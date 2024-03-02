«Спартак» соберет совет директоров на следующей неделе. Абаскаль объяснит свое отсутствие на матче с «Зенитом», его отставка предварительно не планируется

Гильермо Абаскаля не уволят из-за решения не присутствовать на матче с «Зенитом».

По информации Metaratings, в начале следующей недели в « » пройдет заседание совета директоров, в ходе которого планируется подведение промежуточных итогов текущего сезона и обсуждение текущей ситуации в клубе.

Сообщается, что на заседании объяснит, почему решил не присутствовать на сегодняшнем матче с « » в Санкт-Петербурге, однако руководство клуба предварительно не планирует рассматривать вопрос отставки главного тренера. На данный момент Абаскаль, пропускающий игру из-за дисквалификации, обосновал свое решение тем, что ему удобнее смотреть футбол в Москве.

Абаскаль улетел из Петербурга за несколько часов до матча. Что происходит?