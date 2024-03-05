«Барса» планирует возродить клубное телевидение. Проект могут представить в ближайшие дни (Diario Sport)

Теги Барселона Ла Лига бизнес телевидение болельщики Жоан Лапорта Эдуар Ромеу Футбол

«Барселона» хочет возродить клубный телеканал.

Как сообщает Diario Sport, совет директоров «Барселоны» начал работу над новым вещательным проектом. Его глава Тони Крус, эксперт в области аудиовизуальных технологий, планирует представить его в ближайшие дни директорам и руководителям клуба.

Таким образом, «Барса» снова будет связана со своими членами и болельщиками через OTT, контент-платформу «Netflix «Барсы», как ее уже называют в клубе. Идея заключается в том, что приложение будет гораздо более современным, новаторским и революционным, чем старое Barça TV. Кроме того, оно будет стоить гораздо меньше 14 миллионов евро, в которые обходилось предыдущее телевидение, из-за отсутствия телевизионной лицензии и более компактной структуры.

На нем будут транслироваться все новости клуба, матчи, тренировки, пресс-конференции, а также собственный контент, такой как репортажи, интервью и документальные фильмы с участием игроков.

Приложение будет называться Barça One, предполагается, что оно будет совершенно бесплатным для сосьос. Помимо Тони Круса, некоторые из бывших сотрудников Barça TV, которых вновь приняли на работу в «Барселону», уже несколько недель работают над новым телеканалом.

Напомним, Barça TV, телевизионный канал «Барселоны», был закрыт 30 июня. Это решение было одним из пунктов плана жизнеспособности, представленного Жоаном Лапортой, в соответствии с которым клуб должен был резко сократить расходы.

Вице-президент клуба Эдуар Ромеу объяснил тогда, что расходы телеканала составляют четырнадцать миллионов евро, а доходы – два миллиона.

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36 комментариев
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Проект телевидения на судейские темы по Мадридскому образцу ?
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Посмотрели на водопады слёз, льющиеся с высот независимого мадридского тв, и подумали: «а чем мы хуже?»🤓
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Судей защищать будут?
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Скорее это будет что-то типа магазина на диване : "Заказав шнурок от левой бутсы Месси только сегодня вы сможете получить БЕСПЛАТНО правый шнурок! Торопитесь! Звоните!"
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Ответ фк кабинет
Мансано будет первым почётным гостем БарсаТв в программе "Наш ручной свисток"
Вот уж кого-кого, но точно не Мансано называть ручным свистком Барсы
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Клубное тв Реала не считает клубное тв Барселоны конкурентом. Ниша по нытью о судействе занята
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Ответ фк кабинет
Мансано будет первым почётным гостем БарсаТв в программе "Наш ручной свисток"
снова плачут 😆нитики
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Голь на выдумки хитра
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Это для фанов
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Спустя пол года:
"Барселона активировала 15-й рычаг, продала 80% прав на клубный канал"
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Барса тв против Реал тв - битва гегемонов Испании .
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Лапорта и чапи только по интервью ныли, теперь на лайф 4К HD будут скучать по Негрейре
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Ну там ныть за судей не будут
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Осталось судейскому комитету Испании запустить своё ТВ
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Коротко и ясно... У Бврсы всё идёт своим сердцем... Всех чешет на своём пути, бывают осечки, не беда!
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Посмотрели на Реал и подумали: "А мы чем хуже?". Короче, в итоге официальные лица Барсы и Реала обсуждать судейство не будут, зато после каждого тура на клубных каналах будут выходить обзоры каталонского и мадридского бэдкомедианов на прошедшие матчи, со скетчами и пошутейками.
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Ответ фк кабинет
Мансано будет первым почётным гостем БарсаТв в программе "Наш ручной свисток"
С таким заголовком он был гостем на Реал ТВ
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Ответ Vlad Zhadejko
Вот уж кого-кого, но точно не Мансано называть ручным свистком Барсы
Он забыл , что это ручной пёсик Мадрида . Один раз не заплатили и все теперь бледный сын
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Ответ WildHead
Спустя пол года: "Барселона активировала 15-й рычаг, продала 80% прав на клубный канал"
А тебе то что???
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Ответ Бродяга-симпатяга
9.00-Новости 9.10-Аналитическая передача о испанском судействе 12.00-Исторический матч 14.00-Расследование бизнеса Флорентино Переса. 1 СЕЗОН 17.00-Новости 17.10-Трансляция тренировки основной команды 18.30-Почему Винисиус мудак? В студии клубный психолог дон Педрильо 19.30-Историческйи матч 22.00-Учим каталонский язык вместе с приглашенным игроком Барселоны 23.00-Новости
Пока пьян, телефон выключай... Животное
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Ответ Stanley Winston
Ну и что? Смысл какой???
Примерно такой же как и здесь

https://www.sports.ru/football/blogs/3223258.html
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Ответ Stanley Winston
Ну и что? Смысл какой???
Мостовой, разлогиньтесь
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