Булыкин проголосует за Путина: «Есть небольшие недочеты, но тут вопросы не к президенту, а к главам регионов и городов. Хотелось бы, чтобы в России все было хорошо, как в Москве – город номер один в мире»
Дмитрий Булыкин высказался о предстоящих президентских выборах в России.
– Сейчас сделали дистанционное голосование, вообще никуда ходить не надо. Нажал клавишу и проголосовал. Очень удобно, непременно этим воспользуюсь, чтобы никуда не идти. Проголосую из дома, сейчас XXI век, все можно делать в телефоне, никаких проблем.
– За кого проголосуете?
– Проголосую за действующего президента, как и в прошлый раз.
– Если Владимира Путина переизберут, каких действий вы бы от него хотели на новом президентском сроке?
– Есть небольшие недочеты, но тут вопросы не к президенту, а к главам регионов и городов. Я живу в Москве, могу рассуждать только про нее. А так, хотелось бы, чтобы в России все было хорошо, как в Москве – она нереально улучшилась и в плане инфраструктуры, и в плане порядка. Госуслуги радуют. Город номер один в мире.
– Собянин – красавчик?
– Собянин очень много усилий приложил. Конечно, есть куда еще стремиться, возникают у меня вопросы по поводу парковок, каршеринга. Но за то, что было сделано, ему можно поставить твердую пятерку, – сказал бывший игрок сборной России.
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