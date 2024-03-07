Тчуамени о том, что Винисиуса не удалили: «Нам повезло, возможно. На прошлой неделе судейство было не в нашу пользу»

Теги бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Давиде Масса РБ Лейпциг Винисиус Жуниор Орельен Тчуамени Футбол

Орельен Тчуамени считает, что Винисиуса могли удалить в игре с «Лейпцигом».

«Реал» сыграл вничью с «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, первая игра – 1:0).

На 55-й минуте вингер мадридцев Винисиус Жуниор сфолил на Вилли Орбане в центральном круге, а затем толкнул его двумя руками в шею. Главный судья матча Давиде Масса показал бразильцу желтую карточку. Через 10 минут Винисиус открыл счет.

«На прошлой неделе [в матче с «Валенсией»] судейство было не в нашу пользу. Возможно, в этом моменте нам повезло. Это хорошо для нас», – сказал Тчуамени в интервью Canal+.

Винисиус провел «Реал» в ЛЧ. Хотя нарывался на красную за 10 минут до гола

Как же хорош был «Лейпциг» с «Реалом». Комплименты!

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26 комментариев
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Лапорт ударил Модрича по лицу. 2 новости 100 комментов
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/eilish/3039701.html
https://www.sports.ru/football/1108743839-eks-sudya-fernandes-laport-mog-poluchit-krasnuyu-kartochku-za-udar-mod.html
Вини толкнул кого-то. 20 новостей 2к+ комментов
+37
-24
+13
Ответ войд
Комментарий скрыт
Мадридский прихвостень, сделай так условный Ольмо сразу заскулил бы
+25
-14
+11
Ответ Эрнандес Эрнандес
А разве это тянет на удвоение? Раньше кулесы были другого мнения в таких моментах)) https://e0.365dm.com/15/08/2048x1152/lionel-messi-mapou-yanga-mbiwa-barcelona_3333600.jpg?20150806075044
Любопытно, что буквально с прошлой недели фаны Реала массово стали стрелочниками... да!?)
+4
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+4
Ответ King_X
Месси оскорбляет пожилого заслуженного тренера(при этом болеющего) просто за то, что тот не восхвалял его дома матча, а сказал, что остановит - местным сектантам ок Месси оскорбляет соперника, назвав придурком - ок Месси бьёт мячом в трибуну - им ок Месси пытается забить при саудите в отключке, хотя все остановились - им ок Месси бычит почти в каждом матче в МЛС, толкаясь, пихая соперников - ок Месси прерывает передачу рукой без ЖК на ЧМ - им ок Месси не только не останавливается, но издевательски перекидывает мяч и перепрыгивает через соперника, которому нужна помощь - тож ок Месси, поюзав Лаоса как песика всю карьеру, после помощи в матче с Голалндией, оскорбляет того, своего верного слугу - тож ок И эт чисто что сходу вспомнилось Местные сектанты такие, их кумирчику можно, образ скромного и благородного не пострадает, а при других решениях, где на усмотрение судьи - громкие слова и истерики)) И новостники туда же, про фол Ямаля особо не спешили новости давать))
Это же надо было к новости, которая даже намека на Месси не содержит, выкатит такую простыню. И кто еще сектанты)
+9
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+3
Устройте Вини тёмную,чтобы не подводил команду своим поведением.Сейчас судья испугался в следующий раз прямая красная.Хотя Вини запоёт про расизм.
+5
-3
+2
Ответ rej1sta
Это же надо было к новости, которая даже намека на Месси не содержит, выкатит такую простыню. И кто еще сектанты)
Стрелки надо переводить, а на кого? Правильно, на своего хозяина🤓
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Благодаря судейству вы прошли Лейпцинг и камбэкнули до ничьи.
+3
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не привыкли к справедливому судейству, ага
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Ответ xbfy7wncvc
Перес перестраховался. Сделал вид, что Реал засудили против Валенсии, чтобы пройти в четвертьфинал ЛЧ. Все таки 15 ЛЧ сама не завоюется (это рофл, ребята Реала, не принимайте близко к сердцу)
Не видел, чтобы Реал засудили против Валенсии. Знаю только про гол, который был забит после матча и про какое-то нытье...
+1
0
+1
Ответ Борис Моисеев
Лапорт ударил Модрича по лицу. 2 новости 100 комментов https://www.sports.ru/tribuna/blogs/eilish/3039701.html https://www.sports.ru/football/1108743839-eks-sudya-fernandes-laport-mog-poluchit-krasnuyu-kartochku-za-udar-mod.html Вини толкнул кого-то. 20 новостей 2к+ комментов
И зацени самый заплюсованный комментарий от болельщика Мадрида.
Этим и отличаются мадридисты от болел других команд.
+1
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+1
А разве это тянет на удвоение? Раньше кулесы были другого мнения в таких моментах))

https://e0.365dm.com/15/08/2048x1152/lionel-messi-mapou-yanga-mbiwa-barcelona_3333600.jpg?20150806075044
+5
-5
0
Ответ ZeLatan Ibrahimovich
Мадридский прихвостень, сделай так условный Ольмо сразу заскулил бы
Комментарий удален модератором
Ответ войд
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ VictorVallecano
Комментарий удален модератором
А ничего, что Тчуамени игрок Мадрида?
+1
-1
0
Ответ Борис Моисеев
Лапорт ударил Модрича по лицу. 2 новости 100 комментов https://www.sports.ru/tribuna/blogs/eilish/3039701.html https://www.sports.ru/football/1108743839-eks-sudya-fernandes-laport-mog-poluchit-krasnuyu-kartochku-za-udar-mod.html Вини толкнул кого-то. 20 новостей 2к+ комментов
Борис Моиисев болеет за Реал. И почему я не удивлён?
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-3
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Ответ Эрнандес Эрнандес
А разве это тянет на удвоение? Раньше кулесы были другого мнения в таких моментах)) https://e0.365dm.com/15/08/2048x1152/lionel-messi-mapou-yanga-mbiwa-barcelona_3333600.jpg?20150806075044
Как одно,отменяет другое??
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