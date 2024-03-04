Аршавин о бразильцах «Зенита» и академии: «18-летние пацаны не готовы выдерживать уровень этих игроков. «Зенит» хочет быть чемпионом каждый год, поэтому набираются сильнейшие»
Андрей Аршавин ответил на вопросы о текущем составе и академии «Зенита».
– Какие испытываете эмоции, видя состав «Зенита»?
– Нормальные.
– Вы же отвечаете за русский блок, за молодых.
– Молодые пока только на подходе.
– Это говорит о том, что вы плохо работаете?
– Да нет, конечно. Я считаю, что нормально работаю.
Ну а что делать? 18-летние пацаны не готовы выдерживать уровень этих футболистов. Не знаю, может быть, они подрастут в других командах.
– Миллеру это нравится?
– Я думаю, его волнует только результат. Он хочет, чтобы «Зенит» каждый год был чемпионом.
– Ему не интересно, чтобы русские играли?
– Я думаю, ему бы хотелось. Если «Газпром» вкладывает в академию большие деньги, то, наверное, они хотят.
– Выхлопа же нет.
– Пока нет.
– В академию «Зенита» давно вкладываются деньги, она одна из лучших по условиям, дает результаты на разных молодежных уровнях, при этом на финальном этапе каждый раз какой-то сбой. Это не может не вызывать вопросы.
– Видите, вызывает. Меняются люди, отвечающие за академию.
– Какие?
– Сначала голландцы были, потом Слава Малафеев, теперь я.
У «Зенита» четко расставлены приоритеты: «Зенит» хочет быть чемпионом каждый год. Поэтому набираются сильнейшие футболисты из возможных, кого «Зенит» хочет и может привезти, и дальше играет в футбол.
– В какой момент «Зенит» упустил русский блок? Сейчас, по сути, его нет.
– Он есть, просто он набран не из лучших футболистов, – ответил заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
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А не лучше сейчас во времена нашего отлучения от мирового футбола, занятся развитием собственных школ? Эти бутафорские чемпионства, тешат самолюбие только Миллера и газпрома....но массовая скупка пальмовых футболистов, никак не идёт на развитие российского футбола))))
Если это не устраивает Зенит и руководство Газпром , добро пожаловать в чемпионат Сан-Паулу.
КХЛ сейчас просто расцвёл,в условиях ограничений на легионеров.Как же стало приятно видеть и слышать столько русских парней и фамилий.
Уж это лучше чем постоянно сливать ноунеймам типа сент-галлена,кошице,аека
2. Мы не обсуждаем эффективность трат. Просто личные деньги из кармана (или деньги твоей же компании = твои личные) и деньги компании, в которой ты работаешь, тратятся тобой по-разному - это просто медицинский факт, с которым трудно спорить.
Я ответил почему бы не потешить, раз деньги не личные.
А вы уже увели обсуждение в другую степь.