У Винисиуса и Рюдигера была стычка с сотрудниками «Валенсии» после матча, Тчуамени разбил ногой стенд (Окко)

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига происшествия Антонио Рюдигер Винисиус Жуниор Орельен Тчуамени Футбол

У игроков «Реала» произошел конфликт с сотрудниками «Валенсии» после матча (2:2).

Об этом рассказал журналист Okko.

На 99-й минуте мадридцы забили третий гол, но судья Хесус Мансано не засчитал его, поскольку секундами ранее дал финальный свисток.

«В зоне для флэш-интервью сразу после финального свистка появилась группа сцепившихся людей. Винисиус и Рюдигер сцепились с сотрудниками «Валенсии» и еще какими-то людьми. Потом выяснилось, что Винисиус сцепился с охранником.

Винисиус кричал: «Что ты говоришь? Что я тупой, что ли? Что я тупой?» Его кое-как оттащили, он продолжал кричать. В том числе охраннику: ты что, еще смеешься надо мной?»

Ему говорили: это всего лишь охранник, он тут ни при чем. Бразилец не останавливался, пока его не отправили в раздевалку. Туда же ушел разъяренный Рюдигер.

Но через несколько секунд появился Беллингем, изрыгающий ругательства на родном английском – в три этажа.

После в подтрибунку влетел Тчуамени. Влетел с ногой в позе карате, и его нога нашла стенд, который используется для записи флэш-интервью. Стенд разбит. Нога Тчуамени там застряла – надеюсь, он не получил травму.

Конечно же, ни один игрок «Мадрида» не вышел, чтобы дать послематчевое интервью», – сказал Павел Грюнберг.

Как сообщает Madrid Xtra, после матча один из членов тренерского штаба «Валенсии» повздорил с Винисиусом и указал на туннель, чтобы там выяснить отношения. В конфликт вмешался Рюдигер и сказал: «До встречи в туннеле».

По данным Radio MARCA, стенд повредил не Тчуамени, а Рюдигер, а Тчуамени разбил камеру.

Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. Не ошибка, просто совпало?

