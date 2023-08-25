Врио главы ДНР Пушилин: «Настоящий «Шахтер» будет играть в Донецке на «Донбасс Арене». Опираемся на запрос жителей ДНР, есть поддержка институтов РФ»

Врио главы ДНР Денис Пушилин высказался о местном «Шахтере».

– Как дела с возрождением «Шахтера»?

– Действительно, мы опираемся на запрос жителей ДНР. Нам нужна полноценная своя команда. Это «Шахтер», настоящий. Он будет играть в и представлять ДНР. Это надо делать на восстановленной « ».

Задача‑минимум – попасть в , а далее двигаться на вершину командного зачета. Но сейчас надо решить много оргвопросов.

Есть поддержка соответствующих институтов РФ. Нам надо найти возможности финансировать клуб. Речь о спонсорах, а не бюджете. Чем мы и занимаемся. Бизнес готов возрождать настоящий «Шахтер». Цели амбициозные в спорте и, конечно, футболе.

Запрос на массовый спорт – это наши основные акценты, наша стратегия. Мы строим спортивные площадки в шаговой доступности для молодежи. Здоровое гражданское общество – это экономия на медицине. Также это забота о следующем поколении.

Нам помогают регионы‑шефы, что вовлечены и в сфере обустройства спортивной жизни. Стоит задача и по обустройству спортивных центров в муниципальных образованиях, которые соответствуют требованиям РФ. Это ответственность, что лежит на нас.

– В каком состоянии «Донбасс Арена»?

– К сожалению, не один раз она подвергалась обстрелам. Но критических разрушений нет. Как только появится возможность, мы ее отремонтируем. Там можно будет проводить и эфиры, и матчи. Как только позволит безопасность, сразу такая деятельность возобновится, – сказал Пушилин.

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