В «Байере» недовольны новостями про Алонсо. «Бавария» не связывалась с тренером, отступных в его контракте тоже нет (Bild)

В «Байере» недовольны освещением ситуации с Хаби Алонсо.

Вчера сообщалось, что с тренером провела переговоры « ». Также отмечалось, что соглашение леверкузенцев с испанским специалистом предусматривает отступные в размере 15-25 млн евро.

По данным Bild, в « » раздражены такими новостями. В команде ничего не слышали про общение с мюнхенцами.

Когда с представителем Хаби связывался « », тот уведомил руководство «Байера». Сейчас же о контактах с «Баварией» агент не сообщал.

Отмечается, что мюнхенский клуб пока не получал сигналов о том, что с Алонсо можно вести переговоры.

Что касается отступных в размере 15-25 млн евро, то данная информация тоже называется ошибочной.

Контракт тренера с «Байером» не предусматривает такого пункта, однако между сторонами есть джентльменское соглашение касательно того, что испанцу не будут чинить преград, если он захочет перейти в «Баварию», «Ливерпуль» или « ». При этом леверкузенцы потребуют компенсацию – и для немецкого клуба она, вероятно, будет выше, чем для английского или испанского. Конкретная же сумма в договоре не указана.