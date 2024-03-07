Тчуамени о том, что Винисиуса не удалили: «Нам повезло, возможно. На прошлой неделе судейство было не в нашу пользу»

Орельен Тчуамени считает, что Винисиуса могли удалить в игре с «Лейпцигом».

«Реал» сыграл вничью с « » в ответном матче 1/8 финала (1:1, первая игра – 1:0).

На 55-й минуте вингер мадридцев сфолил на Вилли Орбане в центральном круге, а затем толкнул его двумя руками в шею. Главный судья матча показал бразильцу желтую карточку. Через 10 минут Винисиус открыл счет.

«На прошлой неделе [в матче с «Валенсией»] судейство было не в нашу пользу. Возможно, в этом моменте нам повезло. Это хорошо для нас», – сказал в интервью Canal+.

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