Защитник «Спартака» Маслов о задержании Промеса в ОАЭ: «Если эта тема главная в российском футболе, а не возобновление чемпионата, это о чем-то говорит. Его неприятности не должны сказываться на нас»
Павел Маслов прокомментировал задержание Квинси Промеса в ОАЭ.
На прошлой неделе Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля – сообщалось, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.
Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну – появилась информация, что Промес находится под домашним арестом и может быть экстрадирован в Нидерланды.
– Вы удивлены ситуацией, которая происходит с Промесом?
– Это его личная жизнь. Не хочу комментировать то, как он живет.
– Его отсутствие влияет на команду.
– Почему? Мы – взрослые люди, если у него есть неприятности, они не должны сказываться на нас.
– Квинси – сильнейший игрок «Спартака» и он не играл против «Зенита».
– Ну, хорошо. Это ваше мнение. Как вы видите, мы вышли и сыграли против «Зенита».
– Вы были удивлены, что он остался в ОАЭ? Это сейчас главная тема российского футбола.
– Я не знаю, что сказать. Если невозвращение Промеса в Россию является главной темой российского футбола, а не возобновление чемпионата… Это о чем-то говорит.
– Такой российский футбол.
– Да.
– Как вы узнали, что он не вернется в Россию?
– В автобусе, когда ехали на посадку.
– Считаете ли вы Квинси Промеса преступником?
– Не буду отвечать на этот вопрос, – сказал защитник «Спартака».
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