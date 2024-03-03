У Винисиуса и Рюдигера была стычка с сотрудниками «Валенсии» после матча, Тчуамени разбил ногой стенд (Окко)

У игроков «Реала» произошел конфликт с сотрудниками «Валенсии» после матча (2:2).

Об этом рассказал журналист Okko.

На 99-й минуте мадридцы забили третий гол, но судья Хесус Мансано не засчитал его, поскольку секундами ранее дал финальный свисток.

«В зоне для флэш-интервью сразу после финального свистка появилась группа сцепившихся людей. и сцепились с сотрудниками «Валенсии» и еще какими-то людьми. Потом выяснилось, что Винисиус сцепился с охранником.

Винисиус кричал: «Что ты говоришь? Что я тупой, что ли? Что я тупой?» Его кое-как оттащили, он продолжал кричать. В том числе охраннику: ты что, еще смеешься надо мной?»

Ему говорили: это всего лишь охранник, он тут ни при чем. Бразилец не останавливался, пока его не отправили в раздевалку. Туда же ушел разъяренный Рюдигер.

Но через несколько секунд появился Беллингем, изрыгающий ругательства на родном английском – в три этажа.

После в подтрибунку влетел Тчуамени. Влетел с ногой в позе карате, и его нога нашла стенд, который используется для записи флэш-интервью. Стенд разбит. Нога Тчуамени там застряла – надеюсь, он не получил травму.

Конечно же, ни один игрок « » не вышел, чтобы дать послематчевое интервью», – сказал Павел Грюнберг.

Как сообщает Madrid Xtra, после матча один из членов тренерского штаба «Валенсии» повздорил с Винисиусом и указал на туннель, чтобы там выяснить отношения. В конфликт вмешался Рюдигер и сказал: «До встречи в туннеле».

По данным Radio MARCA, стенд повредил не Тчуамени, а Рюдигер, а Тчуамени разбил камеру.

Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. Не ошибка, просто совпало?