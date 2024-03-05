В «Байере» недовольны новостями про Алонсо. «Бавария» не связывалась с тренером, отступных в его контракте тоже нет (Bild)

Теги Бавария Байер Ливерпуль Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Футбол

В «Байере» недовольны освещением ситуации с Хаби Алонсо.

Вчера сообщалось, что с тренером провела переговоры «Бавария». Также отмечалось, что соглашение леверкузенцев с испанским специалистом предусматривает отступные в размере 15-25 млн евро.

По данным Bild, в «Байере» раздражены такими новостями. В команде ничего не слышали про общение Алонсо с мюнхенцами.

Когда с представителем Хаби связывался «Ливерпуль», тот уведомил руководство «Байера». Сейчас же о контактах с «Баварией» агент не сообщал.

Отмечается, что мюнхенский клуб пока не получал сигналов о том, что с Алонсо можно вести переговоры.

Что касается отступных в размере 15-25 млн евро, то данная информация тоже называется ошибочной.

Контракт тренера с «Байером» не предусматривает такого пункта, однако между сторонами есть джентльменское соглашение касательно того, что испанцу не будут чинить преград, если он захочет перейти в «Баварию», «Ливерпуль» или «Реал». При этом леверкузенцы потребуют компенсацию – и для немецкого клуба она, вероятно, будет выше, чем для английского или испанского. Конкретная же сумма в договоре не указана.

Материалы по теме

52 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зачем Алонсо уходить в Баварию, если он и с Байером может выигрывать и в ЛЧ попадать.
Его ценник как тренера будет только расти.
+64
-19
+45
Ответ ZA.RMA
А если ли смысл Алонсо идти в Баварию? Мне кажется нет.
Бавария безусловно повышение, совсем другие возможности
+54
-10
+44
Ответ Роман
Зачем Алонсо уходить в Баварию, если он и с Байером может выигрывать и в ЛЧ попадать. Его ценник как тренера будет только расти.
А нет такого предположения, что летом Байер растащат по всей Европе? С кем выигрывать то будет?
+23
-7
+16
Ответ Роман
Зачем Алонсо уходить в Баварию, если он и с Байером может выигрывать и в ЛЧ попадать. Его ценник как тренера будет только расти.
в байере банковский счет не вырастет)
а бавария, как говорят, может предложить зарплату в три раза больше. да и "бавария" не чужой ему клуб - он там играл. все-таки топ-клуб, может позволить себе игроков более высокого уровня. да и для развития карьеры, как мне кажется, "бавария" хороший вариант для хаби: апл - пекло, в которое сейчас молодому тренеру лучше не лезть. а в "реале" пока анчелотти хорошо справляется.
+20
-5
+15
А если ли смысл Алонсо идти в Баварию? Мне кажется нет.
+27
-17
+10
Ответ ZA.RMA
К примеру какие? На данный момент у Алонсо всё в порядке, идет на первом месте с хорошим отрывом.. Понятное дело, что тут больше играет роль плачевная ситуация у Баварии, но зачем ему идти сейчас туда? У них какой-то бардак происходит и зачем идти его расхлебывать, если в любой моменте его могут вытурить как только боссам что-то не понравится?
Что за глупый вопрос - экономические, финансовые, организационные. Бавария всемирно известный бренд, Байер скорее всего так и останется заводской командой, в длительной перспективе соперничать с Мюнхеном он не сможет. Через год другой Бавария вернется и снова будет доминатором
+12
-3
+9
Ответ oka79410
Комментарий удален пользователем
У вас в слове Ливерпуль 7 ошибок.
+8
-2
+6
В Байре сейчас главная задача, сплотиться, отложить все разговоры о будущем, и выиграть наконец уже чемпионат. А летом уже разбираться кто куда, и зачем. Не хватало сейчас только скандалов и нервотрёпки.
+5
0
+5
Великие умы спортса задаются вопросом, зачем Алонсо идти в Баварию 🤦🏻‍♂️ Наверно, они запамятовали, что это один из величайших клубов в футбольном мире. Но нет, они сами не пошли бы и ему не советуют ))
+19
-14
+5
Ответ GibsonFlyingV
Бавария безусловно повышение, совсем другие возможности
К примеру какие? На данный момент у Алонсо всё в порядке, идет на первом месте с хорошим отрывом..
Понятное дело, что тут больше играет роль плачевная ситуация у Баварии, но зачем ему идти сейчас туда?
У них какой-то бардак происходит и зачем идти его расхлебывать, если в любой моменте его могут вытурить как только боссам что-то не понравится?
+20
-15
+5
Ответ Футбол_это_жизнь
Может потому что у людей есть принципы и ценности помимо денег?
днк больше чем клуба?
+3
0
+3
Ответ Роман
Зачем Алонсо уходить в Баварию, если он и с Байером может выигрывать и в ЛЧ попадать. Его ценник как тренера будет только расти.
зарплата - больше, игроки - лучше, трансферный бюджет - больше, а в ЛЧ в Баварии не попадают, а претендуют на победу. каждый год.

