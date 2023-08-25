Врио главы ДНР Пушилин: «Настоящий «Шахтер» будет играть в Донецке на «Донбасс Арене». Опираемся на запрос жителей ДНР, есть поддержка институтов РФ»

Теги Шахтер премьер-лига Россия Донбасс Арена Политика Матч ТВ Денис Пушилин Футбол

Врио главы ДНР Денис Пушилин высказался о местном «Шахтере».

– Как дела с возрождением «Шахтера»?

– Действительно, мы опираемся на запрос жителей ДНР. Нам нужна полноценная своя команда. Это «Шахтер», настоящий. Он будет играть в Донецке и представлять ДНР. Это надо делать на восстановленной «Донбасс Арене».

Задача‑минимум – попасть в РПЛ, а далее двигаться на вершину командного зачета. Но сейчас надо решить много оргвопросов.

Есть поддержка соответствующих институтов РФ. Нам надо найти возможности финансировать клуб. Речь о спонсорах, а не бюджете. Чем мы и занимаемся. Бизнес готов возрождать настоящий «Шахтер». Цели амбициозные в спорте и, конечно, футболе.

Запрос на массовый спорт – это наши основные акценты, наша стратегия. Мы строим спортивные площадки в шаговой доступности для молодежи. Здоровое гражданское общество – это экономия на медицине. Также это забота о следующем поколении.

Нам помогают регионы‑шефы, что вовлечены и в сфере обустройства спортивной жизни. Стоит задача и по обустройству спортивных центров в муниципальных образованиях, которые соответствуют требованиям РФ. Это ответственность, что лежит на нас.

– В каком состоянии «Донбасс Арена»?

– К сожалению, не один раз она подвергалась обстрелам. Но критических разрушений нет. Как только появится возможность, мы ее отремонтируем. Там можно будет проводить и эфиры, и матчи. Как только позволит безопасность, сразу такая деятельность возобновится, – сказал Пушилин.

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110 комментариев

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зак
Ну этого то клоуна, зачем судя постить?
+99
-25
+74
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Ебздрогыч
– Действительно, мы опираемся на запрос жителей ДНР. Нам нужна полноценная своя команда.

Что-то мне подсказывает, что у жителей совсем другие запросы
+87
-14
+73
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Злобный Конь
МММщик знает толк в "разводе" 😃😃😃
+41
-5
+36
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Павел Мельников
Есть один Шахтер - команда Ахметова, которая играет в Лиге чемпионов. То, что Пушилин хочет выдумать какой-то другой Шахтер, еще не означает, что его даже куда-то возьмут играть кроме регионального первенства.
+33
-11
+22
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Log in
Да-да, блин, а пока сама Москва под атаками дронов и много где аэропорты закрыты, но это ерунда. Главное побыстрее Донбасс арену восстановить и в рпл попасть.

И ещё регионы-шефы - это вообще такое? А, Дениска?
+26
-6
+20
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Гаврила Ардалионович
Пенис Душилин
+23
-4
+19
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qwer11
Ответ Шухрат Казыев
В Донецке должен играть Шахтёр.
он и будет, только вот душилин этого уже не увидит(
+17
-7
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Evgeny Trifonov
Ответ Hong Kil
А польский наверное переименуют в Шахтар
в Гурник
+15
-5
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Hitgoe Himgob
Ответ Стахович
Комментарий удален модератором
Пусть МММ им там в Донецке свой создаёт а не Шахтер
+17
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Achilles 21
Ответ Hong Kil
Донецк это территория России по Конституции. Приятно, что новые территории быстро восстанавливаются и уж конечно команда из Донецка должна носить имя Шахтер. А польская реплика, она для убегантов всех мастей. Скоро подошва отклеится. ахах
ну ты повеселил конечно, а кто кроме россии признал эти территории)))))))?
+10
-5
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Андрей георгиевич
А как будет с безопасностью?? Какой состав Зенита туда поедет? Ладно ЦСКА, эти хоть военные.
+6
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Андрей георгиевич
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален модератором
Как прошлым летом про Харьков, Киев и Одессу.....
+5
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manhuntrock
Ответ Log in
Прикинь.
Тяжелый случай.
+4
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Uriy walmart
Ответ Гаврила Ардалионович
Пенис Душилин
Чепушилин же
+3
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Pb-SE
Ответ Log in
Комментарий скрыт
Тоже знаком с несколькими. Однозначно против войны.
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ poolshh
Арену кто восстанавливать будет? Ротенберг?
ты
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qwer11
Ответ Andrey Ashhabadskiy
Комментарий скрыт
сочувствую
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Петроград
Ответ Insta Joi
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Сначала пусть выплатит обещаное вкладчикам своего МММ :)
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Vladislav Zhalobkevich
Почему только Шахтёр? Предлагаю назвать клуб "Манчестер Юнайтед". Нужен он будет только тем же людям(т. е. Пушилину и его кураторам), а название ещё более громкое.
Гулять так гулять.
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blaugrana_man
Я - житель ДНР, и меня насчёт вот этого говна никто не спрашивал!
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Авл Агерий
Ответ Pigmalion
Ну, надеюсь, с минимумом жертв, с границей по сегодняшней линии фронта, например.
Мечтать не вредно. Сейчас на Западе развернут производство снарядов на полную мощь и для РФ все будет очень печально в этих краях.
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Alarich
Ответ Hong Kil
Донецк это территория России по Конституции. Приятно, что новые территории быстро восстанавливаются и уж конечно команда из Донецка должна носить имя Шахтер. А польская реплика, она для убегантов всех мастей. Скоро подошва отклеится. ахах
По одной Конституции это территория России, по другой Конституции - территория Украины. Одно очевидно: если Шахтёр Донецк будет играть в РПЛ, то РПЛ не будет играть нигде
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ltkmaby
Ответ White Bone
А какая разница Москву кормить или Донецк)
Большая, Москва хотя бы крошками обратно делится, Донецк начнёт как пылесос все засасывать
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Илья Ворошилов
Ответ Insta Joi
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Ты наверное помогаешь ему ???
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blaugrana_man
Ответ Exciter
Ты очень хочешь, чтобы Шахтер играл в российской премьер-лиге?
Мне релевантно вообще, я очень хочу спокойно ходить по городу не боясь попасть под обстрел или наступить на лепесток.
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