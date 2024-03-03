«Барсе» нужно на 200 млн евро снизить ведомость зарплат. Без роста доходов придется продавать игроков

«Барселоне» нужно снизить зарплатную ведомость примерно на 200 млн евро.

« » оказалась в деликатной финансовой ситуации: у клуба осталось не так много способов вписаться в требования, предъявляемые к бюджету на сезон.

Каталонцы рассчитывали получить 40 миллионов евро от компании Libero за часть прав на Barça Studios, но деньги так и не поступили. Дело по этому спору рассматривается в суде. Вынужденный переезд на Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса также привел к снижению доходов.

В связи с этим «Барселона» рассчитывает на три «рычага»: открытие «Камп Ноу» после реконструкции, увеличение дохода по контракту с техническим спонсором и продажа игроков. От этих составляющих зависит экономическое будущее клуба.

20 февраля для «Барселоны» был установлен новый лимит зарплат – 204 млн евро. В начале сезона он составлял 270 млн евро. Снижение связано с тем, что «Барса» не смогла значительно сократить расходы на игроков, а также получила больше расходов и меньше доходов, чем ожидалось. Теперь «Барсе» нужно сократить фонд зарплат примерно на 200 млн евро, чтобы соответствовать требованиям, так как сейчас на зарплаты клуб тратит около 400 млн.

Учитывая эту ситуацию, у «Барселоны» осталось три варианта действий.

Если строительные работы завершат в срок, на «Камп Ноу» команда сможет вернуться в ноябре. Это приведет к увеличению продаж билетов, абонементов, парковочных мест, а также к росту дохода от продаж в музее и клубных магазинах на стадионе. Сейчас, когда «Барса» выступает на Олимпийском стадионе, эта статья дохода находится на низком уровне.

Если план по возвращению на « » успешно реализуют, то клуб попытается больше заработать за счет контракта с техническим спонсором. У «Барселоны» напряженные отношения с , но действующий контракт все еще в силе, поэтому за его разрыв клубу придется заплатить неустойку.

Кроме того, чтобы улучшить финансовое положение, «Барселона» может пойти на продажи воспитанников, но такой вариант пока не рассматривается.