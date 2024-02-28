Мудрик забил за «Челси» впервые в 2024-м. У вингера 5+3 в этом сезоне

Теги Челси Сборная Украины по футболу премьер-лига Англия Кубок Англии Лидс Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик забил первый гол за «Челси» в 2024 году.

23-летний вингер сборной Украины отличился в матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» – «Лидс» (2:1, первый тайм).

Мудрик прервал серию из 7 матчей без голов – он не забивал с 27 декабря, когда поразил ворота «Кристал Пэлас» (2:1).

Таким образом, украинец забил во всех турнирах в сезоне-202324 – в АПЛ, Кубке Англии и Кубке лиги.

Всего в этом сезоне на счету Михаила 5 голов, 3 ассиста и 5 желтых карточек в 27 матчах. Его статистика – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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63 комментария
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Ответ Scopus
У Мудрика - 5+3 У Захаряна сколько?
5 шампуров шашлыка и 3 люляшки
+57
-10
+47
Ответ Scopus
У Мудрика - 5+3 У Захаряна сколько?
Захаряна каждый пнуть может. А вот с Кокориным сравнивать испугался, да?!
У лучшего игрока Кипра целых 2 гола и 1 ассист в ЛЕ, Мудрик туда даже не вышел с топовыми партнёрами.
+49
-9
+40
5+3 это не полный провал для его позиции и плюс он редко выходит в старте. Уверен, у него все может получиться
+62
-25
+37
Ответ Scopus
У Мудрика - 5+3 У Захаряна сколько?
За Захаряна не платили триллиарды
+25
-5
+20
Ну учитывая, что у него только 1 полный матч в сезоне, если не ошибаюсь, то неплохая стата.
Лучше бы ему больше шансов давали, чем Мадуэке, который бегает по настроению.
+31
-12
+19
Ответ Proper Chels
Ну учитывая, что у него только 1 полный матч в сезоне, если не ошибаюсь, то неплохая стата. Лучше бы ему больше шансов давали, чем Мадуэке, который бегает по настроению.
У Мадуэке 4 гола и 1 ассист за 740 минут. У Мудрика 4 гола и 3 ассиста за 1126 минут. Не сказал бы что кто-то выделяется. Два днаря да и все.
+20
-2
+18
Сколько там у Антони? 😃
+17
-2
+15
Выносите Золотой мяч! Легенда!)))
+19
-7
+12
Ответ CHELSEA_2008
Сколько там у Антони? 😃
вы удивитесь, но у Антони всего на 1 меньше в этом году! Крайне небольшой отрыв, оба отрабатывают свою стоимость на полную.
+10
-1
+9
Ответ Scopus
У Мудрика - 5+3 У Захаряна сколько?
А у Головина?)) А у Миранчука?))
+11
-2
+9
Ответ Lex Lex
Гол хороший но зачем он Стерлинга поцеловал потом ?
На всякий случай. По указу Боули - в любой непонятной ситуации целуем Стерлинга)
+8
0
+8
Гол хороший но зачем он Стерлинга поцеловал потом ?
+10
-3
+7
Ответ Scopus
У Мудрика - 5+3 У Захаряна сколько?
По цене сравни )
+10
-3
+7
Ответ Proper Chels
Ну учитывая, что у него только 1 полный матч в сезоне, если не ошибаюсь, то неплохая стата. Лучше бы ему больше шансов давали, чем Мадуэке, который бегает по настроению.
Мадэуке это вообще нечто. У него и до Челси была стата такая, что мог стать усилением только для Ноттингема
+5
-1
+4
Ну и? Мамкины эксперты счас меня заминусуют,а потом объяснят почему он не только не достоин играть,но и воздухом дышать,потому как от имени его прям в дрожь бросает и сами знаете почему.
+8
-4
+4
Ответ evgeniiios
5+3 это не полный провал для его позиции и плюс он редко выходит в старте. Уверен, у него все может получиться
вы так каждый раз пишите после того как он сделает результативное действие, а потом снова на пару месяце "молчание" от футболиста у которого "все получится", давно пора признать что это футболист не уровень топ-клуба, в каком-нибудь Брентфорде или Бернли может бы и смотрелся хотя бы немного "в тему"
+8
-4
+4
Ответ Scopus
У Мудрика - 5+3 У Захаряна сколько?
70 миллионов? А за Захаряна сколько?))
+5
-1
+4
Самый клоунский трансфер в истории, он и 20 не стоил, бестолковый бегунок,болелы Челси, пишут это массово, после каждой его игры
+5
-2
+3
Ответ Scopus
У Мудрика - 5+3 У Захаряна сколько?
Захарян стоит сотку?
+3
0
+3
"Скейтеры" , что с вашим лицом?
+9
-7
+2
Ответ Lex Lex
Гол хороший но зачем он Стерлинга поцеловал потом ?
гол + отработка повесточки = лишний месяц без хейта ;)
+13
-11
+2
Нормально идет, молодец
+2
0
+2
Ответ Scopus
У Мудрика - 5+3 У Захаряна сколько?
Мудрика купили за 70+30млн

Захаряна за сколько купили?
+1
0
+1
Ответ Scopus
У Мудрика - 5+3 У Захаряна сколько?
Сколько до Гретцки?
+1
0
+1
Ответ Кефтеме
"Скейтеры" , что с вашим лицом?
Skaters gonna skate.
+1
0
+1
Ответ Scopus
У Мудрика - 5+3 У Захаряна сколько?
И причём тут Захарян? В разных клубах играют, в разных чемпионатах, переехали с разницей в 7 месяцев. В начале своего захода за плюс-минус тот же период Мудрик был ровным счётом в аналогичном положении в адаптации и притирки с парой голевых за полсезона прошлого. А то так спрашиваете как будто и тот и тот уже одинаковое количество времени провели в топ-лигах и трансфер Захаряна вызвал такой же резонанс. Захарян вообще тихо за какие-то 15 млн. евро перешёл в Сосьедад.
+1
0
+1
Ответ Scopus
У Мудрика - 5+3 У Захаряна сколько?
При чем тут вообще российские игроки, ни за кого из них даже половины суммы от трансфера Мудрика не платили)
+1
0
+1
Ответ Scopus
У Мудрика - 5+3 У Захаряна сколько?
примерно столько же, сколько и у Мудрика было в первые полгода в новом чемпионате. что умолчал об этом? 🤡
+4
-3
+1
Ну всё, дайте золотой мяч мудрику!
+1
0
+1
Будущее у него хорошее, это однозначно. Не всё получается конечно, но смотрится он очень неплохо.
+3
-2
+1
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