В «Байере» недовольны новостями про Алонсо. «Бавария» не связывалась с тренером, отступных в его контракте тоже нет (Bild)
В «Байере» недовольны освещением ситуации с Хаби Алонсо.
Вчера сообщалось, что с тренером провела переговоры «Бавария». Также отмечалось, что соглашение леверкузенцев с испанским специалистом предусматривает отступные в размере 15-25 млн евро.
По данным Bild, в «Байере» раздражены такими новостями. В команде ничего не слышали про общение Алонсо с мюнхенцами.
Когда с представителем Хаби связывался «Ливерпуль», тот уведомил руководство «Байера». Сейчас же о контактах с «Баварией» агент не сообщал.
Отмечается, что мюнхенский клуб пока не получал сигналов о том, что с Алонсо можно вести переговоры.
Что касается отступных в размере 15-25 млн евро, то данная информация тоже называется ошибочной.
Контракт тренера с «Байером» не предусматривает такого пункта, однако между сторонами есть джентльменское соглашение касательно того, что испанцу не будут чинить преград, если он захочет перейти в «Баварию», «Ливерпуль» или «Реал». При этом леверкузенцы потребуют компенсацию – и для немецкого клуба она, вероятно, будет выше, чем для английского или испанского. Конкретная же сумма в договоре не указана.
Его ценник как тренера будет только расти.
а бавария, как говорят, может предложить зарплату в три раза больше. да и "бавария" не чужой ему клуб - он там играл. все-таки топ-клуб, может позволить себе игроков более высокого уровня. да и для развития карьеры, как мне кажется, "бавария" хороший вариант для хаби: апл - пекло, в которое сейчас молодому тренеру лучше не лезть. а в "реале" пока анчелотти хорошо справляется.
Понятное дело, что тут больше играет роль плачевная ситуация у Баварии, но зачем ему идти сейчас туда?
У них какой-то бардак происходит и зачем идти его расхлебывать, если в любой моменте его могут вытурить как только боссам что-то не понравится?
как-то странно даже это писать, ведь всё на поверхности
В Байере никого не знаю, а они лидируют с отрывом.
Уйдут одни, придут другие. Главное командную игру создать. И Алонсо это выглядит под силу.
Но выглядит так себе конечно, непонятно как Хаби будет это оправдывать...