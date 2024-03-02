У «Зенита» лишь 1 победа в 6 матчах с московскими командами в этом сезоне РПЛ – над «Спартаком» в 1-м круге

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

«Зенит» выиграл лишь 1 из 6 матчей против московских команд в этом сезоне РПЛ.

В сегодняшнем матче 19-го тура Мир РПЛ команда из Санкт-Петербурга сыграла вничью со «Спартаком» (0:0).

В 6 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата против московских команд «Зенит» трижды проиграл, дважды сыграл вничью и одержал лишь одну победу – над «Спартаком» в 5-м туре (3:1).

В предыдущем сезоне Мир РПЛ «Зенит» выиграл 9 из 10 матчей против клубов из Москвы.

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23 комментария
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Я надеюсь ты про Чистякова и других, которые в арендах в Сочах, а не вот это вот всё про замены бразильского костяка
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Потерять игрока за 50 млн-это конечно плохо.Но если на одном нем строилась игра то тренер дно.
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Да это никому не интересно. Вот если бы у Спартака была подобная статстика (а еще лучше про тренера, который не побеждает N-количество матчей) - вот где весь интерес
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пора Семаку на повышение , в столицу, на матч тв, засиделся, идей ноль.
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Обе команды хорошо сыграли, молодцы, не скучно было. А Игнатов на последней минуте мог бы стать героем этой игры...
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Локо дважды убрал зенитушку. Пора заканчивать с гегемонией бразильского газклуба.
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Щас Педро или Артур(надо у Чердака уточнить) подрастёт , пообвыкнет и попрёт у Богданыча. А там глядишь лимит вообще отменят
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Вот что представляет из себя травяной физрук без малкома
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Зенит в этом году отвратительно играет концовки матчей.
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Краснодар отдельное спасибо шлёт Спартаку
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взбунтовались
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Ответ ДудьСдулся
Власть питерских подходит к концу. Вчера все могли это наблюдать...
А что было вчера!?
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Ответ ДМ-1чемпион
А что было вчера!?
Пятница
0
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Ответ ДМ-1чемпион
А что было вчера!?
Ты про часовой пояс в РФ не слышал? Или в России все живут по Москве?
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