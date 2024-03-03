У Винисиуса и Рюдигера была стычка с сотрудниками «Валенсии» после матча, Тчуамени разбил ногой стенд (Окко)
У игроков «Реала» произошел конфликт с сотрудниками «Валенсии» после матча (2:2).
Об этом рассказал журналист Okko.
На 99-й минуте мадридцы забили третий гол, но судья Хесус Мансано не засчитал его, поскольку секундами ранее дал финальный свисток.
«В зоне для флэш-интервью сразу после финального свистка появилась группа сцепившихся людей. Винисиус и Рюдигер сцепились с сотрудниками «Валенсии» и еще какими-то людьми. Потом выяснилось, что Винисиус сцепился с охранником.
Винисиус кричал: «Что ты говоришь? Что я тупой, что ли? Что я тупой?» Его кое-как оттащили, он продолжал кричать. В том числе охраннику: ты что, еще смеешься надо мной?»
Ему говорили: это всего лишь охранник, он тут ни при чем. Бразилец не останавливался, пока его не отправили в раздевалку. Туда же ушел разъяренный Рюдигер.
Но через несколько секунд появился Беллингем, изрыгающий ругательства на родном английском – в три этажа.
После в подтрибунку влетел Тчуамени. Влетел с ногой в позе карате, и его нога нашла стенд, который используется для записи флэш-интервью. Стенд разбит. Нога Тчуамени там застряла – надеюсь, он не получил травму.
Конечно же, ни один игрок «Мадрида» не вышел, чтобы дать послематчевое интервью», – сказал Павел Грюнберг.
Как сообщает Madrid Xtra, после матча один из членов тренерского штаба «Валенсии» повздорил с Винисиусом и указал на туннель, чтобы там выяснить отношения. В конфликт вмешался Рюдигер и сказал: «До встречи в туннеле».
По данным Radio MARCA, стенд повредил не Тчуамени, а Рюдигер, а Тчуамени разбил камеру.
Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. Не ошибка, просто совпало?
Но зато языками чесать там мастаки,особенно хороши в этом Хави и Лапорта,которые в итоге наныли себе на три подряд судейские победы)
Так охранник правду сказал
Тут MNД должен был бы вмешаться
Зачем писать такие глупости?
Никакой лжи здесь нет