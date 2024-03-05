«Энрике далеко до Гвардиолы, даже если он думает, что он и есть Пеп. Принадлежность к его школе не делает хорошим учеником – дураки есть в любом классе». Журналист Риоло о тренере «ПСЖ»

Теги ПСЖ Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига Пеп Гвардиола Луис Энрике Даниэль Риоло Футбол

Журналист Даниэль Риоло раскритиковал работу Луиса Энрике в «ПСЖ».

«Я не хочу бросаться в него грубостями, а лишь хочу высказать, что я о нем думаю с тех пор, как он здесь, о его работе и постоянных насмешках. Начиная с заявлений, которые, честно говоря, осудили бы, если бы их сделал кто-то другой. Я думаю, что в «ПСЖ» не может быть тренера с такой манерой общения и непостоянством.

У Луиса Энрике на лбу печать «Пеп Гвардиола», и это в каком-то смысле делает его неприкосновенным. Принадлежность к его школе не означает, что все ученики хороши – в любом классе бывают дураки. Ему, Луису Энрике, я думаю, очень и очень далеко до Гвардиолы, даже если он думает, что он и есть Гвардиола. Хави – представитель школы Гвардиолы, но это не работает. Как и в случае с Тухелем – [методы тренера] могут сработать или не сработать, но это не дает неприкосновенности», – сказал Риоло.

