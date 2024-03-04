Энрике – фаворит Деку на замену Хави в «Барсе» летом. Тренер может уйти из «ПСЖ» из-за «враждебной» обстановки в клубе (Cadena SER)

В «Барселоне» рассматривают возможность приглашения Луиса Энрике летом.

По информации Cadena SER, спортивный директор каталонцев считает идеальным кандидатом на замену . Однако финансовые трудности «Барселоны» могут помешать назначению испанца, посольку его контракт с «ПСЖ» действует до лета 2025 года.

Отмечается, что «враждебная» обстановка в « » в связи с предстоящим уходом , критика за ранние замены форварда в последних матчах, а также ряд разногласий с руководством могут привести к досрочному расторжению контракта с главным тренером.