как-то странно даже это писать, ведь всё на поверхности
+5
-2
+3
Также они недовольны тем, что "Байер" потерял уже 8 очков в чемпионате,и это всего за 24 тура. "Не уволить ли его?" - подумали в руководстве Неоченькузена. Но решили: "Ладно, пусть уже поработает до конца года. Молодой ведь ещё!"
+4
-2
+2
Ответ ZA.RMA
К примеру какие? На данный момент у Алонсо всё в порядке, идет на первом месте с хорошим отрывом.. Понятное дело, что тут больше играет роль плачевная ситуация у Баварии, но зачем ему идти сейчас туда? У них какой-то бардак происходит и зачем идти его расхлебывать, если в любой моменте его могут вытурить как только боссам что-то не понравится?
ну потому что весь состав Ливеркузена разберут , а новички не факт что за играют....
+3
-2
+1
Ответ QWertY
Есть ли смысл идти в один из величайших клубов в истории. Фанаты Реала в тупости похожи🤦🏻‍♂️
Конкретно сейчас идти незачем. Куман вон тоже пошел в величайшую Барселону и в итоге похоронил всю свою репутацию. Почеттино пошел в Челси и тоже оставил пятно на своей, в Баварии уже сколько специалистов погорело. Туда если заходить, то делать это в статусе супер топа, закаленеого и проверенного временем. С пачкой клубов и титулов. У Алонсо пока только пара сезонов с Байером. И портить себе портфолио кризисной и капризной Баварией явно не то что ему хотелось бы. Там времени на раскачать никто не даст им сходу чемпионство вынь да положь(в отличие от того же Ливерпуля, где все понимают, что после Клоппа минимум сезон на перестройку надо бы. В Баварии не дадут, особенно если щас таки останутся без титула)
+6
-5
+1
Ответ Husly
Он обязательно учтет твое мнение😂😂😂
На минуточку у меня появилась мысль «чего это я перестала появляться на спортс последний месяц», но ваш комментарий вернул меня в чувства :)))
+1
0
+1
Ответ Filipp Gorski
Лучше пускай остаётся в Байере Думаю все будут рады
Только если Байер сможет сохранить всех важных для него игроков, а иначе какой смысл оставаться?
0
0
0
Ответ Numunu
Великие умы спортса задаются вопросом, зачем Алонсо идти в Баварию 🤦🏻‍♂️ Наверно, они запамятовали, что это один из величайших клубов в футбольном мире. Но нет, они сами не пошли бы и ему не советуют ))
да вопрос в конкуренции, у Алонсо есть возможность построить команду в виде хотя бы Дортмунда, а то и нового Мюнхена. Чисто ради спортивного интереса
+3
-3
0
Ответ DimaBayern
У вас в слове Ливерпуль 7 ошибок.
Лейпциг как раз всех продает , но смешно )
0
0
0
Ответ Numunu
Великие умы спортса задаются вопросом, зачем Алонсо идти в Баварию 🤦🏻‍♂️ Наверно, они запамятовали, что это один из величайших клубов в футбольном мире. Но нет, они сами не пошли бы и ему не советуют ))
Думается многие здесь рассуждают об этом с позиции футбольного менеджера)) Играть там за Баварию или ПСЖ - интереса ноль, равно как и удовольствия от чемпионства. Но реальная жизнь - немного другое дело))
0
0
0
Ответ Футбол_это_жизнь
Может потому что у людей есть принципы и ценности помимо денег?
А я написал, что Бавария самый богатый клуб ? Причем тут деньги и принципы ? )) Ну а Бавария именно что про ценности, помимо всего прочего. Футбольные ценности. Да и для Алонсо это не чужой клуб.
0
0
0
Ответ DimaBayern
У вас в слове Ливерпуль 7 ошибок.