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36 комментариев
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Луис Энрике это Зак Снайдер от мира футбола. У обоих есть оголтелая армия фанатов, почитающих их на уровне мессии, и оба страдают ярко выраженным фетишем: у одного контроль мяча ради контроля, у другого слоумошен на фоне заката.
У Энрике никогда не было армии фанатов. Зато, есть армия оголтелых хейтеров, которые не способны взвешенно оценивать его карьеру
+23
-2
+21
А в ПСЖ хоть кого нибудь из тренеров не сливали?
+21
-1
+20
Ответ Дима
По-хорошему Пепу нужно вернуться в Барсу и показать на что способен. Помочь проблемному клубу это и есть подтверждение уровня. Или он только при наличии 2 млрд на трансферы способен на такое?
Причём тут 2 млрд! Тот же МЮ потратил не меньше, а играют в говно-футбол)
+22
-3
+19
ЛЧ, две Лиги, кубки, Суперкубки, КЧМ. Почему обесцениваются эти достижения? Он это выиграл. С чего вдруг «дурак» то? Я не фанат его стиля от слова совсем. Но глупо многократного победителя так опускать
+9
-4
+5
Энрике такой с последней парты- фигак ему из рогатки!
+4
0
+4
Ответ Омура
Темненького, Комбуаре
Как это - не сливали Комбуаре? Зачем-то уволили в середине сезона, заменив на Анчелотти, который потом проиграл чемпионат.
+3
0
+3
Ответ Дима
По-хорошему Пепу нужно вернуться в Барсу и показать на что способен. Помочь проблемному клубу это и есть подтверждение уровня. Или он только при наличии 2 млрд на трансферы способен на такое?
Может Пепу ещё в Барселону Б вернуться? он же оттуда начинал, а они на пятом месте. Тогда Дима со спортса точно будет доволен. Холанд пусть в Брюне возвращается помогать, Мбаппе в Монако, Беллингем в Бирмингем, Клопп в Майнц. У всех у этих клубов очень тяжёлые времена, надо помогать
+4
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+3
Ответ Дима
а при чем тут МЮ???
Несмотря на шейховские средства и нарушения ФФП со стороны Ман Сити, работа Гвардиолы в клубе более чем видна. Он и в менее богатых клубах сможет давать результат. Лишь бы менеджеры были адекватными
+2
0
+2
Ответ dp2905
ЛЧ, две Лиги, кубки, Суперкубки, КЧМ. Почему обесцениваются эти достижения? Он это выиграл. С чего вдруг «дурак» то? Я не фанат его стиля от слова совсем. Но глупо многократного победителя так опускать
Ну да, выиграл))
Говорил "абра-кадабра" )
+2
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+2
Ответ Дима
а при чем тут МЮ???
Наверно при том, что тратят они не меньше, но научить их футболу пока никто не может
+3
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+2
Ответ Дима
По-хорошему Пепу нужно вернуться в Барсу и показать на что способен. Помочь проблемному клубу это и есть подтверждение уровня. Или он только при наличии 2 млрд на трансферы способен на такое?
А чего тогда не в Спартак сразу ? Тогда доказательная база ещё сильнее будет
+3
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+2
Ответ Дима
По-хорошему Пепу нужно вернуться в Барсу и показать на что способен. Помочь проблемному клубу это и есть подтверждение уровня. Или он только при наличии 2 млрд на трансферы способен на такое?
Димас скинь мне 200 рублей на карту, на пивко не хватает. Выручи в тяжелые времена
+2
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Ответ Дима
А почему Пепу не вернуться в Барсу?? В чем проблема ? Это было бы очень интересно
Кому? Глорам давно минувших дней борселоны?
Не хочешь вернуться на первую работу, да поишачить в худших чем ныне условиях, за меньшие деньги? Так сказать помочь, с высоты своего опыта?
+2
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Само наличие хейтеров подразумевает, что фанатам есть место быть, – потому что одно без другого не существует.
Хорошо. Хейтеров у него гораздо больше
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Отличный тренер. Попал в команду с перестройкой и ведёт ее к очередному титулу и уверен что они пошумят в лч. Кто-то скажет что это простая задача во Франции когда ты тренер псж. А чем задача для Тухеля была тяжелее? У него в руках одна из лучших оборонительных линий мира по именам. Хорошая полузащита, которая легко может решать задачу по доставке мяча одному из лучших форвардов мира. И что? Обсер конкретный. Так что Энрике блестяще справляется, при не самом сильном составе псж за последние 15 лет. А если адекватно посмотреть на вещи то это слабейший по именам состав за последнее время. В основе 17,20,22-летник футболисты, которые доминируют в лиге. Не думаю что уход Мбаппе сильно негативно влияет на раздевалку прямо сейчас. Наоборот позитивно думаю. Наконец-то эпопея закончена и можно спокойно строить планы на следующий сезон. Энрике лучший тренер для них прямо сейчас, а все эти набросы это просто очередные инфоповоды для дурачков
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Жостко
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Ответ Дима
но нет никакого упоминания мю)) стрелочники вы такие))
Да вообще без разницы кто там указан для примера. Деньги не играют в футбол, как и фамилии
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Ответ Дима
ну а какие варианты у Пепа есть? Юве тоже не потянет трансферы за 100 млн)) ПСЖ?? Это чтоли вызов тренировать в этой лиге?
А вариант работы в Сити Диму не устраивает?
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Ответ Roman
Может Пепу ещё в Барселону Б вернуться? он же оттуда начинал, а они на пятом месте. Тогда Дима со спортса точно будет доволен. Холанд пусть в Брюне возвращается помогать, Мбаппе в Монако, Беллингем в Бирмингем, Клопп в Майнц. У всех у этих клубов очень тяжёлые времена, надо помогать
что то я не понял, ты же хейтил все что связано с Барсой, или я путаю тебя с кем то?
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Лучо никогда не позиционировал себя как представитель определенной школы или системы. Да, его футбол имеет много "барселонского" в традиционном понимании это слово, но это вполне нормально, учитывая где он провел много лет как игрок и тренер. В то же время у него есть свой собственный стиль работы и последнее что его беспокоит, это мнение каких-то журналистов. Да, к сожалению мы живем в мире где интернет может раздуть ситуацию сильно и может дестабилизировать любого.... но тем не менее, Луис Энрике не из тех кто может сломать такой легкий ветерочек...
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Как-то не работает сравнение. Дураки треблы не выигрывают.
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Ответ XavIniesta2008-2015
У Энрике никогда не было армии фанатов. Зато, есть армия оголтелых хейтеров, которые не способны взвешенно оценивать его карьеру
И не было фетиша контроля мяча ради контроля (не считая периода в Роме).
)
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Луис Энрике это Зак Снайдер от мира футбола. У обоих есть оголтелая армия фанатов, почитающих их на уровне мессии, и оба страдают ярко выраженным фетишем: у одного контроль мяча ради контроля, у другого слоумошен на фоне заката.
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