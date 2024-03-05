«Энрике далеко до Гвардиолы, даже если он думает, что он и есть Пеп. Принадлежность к его школе не делает хорошим учеником – дураки есть в любом классе». Журналист Риоло о тренере «ПСЖ»
Журналист Даниэль Риоло раскритиковал работу Луиса Энрике в «ПСЖ».
«Я не хочу бросаться в него грубостями, а лишь хочу высказать, что я о нем думаю с тех пор, как он здесь, о его работе и постоянных насмешках. Начиная с заявлений, которые, честно говоря, осудили бы, если бы их сделал кто-то другой. Я думаю, что в «ПСЖ» не может быть тренера с такой манерой общения и непостоянством.
У Луиса Энрике на лбу печать «Пеп Гвардиола», и это в каком-то смысле делает его неприкосновенным. Принадлежность к его школе не означает, что все ученики хороши – в любом классе бывают дураки. Ему, Луису Энрике, я думаю, очень и очень далеко до Гвардиолы, даже если он думает, что он и есть Гвардиола. Хави – представитель школы Гвардиолы, но это не работает. Как и в случае с Тухелем – [методы тренера] могут сработать или не сработать, но это не дает неприкосновенности», – сказал Риоло.
Говорил "абра-кадабра" )
Не хочешь вернуться на первую работу, да поишачить в худших чем ныне условиях, за меньшие деньги? Так сказать помочь, с высоты своего опыта?
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