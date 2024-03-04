Защитник «Спартака» Маслов о задержании Промеса в ОАЭ: «Если эта тема главная в российском футболе, а не возобновление чемпионата, это о чем-то говорит. Его неприятности не должны сказываться на нас»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Квинси Промес Павел Маслов Футбол

Павел Маслов прокомментировал задержание Квинси Промеса в ОАЭ.

На прошлой неделе Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля – сообщалось, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.

Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну – появилась информация, что Промес находится под домашним арестом и может быть экстрадирован в Нидерланды.

– Вы удивлены ситуацией, которая происходит с Промесом?

– Это его личная жизнь. Не хочу комментировать то, как он живет.

– Его отсутствие влияет на команду.

– Почему? Мы – взрослые люди, если у него есть неприятности, они не должны сказываться на нас.

– Квинси – сильнейший игрок «Спартака» и он не играл против «Зенита».

– Ну, хорошо. Это ваше мнение. Как вы видите, мы вышли и сыграли против «Зенита».

– Вы были удивлены, что он остался в ОАЭ? Это сейчас главная тема российского футбола.

– Я не знаю, что сказать. Если невозвращение Промеса в Россию является главной темой российского футбола, а не возобновление чемпионата… Это о чем-то говорит.

– Такой российский футбол.

– Да.

– Как вы узнали, что он не вернется в Россию?

– В автобусе, когда ехали на посадку.

– Считаете ли вы Квинси Промеса преступником?

– Не буду отвечать на этот вопрос, – сказал защитник «Спартака».

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37 комментариев
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Это говорит лишь, о том, что журналюги лезут в... без мыла. Всё что угодно освещать (чем грязнее, тем лучше) лишь бы на этом больше заработать. И видимо им на радость, тема Промеса на долго
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Недурно сказал,Паша.
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Сказал все нормально. Напрямую ушел от провокаций. В отличие от многих ораторов
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Ответ Зелёный гопник
Мне кажется всем на него плевать, кроме болелов Спартака, которые ещё его и защищают 🤦🏼‍♂️
Поэтому все ветки про Промеса заполонены поклонниками газового гиганта и маяковскими счетоводами.
+9
-2
+7
Ответ tankist231
Комментарий скрыт
С каких пор суринамский уголовник стал русским?
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+6
Что за придурковатый журналист? Паша адекватно на все ответил
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0
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Мухи отдельно, котлеты отдельно, красавчик!
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0
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Ответ Поручик57
Просто зависть у Маслова, столько вопросов о Промесе а о нём ни одного, и это говорит о том что ты Паша на_ер ни кому ни сдался что бы о тебе говорить, а Антоха нужен и ситуация которая с ним сложилась очень печальная, даже если он не вернётся ни дай бог, о нём будут очень долго ещё говорить потому что он легенда а ты 0.
вот именно, ты чётко сказал. Маслов лучше бы поддержал Промеса, как товарища по команде, и плевать там на то, что он натворил, а то врубил какую-то политкорректность, как безяйцевое существо.
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Ответ tankist231
Комментарий скрыт
Это русские без знания русского языка нынче решают, каким русским быть правильно?
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Ответ Честный контроль
От мясной легенды до "это его личная жизнь" - один шаг в полторы тонны!
Промес будет легенда, в любом случае.
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Просто зависть у Маслова, столько вопросов о Промесе а о нём ни одного, и это говорит о том что ты Паша на_ер ни кому ни сдался что бы о тебе говорить, а Антоха нужен и ситуация которая с ним сложилась очень печальная, даже если он не вернётся ни дай бог, о нём будут очень долго ещё говорить потому что он легенда а ты 0.
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СВОБОДУ АНТОНУ ПРОМЕСУ!!!
+3
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Журналист такой журналист...
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Она наносит вред имиджу лиги)))
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Молодой пацан поадекватней многих)
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Более гениального вопроса чем "Считаете ли вы Квинси Промеса преступником" сложно придумать
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Умен Паша, так может и в состав пробраться)
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Ответ Cruel Snake
Это говорит лишь, о том, что журналюги лезут в... без мыла. Всё что угодно освещать (чем грязнее, тем лучше) лишь бы на этом больше заработать. И видимо им на радость, тема Промеса на долго
Так зарабатывать все больше хотят.. Даже и сам Промес.
0
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Ответ Cruel Snake
Это говорит лишь, о том, что журналюги лезут в... без мыла. Всё что угодно освещать (чем грязнее, тем лучше) лишь бы на этом больше заработать. И видимо им на радость, тема Промеса на долго
Тема Промеса актуальна т.к. различными деятелями покрывается наркоторговля и лица к ней причастные.
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Журналисты провокаторы, хорошо не поддался, не в игре, так хотя бы в этом проявил себя...
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Ответ tankist231
Комментарий скрыт
Я КБ и, видимо, намного дольше твоего {сюдя по лексикону), уважаю Промеса как футболиста, благодарен за все. Но если докажут (!), что он и правда спонсировал наркоту, то значит тому и быть. Сегодня топить за свободу, а завтра твой же сын может на это де.. мо подсесть. Нет, спасибо.
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Ответ ДжангоБум
Я КБ и, видимо, намного дольше твоего {сюдя по лексикону), уважаю Промеса как футболиста, благодарен за все. Но если докажут (!), что он и правда спонсировал наркоту, то значит тому и быть. Сегодня топить за свободу, а завтра твой же сын может на это де.. мо подсесть. Нет, спасибо.
Я ещё раз повторюсь, если не в России, то похрен, сделал бы это он у нас, то да, посадить. На Европу мне реально похрен
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Ответ Павел Мельников
Это русские без знания русского языка нынче решают, каким русским быть правильно?
Где ошибки удод
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