Аршавин о бразильцах «Зенита» и академии: «18-летние пацаны не готовы выдерживать уровень этих игроков. «Зенит» хочет быть чемпионом каждый год, поэтому набираются сильнейшие»

Андрей Аршавин ответил на вопросы о текущем составе и академии «Зенита».

– Какие испытываете эмоции, видя состав « »?

– Нормальные.

– Вы же отвечаете за русский блок, за молодых.

– Молодые пока только на подходе.

– Это говорит о том, что вы плохо работаете?

– Да нет, конечно. Я считаю, что нормально работаю.

Ну а что делать? 18-летние пацаны не готовы выдерживать уровень этих футболистов. Не знаю, может быть, они подрастут в других командах.

– Миллеру это нравится?

– Я думаю, его волнует только результат. Он хочет, чтобы «Зенит» каждый год был чемпионом.

– Ему не интересно, чтобы русские играли?

– Я думаю, ему бы хотелось. Если «Газпром» вкладывает в академию большие деньги, то, наверное, они хотят.

– Выхлопа же нет.

– Пока нет.

– В академию «Зенита» давно вкладываются деньги, она одна из лучших по условиям, дает результаты на разных молодежных уровнях, при этом на финальном этапе каждый раз какой-то сбой. Это не может не вызывать вопросы.

– Видите, вызывает. Меняются люди, отвечающие за академию.

– Какие?

– Сначала голландцы были, потом Слава Малафеев, теперь я.

У «Зенита» четко расставлены приоритеты: «Зенит» хочет быть чемпионом каждый год. Поэтому набираются сильнейшие футболисты из возможных, кого «Зенит» хочет и может привезти, и дальше играет в футбол.

– В какой момент «Зенит» упустил русский блок? Сейчас, по сути, его нет.

– Он есть, просто он набран не из лучших футболистов, – ответил заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»