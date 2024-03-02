«Спартак» соберет совет директоров на следующей неделе. Абаскаль объяснит свое отсутствие на матче с «Зенитом», его отставка предварительно не планируется

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаля не уволят из-за решения не присутствовать на матче с «Зенитом».

По информации Metaratings, в начале следующей недели в «Спартаке» пройдет заседание совета директоров, в ходе которого планируется подведение промежуточных итогов текущего сезона и обсуждение текущей ситуации в клубе.

Сообщается, что на заседании Гильермо Абаскаль объяснит, почему решил не присутствовать на сегодняшнем матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, однако руководство клуба предварительно не планирует рассматривать вопрос отставки главного тренера. На данный момент Абаскаль, пропускающий игру из-за дисквалификации, обосновал свое решение тем, что ему удобнее смотреть футбол в Москве.

Абаскаль улетел из Петербурга за несколько часов до матча. Что происходит?

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54 комментария
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"На данный момент Абаскаль, пропускающий игру из-за дисквалификации, обосновал свое решение тем, что ему удобнее смотреть футбол в Москве."
А в другой новости спартаковцы в комментах сразу ринулись его отмазывать, мол что-то случилось у него и т.д.
Да ему просто плевать на ваш клуб и в следующем сезоне его, очевидно, не будет. А он ускоряет этот процесс
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Оставался бы в ОАЭ с Антохой тогда
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Он и на домашней игре не сидел на стадионе, когда был дисквалифицирован, также смотрел на базе, почему сейчас вдруг все возбудились. Он вообще против FANID
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Парень хочет уехать, но не бесплатно, а с неустойкой
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Первый вопрос на совете директоров: А ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ?

Промес, газон, Абаскаль
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«Это не то что вы подумали»…так начнет объяснять Абаскаль
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Ответ Красная стрела
Я не знаю причины поступка Абасскаля. И не осуждаю. Но о шумихе вокруг он должен был подумать. Хотя бы причина должна была быть состряпана приемлемая. А вот «удобно смотреть»- дает пищу для размышлений. В том числе и про увольнение, конфликт. Просто не хотят объявлять перед игрой🤷‍♂️
Дисквалификация на 3 матча. Первый матч не присутствовал на стадионе и ни у кого никаких вопросов не было. Неожиданно все перевозбудились от наброса помои ки Metaratings, что испанца не будет и на втором матче. Удивительно.
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Удобней конечно в знакомой обстановке все возможности для аналитики, просмотры/повторы. На стадионе у него все равно нет прямого контакта с командой.
Связь из Москвы или соседней комнаты - разницы не малейшей.
Единственная потеря - отсутствие живого контакта с командой непосредственно после выхода со стадиона.
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Просто у него график гибридный, можно на рабочем месте, и из дома.
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осваивает онлайн-режим тренировки и управлением команды . Тренер будущего епт.
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Если он дисквалифицирован, то как он должен присутствовать на матче? Такое чувство, что одно противоречит другому или мне кажется?
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Я не знаю причины поступка Абасскаля. И не осуждаю. Но о шумихе вокруг он должен был подумать. Хотя бы причина должна была быть состряпана приемлемая. А вот «удобно смотреть»- дает пищу для размышлений. В том числе и про увольнение, конфликт. Просто не хотят объявлять перед игрой🤷‍♂️
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Рыжий на удалёнке...
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Значит уволят....
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Ответ AlexZhano__
Он приехал в Питер, а потом решил улететь в Москву. Это выглядит странно!
Нормально выглядит. Они со сборов сразу в СПб поехали. У него в Москве жена и маленький ребенок. Прилетев заранее в Москву, он посмотрит матч и может сразу уделить внимание семье. Толку от его присутствия на стадионе?
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Если в конце пойдет белый дым значит выбрали нового тренера 🤣
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Основной вопрос повестки - как вывезти Антошку из ОАЭ и не попасться.
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Почему-то Абаскаль в Москву обратно ускакаль
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Хочет неустойку 100% и поскорее. И скорее всего хочет отомстить клубу, про слова про "план Б".
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Ну это дичь, даже для рпл... Что значит "ему так удобней"?!?!..
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Хочет посмотреть футбол под визги Чердака
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Абаскаля не выпустила из Москвы полиция ОАЭ
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Его и впрямь не надо увольнять сейчас? Смысл? Надо было тогда увольнять в конце декабря и пусть новый тренер провёл бы сборы. А так ...
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совет жалких клоунов красно-бледных
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Выглядит так, что просто кинул команду в трудный момент. А момент непростой - Спартак играет дерби на поле соперника! Как можно было уехать в Москву?! Если этого испанца уволят после заседания совета директоров Спартака, не дожидаясь окончания сезона, я лично не удивлюсь.
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Да все равно без тренера играем, что есть, что нет. Но пинка под зад неплохо бы за самодурство наконец то выдать
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Странная повестка совета директоров. И какой же вердикт он вынесет в отношении Абаскаля?
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На партком вызовут...
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Какой-то позор.
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Ответ Алексей Иванов
Значит уволят....
Давно пора
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