«Спартак» соберет совет директоров на следующей неделе. Абаскаль объяснит свое отсутствие на матче с «Зенитом», его отставка предварительно не планируется
Гильермо Абаскаля не уволят из-за решения не присутствовать на матче с «Зенитом».
По информации Metaratings, в начале следующей недели в «Спартаке» пройдет заседание совета директоров, в ходе которого планируется подведение промежуточных итогов текущего сезона и обсуждение текущей ситуации в клубе.
Сообщается, что на заседании Гильермо Абаскаль объяснит, почему решил не присутствовать на сегодняшнем матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, однако руководство клуба предварительно не планирует рассматривать вопрос отставки главного тренера. На данный момент Абаскаль, пропускающий игру из-за дисквалификации, обосновал свое решение тем, что ему удобнее смотреть футбол в Москве.
Абаскаль улетел из Петербурга за несколько часов до матча. Что происходит?
А в другой новости спартаковцы в комментах сразу ринулись его отмазывать, мол что-то случилось у него и т.д.
Да ему просто плевать на ваш клуб и в следующем сезоне его, очевидно, не будет. А он ускоряет этот процесс
Промес, газон, Абаскаль
Связь из Москвы или соседней комнаты - разницы не малейшей.
Единственная потеря - отсутствие живого контакта с командой непосредственно после выхода со стадиона.