Уже как то общался тут с человеком на эту тему,последний игрок Байера перешедший в Мюнхен- Лусио в далеком 2004м году)))20 лет назад) а ноют про одно и тоже под каждой новостью о трансферах)
+1
-1
0
Ответ Футбол_это_жизнь
Может потому что у людей есть принципы и ценности помимо денег?
Какие принципы и ценности? Байер просто работа, а Бавария клуб в котором он играл и закончил карьеру. Да играл всего 3 года, но так он и Ливере и Реале вроде по 5 лет отыграл. Так что он везде свой
0
0
0
Ответ Олег Галеев
А нет такого предположения, что летом Байер растащат по всей Европе? С кем выигрывать то будет?
Смотря какие задачи на следующий сезон будет ставить руководство
0
0
0
Ответ oka79410
в байере банковский счет не вырастет) а бавария, как говорят, может предложить зарплату в три раза больше. да и "бавария" не чужой ему клуб - он там играл. все-таки топ-клуб, может позволить себе игроков более высокого уровня. да и для развития карьеры, как мне кажется, "бавария" хороший вариант для хаби: апл - пекло, в которое сейчас молодому тренеру лучше не лезть. а в "реале" пока анчелотти хорошо справляется.
так я боюсь, что сейчас "пекло" - сама Бавария. игроки, которые типа сливают тренера, разные поколения игроков, с требованием играть только в основе и лига, где любое место кроме первого будет провалом, а на примере с Нагельсманом даже это не гарантия от увольнения.
0
0
0
Ответ Олег Галеев
А нет такого предположения, что летом Байер растащат по всей Европе? С кем выигрывать то будет?
Сейчас выглядит так, что именно Алонсо и тащит команду к чемпионству, а не отдельные игроки.
В Байере никого не знаю, а они лидируют с отрывом.
Уйдут одни, придут другие. Главное командную игру создать. И Алонсо это выглядит под силу.
0
0
0
Ответ Роман
Зачем Алонсо уходить в Баварию, если он и с Байером может выигрывать и в ЛЧ попадать. Его ценник как тренера будет только расти.
Карт-бланш, вагон трансферов под него. У Баварии то возможностей всяко больше.
Но выглядит так себе конечно, непонятно как Хаби будет это оправдывать...
0
0
0
Ответ Олег Галеев
А нет такого предположения, что летом Байер растащат по всей Европе? С кем выигрывать то будет?
Увы, 100%...
0
0
0
Ответ Олег Галеев
А нет такого предположения, что летом Байер растащат по всей Европе? С кем выигрывать то будет?
Ну вот об этом обычно и обещается обеими сторонами в "джентльменском соглашении". И джентльменское оно всегда именно у тех, кто не может или не хочет гарантировать соблюдения. Клуб, нащупавший в тренере хорошего воспитателя для подающих надежды игроков, должен по своей инициативе заключать уже нормальные де-юре партнёрские договорённости, а не в обидки играть. Любому гранду сейчас достаточно пообещать именно это, чтобы Алонсо призадумался. Очень глупо и недальновидно со стороны Байера, мало у них опыта, уже в гранда играют со всеми этими механиками по обидокиданию.
0
0
0
Ответ Олег Галеев
А нет такого предположения, что летом Байер растащат по всей Европе? С кем выигрывать то будет?
Байер скорее не игроцкая команда,а банда которая поверила тому что говорит им Алонсо.Ну растащат их,это только плюс в кошельки персоналий и клуба.Не уверен что отдельно они будут представлять собой то-же что стая.)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий