Мудрик забил за «Челси» впервые в 2024-м. У вингера 5+3 в этом сезоне
Михаил Мудрик забил первый гол за «Челси» в 2024 году.
23-летний вингер сборной Украины отличился в матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» – «Лидс» (2:1, первый тайм).
Мудрик прервал серию из 7 матчей без голов – он не забивал с 27 декабря, когда поразил ворота «Кристал Пэлас» (2:1).
Таким образом, украинец забил во всех турнирах в сезоне-202324 – в АПЛ, Кубке Англии и Кубке лиги.
Всего в этом сезоне на счету Михаила 5 голов, 3 ассиста и 5 желтых карточек в 27 матчах. Его статистика – здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
У лучшего игрока Кипра целых 2 гола и 1 ассист в ЛЕ, Мудрик туда даже не вышел с топовыми партнёрами.
Лучше бы ему больше шансов давали, чем Мадуэке, который бегает по настроению.
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