78 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пожалуй не стоит ходить в туннель с Рюдигером.
+40
-4
+36
Ответ Никита Михайлов
Комментарий скрыт
Если бы «Барсе» отменили бы гол ровно в такой же ситуации, мы бы целый месяц ещё слышали Лапорту про «социологический мадридизм» и истерики Хави о том, что «это позор, в этом году не выиграть Ла Лигу»
+60
-29
+31
Я помню как здесь угорали над Холландом, за его эмоции. Когда свистнул судья, после выхода один в один Грилиша .
+30
-1
+29
По описанию это какая-то псих-бригада была)
+26
-5
+21
Ответ гилберт
Пожалуй не стоит ходить в туннель с Рюдигером.
Учитывая как он любит потрогать за соски других игроков. Мало ли что у него на уме.
+19
-2
+17
Так вот кто вчера трансляцию ОККО прервал
+13
-1
+12
Нога осталась или он ее забрал
+10
0
+10
Ответ JENNINGS
Если бы «Барсе» отменили бы гол ровно в такой же ситуации, мы бы целый месяц ещё слышали Лапорту про «социологический мадридизм» и истерики Хави о том, что «это позор, в этом году не выиграть Ла Лигу»
Если бы Барса оказалась на месте Реала, ты бы писал, что сами виноваты, надо было раньше забивать, а не ждать 99 минуты, и не пропускать 2 гола за три минуты
+14
-5
+9
Ответ Никита Михайлов
Комментарий скрыт
барса себя так не ведёт поскольку там нет нормальных мужиков,которые рвут за клуб после засуживания
Но зато языками чесать там мастаки,особенно хороши в этом Хави и Лапорта,которые в итоге наныли себе на три подряд судейские победы)
+23
-16
+7
Ответ benjamin92
Комментарий скрыт
главное что трава и журналисты не мешают
+19
-13
+6
Вечеринка удалась.
+6
-1
+5
На месте винисиуса я бы уже кричал про расизм.
+14
-10
+4
Восстание планеты 0безьян
+7
-5
+2
Ответ Hi Hi
Комментарий скрыт
Ну справедливости ради, Винисиум не делает выводов и не пытается как-то сгладить эту ситуацию. Достаточно посмотреть как он вёл себя после забитых голов, про конец матча молчу, там ладно, эмоции у многих захлестнут. После первого гола это были лютики как он провоцировал и так злобно настроенных болельщиков, а вот после второго это было вообще перебор, ладно его свой же успокоил, а то бы фаны точно выбежали и разорвали бы. Он провокатор прикрывающиеся расизмом, других черных в Реале не трогают, только его и не только болельщики Валенсии.
+2
0
+2
Ответ Hi Hi
Винисиус медийно популярнее остальных черных, поэтому и получает больше хейта. У Месси и Роналду хейтеров больше чем у любого другого футболиста в мире, чисто потому что они популярнее
Дело не в популярности, а в самом футболисте. Сам провоцирует потом везде ноет и ноет
+2
0
+2
Винисиус кричал: «Что ты говоришь? Что я тупой, что ли? Что я тупой?»
Так охранник правду сказал
+5
-3
+2
Дикари. При этом по странному совпадению особо буйными оказались ребята с темным оттенком кожи.. наверное, уже валенсийские охранники-расисты спровоцировали ребят.
+4
-2
+2
Нетфликс такой триллер мог снять)
+2
0
+2
Ответ ksn 1979
Комментарий удален модератором
А скоро ещё и черепашка может прийти, которая сделает как минимум двукратный разрыв по зп со всеми остальными. После такого Кубок Африки мёдом покажется😏
+3
-1
+2
Сначала прочитал - Тчуамени разбил стенд ОККО.
Тут MNД должен был бы вмешаться
+2
0
+2
Ответ Hi Hi
Он мстил за расизм в прошлом матче, где тут провокация? Или ему терпеть как валенсийцы буквально называют его обезьяной? Терпеть или не терпеть подобное - это его выбор, и он при любых исходах будет невиновен, потому что эту кашу заварили сами фанаты валенсии ещё в прошлом матче
Месть бывает разная, не слишком дальновидно делать это таким способом, устраивая перепалку с фанатами у них же дома. Опять же, почему именно валенсийцы именно его капитально начали гнобить, а не других чернокожих игроков? Почему именно к нему у многих фанатов других клубов образовалась неприязнь? Это точно не из-за его футбольных качеств, а тут по-любому другое и главное из этого другого, это его поведение, как он реагирует, махает руками, требует, в перепалки со всеми идёт и как он строит из себя обиженку ссылаясь на расизм. Вспомнился момент с Алвесом, когда ему кинули банан и он с улыбкой его откусил, фанаты после такого поняли, что игрок взросло реагирует и не поведется на провокации в дальнейшем, в итоге больше не трогали. В общем в Реале именно к Винисиусу сформировалось такое отношение и оно будет ещё хуже, он сам себя закапывает, никого не слушает и только ноет, вроде бы выходит в следующем матче и кажется что все в прошлом, чел переосмыслил, но тут первый толчок или подножка и вот он, старый Вини вернулся).
+1
0
+1
Ответ Hi Hi
Он мстил за расизм в прошлом матче, где тут провокация? Или ему терпеть как валенсийцы буквально называют его обезьяной? Терпеть или не терпеть подобное - это его выбор, и он при любых исходах будет невиновен, потому что эту кашу заварили сами фанаты валенсии ещё в прошлом матче
К вам вопрос, почему оскорбляют только Винисиуса? И почему он все время все усугубляет? После гола ни один игрок так себя не ведет. И почему почти никогда не оскорбляют Чуамени, Камавингу, Рюди, Джуда, Родриго. Почему раньше не оскорбляли Роберто Карлоса, Марсело. Почему именно он, ведь и звездных темнокожих было очень много.
+1
0
+1
Ответ melmi
По сути ситуации похожи . Судья и там и здесь не дал доиграть эпизод . И болельщики вправе с землей сравнять обоих
но тут даже гол забили
+3
-2
+1
Ответ Hi Hi
Что за вопрос такой "А других черных в команде нет?" - у тебя логика совсем отсутствует? Винисиус - это главная звезда реала, на нем постоянно делается акцент. Это как спросить "почему у Месси и Роналду хейтеров больше чем у условных Гриззмана и Азара?" Да потому что они медийно популярнее, как и Винисиус по сравнению с Рюдигерам и прочими камавингами. То есть ты на полном серьезе веришь в то что Винисиуса называют обезьяной не из за цвета кожи, а из за того что тот ведет себя как обезьяна? Как думаешь, если бы он был бы белым, называлили бы его обезьяной? Вопрос риторический
Винисиус на суде сказал что специально провоцирует людей. Вопросы ещё будут или опять будет тупое сравнение с Месси и Роналду? Почему Дрогба так не называли? Почему Роналдо, Ривалдо, Роберто Карлоса и прочих так не называли. Они не были звёздами?
+2
-1
+1
Ответ PIT-BUL
Белингем то с гнильцой... Эпизод с Гринвудом не случаен.
Если бы ты слышал, что говорят футболисты на поле
+3
-2
+1
Ответ Hi Hi
Комментарий скрыт
Да там в Реале только Винисиус черный
+1
0
+1
Ответ человек-муравей человек-физрук
о чем плачут фантики? гол Винисиуса из оффсайда. в добавленное время судья опять помог Реалу не поставив пенальти в их ворота. гол не засчитали по делу. игроки Валенсии уже не играли поэтому Белингем и забил. если Леве дали 3 матча за почесывание носа то Белингему должны дать до конца чемпа
Гол чистый ВАР подтвердил. Пенальти тоже не было. ВАР подтвердил.

Зачем писать такие глупости?
+6
-5
+1
Ответ Hi Hi
Комментарий скрыт
Я согласен в той части, что на любой почве оскорблять нельзя, в том числе и расовой, но как СИМПАТИЗАНТ (не болельщик) Реала в Испании скажу, что Винисиус сам часто виноват в расистских оскорблениях. На его месте самому активному из этого быдла я бы давал в тыкву
+6
-5
+1
Ответ гилберт
Пожалуй не стоит ходить в туннель с Рюдигером.
и тем не менее, это лучше, чем в душевую с Черчесовым..
+1
0
+1
Ответ Станислав Л
не в момент удара по воротам - не врите
Начал свистеть об окончании матча за секунду до удара Джуда, последний, 3й свисток - уже когда мяч от головы Беллингема отправлялся в ворота
Никакой лжи здесь нет
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий