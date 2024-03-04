Аршавин о бразильцах «Зенита» и академии: «18-летние пацаны не готовы выдерживать уровень этих игроков. «Зенит» хочет быть чемпионом каждый год, поэтому набираются сильнейшие»

Теги Зенит Вячеслав Малафеев Андрей Аршавин премьер-лига Россия Газпром Алексей Миллер Это футбол, брат! Футбол

Андрей Аршавин ответил на вопросы о текущем составе и академии «Зенита».

– Какие испытываете эмоции, видя состав «Зенита»?

– Нормальные.

– Вы же отвечаете за русский блок, за молодых. 

– Молодые пока только на подходе.

– Это говорит о том, что вы плохо работаете?

– Да нет, конечно. Я считаю, что нормально работаю. 

Ну а что делать? 18-летние пацаны не готовы выдерживать уровень этих футболистов. Не знаю, может быть, они подрастут в других командах.

– Миллеру это нравится?

– Я думаю, его волнует только результат. Он хочет, чтобы «Зенит» каждый год был чемпионом.

– Ему не интересно, чтобы русские играли?

– Я думаю, ему бы хотелось. Если «Газпром» вкладывает в академию большие деньги, то, наверное, они хотят.

– Выхлопа же нет.

– Пока нет.

– В академию «Зенита» давно вкладываются деньги, она одна из лучших по условиям, дает результаты на разных молодежных уровнях, при этом на финальном этапе каждый раз какой-то сбой. Это не может не вызывать вопросы.

– Видите, вызывает. Меняются люди, отвечающие за академию.

– Какие?

– Сначала голландцы были, потом Слава Малафеев, теперь я.

У «Зенита» четко расставлены приоритеты: «Зенит» хочет быть чемпионом каждый год. Поэтому набираются сильнейшие футболисты из возможных, кого «Зенит» хочет и может привезти, и дальше играет в футбол.

– В какой момент «Зенит» упустил русский блок? Сейчас, по сути, его нет.

– Он есть, просто он набран не из лучших футболистов, – ответил заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

