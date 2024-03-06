Булыкин проголосует за Путина: «Есть небольшие недочеты, но тут вопросы не к президенту, а к главам регионов и городов. Хотелось бы, чтобы в России все было хорошо, как в Москве – город номер один в мире»

Теги Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Владимир Путин Сергей Собянин Политика Футбол

Дмитрий Булыкин высказался о предстоящих президентских выборах в России.

– Сейчас сделали дистанционное голосование, вообще никуда ходить не надо. Нажал клавишу и проголосовал. Очень удобно, непременно этим воспользуюсь, чтобы никуда не идти. Проголосую из дома, сейчас XXI век, все можно делать в телефоне, никаких проблем.

– За кого проголосуете?

– Проголосую за действующего президента, как и в прошлый раз.

– Если Владимира Путина переизберут, каких действий вы бы от него хотели на новом президентском сроке?

– Есть небольшие недочеты, но тут вопросы не к президенту, а к главам регионов и городов. Я живу в Москве, могу рассуждать только про нее. А так, хотелось бы, чтобы в России все было хорошо, как в Москве – она нереально улучшилась и в плане инфраструктуры, и в плане порядка. Госуслуги радуют. Город номер один в мире.

– Собянин – красавчик?

Собянин очень много усилий приложил. Конечно, есть куда еще стремиться, возникают у меня вопросы по поводу парковок, каршеринга. Но за то, что было сделано, ему можно поставить твердую пятерку, – сказал бывший игрок сборной России.

РФС утвердил перенос 21-го тура РПЛ на 23-25 апреля в связи с выборами президента РФ

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212 комментариев
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Почему они не могут логически дойти до одной простой мысли: если человек 20 лет у власти и не может подобрать на места компетентных чиновников, то, может быть, в нем тогда проблема?
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+223
Классика. Самодержца подводят бояре.
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С усилением диктатуры в стране вполне логично, что на первый план вылезают люди, клянущиеся в преданности партии и вождю..
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"Небольшие недочеты", в понимании Булыкина, видимо, это то, что еще не все инакомыслящие сидят и не все страны полностью отказались с нами торговать. Ну, ничего, впереди еще 6 лет правления стратега. То ли еще будет
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Нападение на суверенное государство, отжим территорий, искалеченные судьбы миллионов россиян и украинцев - это небольшой недочёт, так и запишем
+83
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Есть небольшие недочёты ©
+60
-3
+57
Ответ Антон Фалафель
Классика. Самодержца подводят бояре.
Которые являются ставленниками самодержца
+54
-1
+53
Ответ JENNINGS
Зайду через часик, пока комменты настоятся)
Путин: "Мечтаю, чтобы сборная России сыграла на Олимпиаде по футболу" - ради этого вводят лимит на легионеров

Украина: Выходит на Олимпиаду-2024 в Париже

Что это, если не очередная геополитическая победа?
+55
-10
+45
Зайду через часик, пока комменты настоятся)
+46
-9
+37
Ответ Lionel Andres Messi 10
Почему они не могут логически дойти до одной простой мысли: если человек 20 лет у власти и не может подобрать на места компетентных чиновников, то, может быть, в нем тогда проблема?
Вопрос, он и ему подобные персонажи реально глупенькие или просто делают вид?
+37
-3
+34
Булыкину невдомек, что зависимость между благосостоянием Москвы и остальной России - обратно пропорциональная.
+38
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+33
Дима, даже клавишу нажимать не обязательно. Очень удобно.
+29
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+28
Ответ Заяцволк
Комментарий скрыт
только вот проблемка, он их не снимает
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0
+28
Москва - это мемориальный гранитный комплекс в память о мирной жизни.
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+26
Ответ Заяцволк
Комментарий скрыт
Живя в Москве, мне интересно, почему в регионы все приказы идут из Москвы? Возьми любую страну, неужели в Гамбурге люди живут хуже, чем в Берлине, или может в Милане живут хуже, чем в Риме, может в Барселоне хуже, чем в Мадриде? Так почему у нас одна Москва живет?
+24
0
+24
"Есть небольшие недочеты, но тут вопросы не к президенту, а к главам регионов и городов"

Опять Царь хороший, бояре плохие!!!
+19
-1
+18
Небольшие недочёты - это двухсотые и трехсотые на чужой территории?
+21
-3
+18
Ответ Заяцволк
Комментарий скрыт
А он снимает их с должностей?))
Воробьева, у которого пол-Подмосковья зимой без тепла осталось, ничего, не сняли, даже похвалили)))
+17
0
+17
Ответ Lionel Andres Messi 10
Почему они не могут логически дойти до одной простой мысли: если человек 20 лет у власти и не может подобрать на места компетентных чиновников, то, может быть, в нем тогда проблема?
У кого мозгов нет, тот не способен логически до чего-то дойти.
+17
-1
+16
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Не верещит, конечно, с пеной у рта, а использует заезженный со времен царей штамп.
+17
-3
+14
На выборах Путина проголосует за Путина)))
+14
0
+14
Ответ Я поддерживаю В.В. Путина
Комментарий скрыт
Настолько красиво, что не поймешь - человек болеет или сарказм потрясный
+15
-1
+14
Ответ Lionel Andres Messi 10
Почему они не могут логически дойти до одной простой мысли: если человек 20 лет у власти и не может подобрать на места компетентных чиновников, то, может быть, в нем тогда проблема?
Классический самостоп по Оруеллу
+14
-1
+13
Приходи в воскресенье в 12, Дима
+14
-1
+13
Ответ sp.msk.86
Комментарий скрыт
потому что количество стран уменьшится?
+12
0
+12
Бутылкин
+12
-1
+11
Ответ sp.msk.86
Комментарий скрыт
Ну что то он снёс за 24 года..опозицию, города в Украине и в России..но ты прав ещё есть куда стремиться. Ещё лет 20 впереди не дай бог...
+12
-2
+10
"... а третий - футболист"
+10
0
+10
Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий скрыт
Везде по-другому, кроме Северной Кореи, России, Китая или новых друзей Пыни - африканских диктаторов)
"Репрессивные законы - это какие?"
Дружок, если твоё двоемыслие мешает тебе замечать очевидные вещи, то я здесь бессилен.
Очень сложно снова заставить человека говорить, что дважды два - четыре, если он уже усвоил, что это будет пять. Благодаря многолетнему воздействию госпропаганды на неокрепшие юношеские умы.
+10
-2
+8
Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий скрыт
В устранении политических конкурентов, например. Или в появлении репрессивных законов.
+11
-4
+7
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