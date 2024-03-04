Защитник «Спартака» Маслов о задержании Промеса в ОАЭ: «Если эта тема главная в российском футболе, а не возобновление чемпионата, это о чем-то говорит. Его неприятности не должны сказываться на нас»

Павел Маслов прокомментировал задержание Квинси Промеса в ОАЭ.

На прошлой неделе Промес не смог вылететь со « » в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля – сообщалось, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.

Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну – появилась информация, что Промес находится под домашним арестом и может быть экстрадирован в Нидерланды.

– Вы удивлены ситуацией, которая происходит с Промесом?

– Это его личная жизнь. Не хочу комментировать то, как он живет.

– Его отсутствие влияет на команду.

– Почему? Мы – взрослые люди, если у него есть неприятности, они не должны сказываться на нас.

– Квинси – сильнейший игрок «Спартака» и он не играл против « ».

– Ну, хорошо. Это ваше мнение. Как вы видите, мы вышли и сыграли против «Зенита».

– Вы были удивлены, что он остался в ОАЭ? Это сейчас главная тема российского футбола.

– Я не знаю, что сказать. Если невозвращение Промеса в Россию является главной темой российского футбола, а не возобновление чемпионата… Это о чем-то говорит.

– Такой российский футбол.

– Да.

– Как вы узнали, что он не вернется в Россию?

– В автобусе, когда ехали на посадку.

– Считаете ли вы преступником?

– Не буду отвечать на этот вопрос, – сказал защитник «Спартака».

Промес правда под домашним арестом в ОАЭ? Глава РПЛ против уголовников в лиге. Онлайн