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89 комментариев
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«Зенит» хочет быть чемпионом каждый год, поэтому набираются сильнейшие»
====================
А не лучше сейчас во времена нашего отлучения от мирового футбола, занятся развитием собственных школ? Эти бутафорские чемпионства, тешат самолюбие только Миллера и газпрома....но массовая скупка пальмовых футболистов, никак не идёт на развитие российского футбола))))
+100
-15
+85
Ответ Ivan Petrov
Тогда что в клубе делает Аршавин ? Лицом в песне торгует?
Сначала голландцы , потом Слава, а потом ваши ожидания это ваши проблемы
+39
-4
+35
И здесь комментарий "Ваши ожидания - ваши проблемы" подходит)
+11
0
+11
Ответ Карпов Стас
Многим да!
Первая лига и далее по списку в помощь.
+14
-4
+10
Набирать нужно пацанов не из мажоров, а нормальных, дворовых, до игры голодных.
+8
-1
+7
Ответ Хамлет датский
«Зенит» хочет быть чемпионом каждый год, поэтому набираются сильнейшие» ==================== А не лучше сейчас во времена нашего отлучения от мирового футбола, занятся развитием собственных школ? Эти бутафорские чемпионства, тешат самолюбие только Миллера и газпрома....но массовая скупка пальмовых футболистов, никак не идёт на развитие российского футбола))))
чтобы развивать своих, нужно чтобы бывшие топ игроки шли в футбольные школы работать на 50к рублей в месяц. Но выгоднее быть экспертом в СМИ и трепать языком.
+7
-1
+6
Тогда что в клубе делает Аршавин ? Лицом в песне торгует?
+18
-13
+5
если сейчас, без еврокубков, не делать ставку на свою молодёжь, академии, школы. то когда? или академия зенита это "потёмкинские деревни"?
+4
0
+4
Ответ Циник Петербургский
Характерно, что эти "бутафорские" чемпионства сразу же перестают быть "бутафорскими", если их завоевывает другая команда ;) И да. Остальные клубы РПЛ покупают легионеров, разумеется, не для завоевания "бутафорских" чемпионств... А из принципа!!
Так я против всех легов....вот в чём вся фишка!!!
+15
-11
+4
а в АПЛ играют 18-19 летние, в том же Ливере и не только, а бразильцы уровня Зенита там дворы подметают
+6
-3
+3
Когда я писал, что зениту проще придумать новый рекорд и его отметить и быть первыми парнями на деревне, меня минусили. Тут уже Аршавин в отрытую говорит, что академия не работает. Я вообще не назову ни одного выпускника академии зенита, кто в нём бы заиграл на высоком уровне за последнее время.
+3
0
+3
В условиях санкций ,в рамках РПЛ ,одновременно на поле должно находиться не более 3 легионеров.
Если это не устраивает Зенит и руководство Газпром , добро пожаловать в чемпионат Сан-Паулу.
КХЛ сейчас просто расцвёл,в условиях ограничений на легионеров.Как же стало приятно видеть и слышать столько русских парней и фамилий.
+3
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+2
стесняюсь спросить, если только русские будут играть, футбол интереснее станет?))
+5
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+2
Ответ Хамлет датский
«Зенит» хочет быть чемпионом каждый год, поэтому набираются сильнейшие» ==================== А не лучше сейчас во времена нашего отлучения от мирового футбола, занятся развитием собственных школ? Эти бутафорские чемпионства, тешат самолюбие только Миллера и газпрома....но массовая скупка пальмовых футболистов, никак не идёт на развитие российского футбола))))
Тут сложно что-то возразить. И вопрос господину Аршавину - а можно готовить наших 18-ти летних так, чтобы они не уступали 18-ти летнему Педро? А если нет - то что мешает? Ноги, головы, яйца?
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Ответ Дмитрий9779
За победу в чемпионате в этом сезоне +- 1 млрд получит победитель.
Недельная зарплата Миллера
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почему тогда Зенит в 7 играх с московскими командами выиграл один раз, а там везде много российских игроков? Провал полный.
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Ответ Дмитрий9779
Первая лига и далее по списку в помощь.
Ну может вам не интерес сно наблюдать своих? да и детей видимо нет!
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Ответ Алешка Терминатор
Зенит хочет выйгрывать Мальме и на жилах вытягивать домашние 0:0 с Брюгге, добавил Аршавин
выЙгрывать))
Уж это лучше чем постоянно сливать ноунеймам типа сент-галлена,кошице,аека
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Ответ Борис888
стесняюсь спросить, если только русские будут играть, футбол интереснее станет?))
Многим да!
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Ответ Хамлет датский
«Зенит» хочет быть чемпионом каждый год, поэтому набираются сильнейшие» ==================== А не лучше сейчас во времена нашего отлучения от мирового футбола, занятся развитием собственных школ? Эти бутафорские чемпионства, тешат самолюбие только Миллера и газпрома....но массовая скупка пальмовых футболистов, никак не идёт на развитие российского футбола))))
