ответ Гамаль Хайдаров
получается продажей Араухо с Де Йонгом можно вытащить клуб из Ж?
Глупости это всё !
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Ответ Гномович!
они еще месси платят зарплату))
Ага, должны еще около 60 миллионов :)
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
они еще месси платят зарплату))
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Бюджет зарплат нужно на 200 млн снизить? Может до 200?
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В чем проблема обновиться? Раскидайте да этот шлак,там же есть норм молодежь
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Походу придется воспитанников продавать. Самый простой и действенный способ. Слишком уж большая сумма разницы.
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Продайте Леву, Де Йонга, Араухо, отпустите ненужных легионеров и стройте команду вокруг своих. Год, два и все наладится.
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Есть люди которые понимают в этом? Это конкрентно у ла лиги такие правила или у всех чемпионатов такие правила?
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Сколько главный тренер получает. Урежтьте зарплату и будет всё в норме
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вся жизнь футбол, а ты в ней зарплатная ведомость барсы
+3
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Скоро футболистам придется доплачивать что бы за Барсу играть
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