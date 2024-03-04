Энрике – фаворит Деку на замену Хави в «Барсе» летом. Тренер может уйти из «ПСЖ» из-за «враждебной» обстановки в клубе (Cadena SER)

Теги ПСЖ Барселона Хави Деку лига 1 Франция Ла Лига Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

В «Барселоне» рассматривают возможность приглашения Луиса Энрике летом.

По информации Cadena SER, спортивный директор каталонцев Деку считает Энрике идеальным кандидатом на замену Хави. Однако финансовые трудности «Барселоны» могут помешать назначению испанца, посольку его контракт с «ПСЖ» действует до лета 2025 года.

Отмечается, что «враждебная» обстановка в «ПСЖ» в связи с предстоящим уходом Килиана Мбаппе, критика за ранние замены форварда в последних матчах, а также ряд разногласий с руководством могут привести к досрочному расторжению контракта с главным тренером.

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30 комментариев
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Ответ LLC TRUST
Не в тренере дело, состав надо чистить и укреплять.
Да-да. Не в тренере дело. И у Баварии состав был плохой при Коваче, а Флик магическим образом с таким составом на своём пути сметал. Верно?
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Опять значит будет вата по 90 минут.Один раз только Энрике хорошую вертикалку построил,когда впереди было МСН
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лучше им убрать Деку из клуба, пока он не наворотил в духе салихамиджича....
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Ответ ЭВРЕБЕ
Пока замену Негрейре не найдут, дела не будет
Эвребе фигни не скажет о своей Барсе.
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А руководство в курсе, что у Энрике больше не будет праймовых Месси, Суареса и Неймара в атаке? А будет лишь 40-летний бревнистый поляк. Очередная глупость с приглашениями этих ватакатальщиков, игра будет даже блевотнее, чем сейчас, имхо.
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Пока замену Негрейре не найдут, дела не будет
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С Барсой Энрике много добился, было бы здорово 👍
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это был бы одним из лучших вариантов для Барселоны.
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Ответ Pelerin
Это прекрасно. Энрике потом скажет, что слил ЛЧ с ПСЖ ради возвращения в бчк ))
написал болельщик судейского клаба мчк мадрид)
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Ответ Football_legend
Уйдет черепашка - станет поспокойнее в ПСЖ
И станет понервнее в Реале
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Мне кажется, какая бы не была обстановка в Жермене, у Энрике там все путём....
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Уйдет черепашка - станет поспокойнее в ПСЖ
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Это прекрасно. Энрике потом скажет, что слил ЛЧ с ПСЖ ради возвращения в бчк ))
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клуб планирует развитие на годы вперед)
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Вот Энрике не очень хотелось бы
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Скоро Чави будут вспоминать теплыми словами
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ПСЖ как обычно. Интересно кого выберут парижане, Мостового или Моуриньо? 🤔
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Ответ xjsxfkpft8
я так понял все кроме пепа и карло у Деку являются фаворитами на замену хави, хороший спорт дир, что могу сказать
Понять это смог, а тот факт что это просто выдумки журналистов которые пишут рандомные фамилии не смог понять? Ну и шорт-листе должен быть явно не один кандидат
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Клубы которые Останутся / Могут остаться без тренера:
Ливерпуль, Барселона, Бавария, Наполи / Челси, ПСЖ, Байер, МЮ, Аякс, Брайтон, Милан

Вообще жара будет по тренерским перестановкам.
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Ответ LLC TRUST
Не в тренере дело, состав надо чистить и укреплять.
Дело как раз в тренере. Никто не требует выиграть сразу ЛЧ, но поставить хороший футбол с этими игроками можно.
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Ответ Бронислав Каминский
Опять значит будет вата по 90 минут.Один раз только Энрике хорошую вертикалку построил,когда впереди было МСН
Испания на Евро отлично играла при нём, и это без крутых звёзд в команде
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Придет Семак и выиграет ЛЧ с ПСЖ без Мбаппе.
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Ответ Football_legend
Уйдет черепашка - станет поспокойнее в ПСЖ
Без черепашки это сброд , который совершенно не тянет. Игроки не решают, понтов много, апелляций куча. Нужно команду строить, а не покупать подающих надежду, а через год-два от них избавляться
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"Тренер в ротации", по крайней мере ассоциируется с клубной идентичностью, но не более.
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Вот будет смеху, если Энрике придёт в Барсу. А потом и Мбаппе.
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