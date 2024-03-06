Булыкин проголосует за Путина: «Есть небольшие недочеты, но тут вопросы не к президенту, а к главам регионов и городов. Хотелось бы, чтобы в России все было хорошо, как в Москве – город номер один в мире»

Дмитрий Булыкин высказался о предстоящих президентских выборах в России.

– Сейчас сделали дистанционное голосование, вообще никуда ходить не надо. Нажал клавишу и проголосовал. Очень удобно, непременно этим воспользуюсь, чтобы никуда не идти. Проголосую из дома, сейчас XXI век, все можно делать в телефоне, никаких проблем.

– За кого проголосуете?

– Проголосую за действующего президента, как и в прошлый раз.

– Если Владимира Путина переизберут, каких действий вы бы от него хотели на новом президентском сроке?

– Есть небольшие недочеты, но тут вопросы не к президенту, а к главам регионов и городов. Я живу в Москве, могу рассуждать только про нее. А так, хотелось бы, чтобы в России все было хорошо, как в Москве – она нереально улучшилась и в плане инфраструктуры, и в плане порядка. Госуслуги радуют. Город номер один в мире.

– Собянин – красавчик?

– очень много усилий приложил. Конечно, есть куда еще стремиться, возникают у меня вопросы по поводу парковок, каршеринга. Но за то, что было сделано, ему можно поставить твердую пятерку, – сказал бывший игрок сборной России.

РФС утвердил перенос 21-го тура РПЛ на 23-25 апреля в связи с выборами президента РФ