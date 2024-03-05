«Энрике далеко до Гвардиолы, даже если он думает, что он и есть Пеп. Принадлежность к его школе не делает хорошим учеником – дураки есть в любом классе». Журналист Риоло о тренере «ПСЖ»

Журналист Даниэль Риоло раскритиковал работу Луиса Энрике в «ПСЖ».

«Я не хочу бросаться в него грубостями, а лишь хочу высказать, что я о нем думаю с тех пор, как он здесь, о его работе и постоянных насмешках. Начиная с заявлений, которые, честно говоря, осудили бы, если бы их сделал кто-то другой. Я думаю, что в « » не может быть тренера с такой манерой общения и непостоянством.

У Луиса Энрике на лбу печать « », и это в каком-то смысле делает его неприкосновенным. Принадлежность к его школе не означает, что все ученики хороши – в любом классе бывают дураки. Ему, Луису Энрике, я думаю, очень и очень далеко до Гвардиолы, даже если он думает, что он и есть Гвардиола. Хави – представитель школы Гвардиолы, но это не работает. Как и в случае с Тухелем – [методы тренера] могут сработать или не сработать, но это не дает неприкосновенности», – сказал .