Почему бы нет? Одно другому не мешает, Миллер пусть становится чемпионом, а остальные 15 клубов РПЛ могут безвозбранно развивать российский футбол.
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+1
Ответ Хамлет датский
«Зенит» хочет быть чемпионом каждый год, поэтому набираются сильнейшие» ==================== А не лучше сейчас во времена нашего отлучения от мирового футбола, занятся развитием собственных школ? Эти бутафорские чемпионства, тешат самолюбие только Миллера и газпрома....но массовая скупка пальмовых футболистов, никак не идёт на развитие российского футбола))))
Так он же сказал , что задача руководства постоянные чемпионства , любой ценой!
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Ответ Сергей Зимин
Очень хотелось бы посмотреть кто был бы чемпионом если играть чемпионат без легионеров .
Зенит, скупив всех качественных россиян 😂
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Ответ Nyoghta
Почему вы против всех легионеров? Хотите увидеть футбол среди отечественных футболистов - можете сходить на 2 лигу, например
За то наша...и честная.....а ты думаешь 11 бразилов принесут славу питерскому футболу?)
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Ответ супермяч
1. 50% не участвуют в управлении и имеют право только на дивиденды, если первые 50% разрешат. И ещё это значит что управляющие 50% могут потратить деньги на что угодно в интересах государства - строительство ФОК, газификация тундры и т.д, чем по идее должно заниматься государство, но занимается Газпром. Могут вообще всю чистую прибыль потратит на проекты государства, поэтому я и называю эти деньги государственными. 2. Мы не обсуждаем эффективность трат. Просто личные деньги из кармана (или деньги твоей же компании = твои личные) и деньги компании, в которой ты работаешь, тратятся тобой по-разному - это просто медицинский факт, с которым трудно спорить.
Повторю. Вы верите, что Миллер и компания потратст прибыль на что-то нужное, а не на аквадискотеку? Я не верю. Поэтому, пусть лучше уж футбол.
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Ответ Nyoghta
Начну со второго 2. Я не говорю об эффективности трат. Я говорю о том, что многие затраты в принципе идут не туда, куди людям было бы полезно, чтобы они шли. 1. Да, Газпром на 50 процентов принадлежит государству, но это не значит, что затраты на спорт идут из государственного кошелька. Хотелось бы видеть, по каким статьям проводятся эти платежи. Ну и наивно думать, что если бы не Зенит или ещё там кто-нибудь, то деньги шли на газификацию страны или ещё что-нибудь полезное. Уж пусть лучше на футбол, чем Миллер себе или деду дворец построит с очередной аквадискотекой
1. 50% не участвуют в управлении и имеют право только на дивиденды, если первые 50% разрешат. И ещё это значит что управляющие 50% могут потратить деньги на что угодно в интересах государства - строительство ФОК, газификация тундры и т.д, чем по идее должно заниматься государство, но занимается Газпром. Могут вообще всю чистую прибыль потратит на проекты государства, поэтому я и называю эти деньги государственными.
2. Мы не обсуждаем эффективность трат. Просто личные деньги из кармана (или деньги твоей же компании = твои личные) и деньги компании, в которой ты работаешь, тратятся тобой по-разному - это просто медицинский факт, с которым трудно спорить.
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Ответ Aleksey Yashin
И здесь комментарий "Ваши ожидания - ваши проблемы" подходит)
Казалось бы, нас забанили - можно обратить это в плюс, отличное время забить на какое-то время на результат любой ценой ради и подпускать смелее молодежь, выращивать свои таланты но нет - скупки еще безумнее становятся)
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Ответ gukmamop
А где возмущенный вопрос "я джва года жду развитых российских игроков!"
Не понял...ты о чём?))
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Ответ Dimonty
Что значит в твоем понимании и в данном контексте "бутафория"?
Дутые проплаченные чемпионства, в газпромлиге
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Ответ Nyoghta
Повторю. Вы верите, что Миллер и компания потратст прибыль на что-то нужное, а не на аквадискотеку? Я не верю. Поэтому, пусть лучше уж футбол.
Изначально был комментарий почему АБ тешит своё самолюбие чемпионствами за счёт бразильцев, а не думает о России (как депутаты из Нефтескважинска).
Я ответил почему бы не потешить, раз деньги не личные.
А вы уже увели обсуждение в другую степь.
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Ответ Сергей Смит
Скорее не до игры, а до денег. Деньги очень сильный мотиватор. Те же бразильцы, что бы выбраться из задницы песок грызут.
Нет, голодные до денег быстро пересытятся и играть перестанут. Таких примеров у нас миллион. Именно голодные до победного нужны.
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