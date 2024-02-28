Мудрик забил за «Челси» впервые в 2024-м. У вингера 5+3 в этом сезоне

Михаил Мудрик забил первый гол за «Челси» в 2024 году.

23-летний вингер сборной Украины отличился в матче 1/8 финала Кубка Англии « » – « » (2:1, первый тайм).

прервал серию из 7 матчей без голов – он не забивал с 27 декабря, когда поразил ворота «Кристал Пэлас» (2:1).

Таким образом, украинец забил во всех турнирах в сезоне-202324 – в , Кубке Англии и Кубке лиги.

Всего в этом сезоне на счету Михаила 5 голов, 3 ассиста и 5 желтых карточек в 27 матчах. Его статистика – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.