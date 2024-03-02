У «Зенита» лишь 1 победа в 6 матчах с московскими командами в этом сезоне РПЛ – над «Спартаком» в 1-м круге

«Зенит» выиграл лишь 1 из 6 матчей против московских команд в этом сезоне РПЛ.

В сегодняшнем матче 19-го тура Мир команда из Санкт-Петербурга сыграла вничью со « » (0:0).

В 6 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата против московских команд «Зенит» трижды проиграл, дважды сыграл вничью и одержал лишь одну победу – над «Спартаком» в 5-м туре (3:1).

В предыдущем сезоне Мир РПЛ « » выиграл 9 из 10 матчей против клубов из .