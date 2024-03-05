«Барса» планирует возродить клубное телевидение. Проект могут представить в ближайшие дни (Diario Sport)

«Барселона» хочет возродить клубный телеканал.

Как сообщает Diario Sport, совет директоров «Барселоны» начал работу над новым вещательным проектом. Его глава Тони Крус, эксперт в области аудиовизуальных технологий, планирует представить его в ближайшие дни директорам и руководителям клуба.

Таким образом, «Барса» снова будет связана со своими членами и болельщиками через OTT, контент-платформу «Netflix «Барсы», как ее уже называют в клубе. Идея заключается в том, что приложение будет гораздо более современным, новаторским и революционным, чем старое Barça TV. Кроме того, оно будет стоить гораздо меньше 14 миллионов евро, в которые обходилось предыдущее телевидение, из-за отсутствия телевизионной лицензии и более компактной структуры.

На нем будут транслироваться все новости клуба, матчи, тренировки, пресс-конференции, а также собственный контент, такой как репортажи, интервью и документальные фильмы с участием игроков.

Приложение будет называться Barça One, предполагается, что оно будет совершенно бесплатным для сосьос. Помимо Тони Круса, некоторые из бывших сотрудников Barça TV, которых вновь приняли на работу в «Барселону», уже несколько недель работают над новым телеканалом.

Напомним, Barça TV, телевизионный канал « », был закрыт 30 июня. Это решение было одним из пунктов плана жизнеспособности, представленного Жоаном Лапортой, в соответствии с которым клуб должен был резко сократить расходы.

Вице-президент клуба Эдуар Ромеу объяснил тогда, что расходы телеканала составляют четырнадцать миллионов евро, а доходы – два миллиона.