У «Зенита» лишь 1 победа в 6 матчах с московскими командами в этом сезоне РПЛ – над «Спартаком» в 1-м круге
«Зенит» выиграл лишь 1 из 6 матчей против московских команд в этом сезоне РПЛ.
В сегодняшнем матче 19-го тура Мир РПЛ команда из Санкт-Петербурга сыграла вничью со «Спартаком» (0:0).
В 6 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата против московских команд «Зенит» трижды проиграл, дважды сыграл вничью и одержал лишь одну победу – над «Спартаком» в 5-м туре (3:1).
В предыдущем сезоне Мир РПЛ «Зенит» выиграл 9 из 10 матчей против клубов из Москвы.